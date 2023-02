Class A

A-3

At Papillion-LaVista South

Team Scoring

Columbus 189.5, Grand Island 184, Papillion-La Vista South 151, Elkhorn South 146, Bellevue West 85, Fremont 84, Lincoln High 19, Omaha Benson 14.

State qualifiers

106--1st: Leo Kriegler, Papillion-La Vista South, dec. Riley Bishop, Grand Island, 3-2; 3rd--Levi Cerny, Columbus, pinned Owen Schaecher, Elkhorn South, 0:45; 113--1st: Alex Gates, Grand Island, maj. dec. Quinlan Johnson, Fremont, 11-3; 3rd--Henry Kreigler, Papillion-La Vista South, dec. Kieran McGlynn, Elkhorn South, 5-0; 120--1st: Brenyn Delano, Columbus, pinned Madden Kontos, Grand Island, 0:47; 3rd--Ian Hardy, Papillion-La Vista South, pinned Colin Crister, Elkhorn South, 1:37; 126--1st: Adrian Bice, Columbus, pinned Kaden Harder, Grand Island, 1:06; 3rd--JT Paxton, Elkhorn South, pinned Carter Gable, Papillion-La Vista South, 2:46; 132--1st: Mason Petersen, Columbus, dec. Cristian Cortez, Grand Island, 11-4; 3rd--Hser Htoo, Lincoln High, pinned Creighton Jongeling, Bellevue West, 2:11; 138--1st: Cadyn Kucera, Columbus, dec. Tanner Hosick, Bellevue West, 6-2; 3rd--Michael Lovejoy, Elkhorn South, dec. Cameron Gable, Papillion-La Vista South, 7-2; 145--1st: Kaden Brownlow, Columbus, dec. Jordon Boyles, Elkhorn South, 9-2; 3rd--Jesse Gage, Bellevue West, dec. Gavin Pedersen, Grand Island, 11-7; 152--1st: Alex Dzingle, Grand Island, dec. Sterling Sindelar, Papillion-La Vista South, 5-2; 3rd--Jaeston Delano, Columbus, maj. dec. Zen Fallquist, Elkhorn South, 12-1; 160--1st: Camden Ralston, Papillion-La Vista South, pinned Ryan Fisher, Elkhorn South, 2:51; 3rd--Marcus Beltran, Columbus, pinned Andrew Pittman, Grand Island, 1:26; 170--1st: Grant Moraski, Bellevue West, pinned Brody Wilson, Papillion-La Vista South, 4:40; 3rd--Nolan Hoesing, Elkhorn South, sudden victory-1 over Michael Dalton, Fremont, 5-1; 182--1st: Trace Marco, Papillion-La Vista South, maj. dec. Hudson Oliver, Grand Island, 18-6; 3rd--Eliot Thomsen, Elkhorn South, pinned Adrien Roman, Omaha Benson, 1:58; 195--1st: Justyce Hostetler, Grand Island, dec. Benny Alfaro, Fremont, 5-3; 3rd--Liam Blaser, Columbus, won by med. fft. over Cannon O'Connor, Papillion-La Vista South; 220--1st: Ryland Schweiss, Bellevue West, dec. Preston Wagner, Fremont, 5-3; 3rd--Ralph Keen, Elkhorn South, sudden victory-1 over Carter Fedde, Columbus, 7-5; 285--1st: Titus Richardson, Fremont, pinned Zachary Pittman, Grand Island, 1:48; 3rd--Cooper Perrien, Elkhorn South, dec. Bryson Huey, Columbus, 5-3.

B-3

At Northwest

Team Scoring

Cozad 202, Hastings 168, York 137.5, Northwest 82, Chardon 82, Aurora 80, Wahoo 77, Norris 75.5, Schuyler 74, Plattsmouth 66, Adams Central 2.

State qualifiers

106--1st: Emmet Kelley, Hastings, pinned Kaleb Keiper, GI Northwest, :40; 3rd: Ty Erickson, York, pinned Jordan Martinez, Schuyler, 2:44.113--1st: Aaron Wilson, Cozad, dec. Karsten Hohm, Aurora, 5-0; 3rd: Isaac Ciro, York, dec. Zane Thomsen, Hastings, 3-2.120--1st: Braiden Kort, Hastings, tech. fall over Bryson Bussinger, Cozad, 6:00, 16-1; 3rd: Brayan Romero, Schuyler, dec. Roland Mendoza, GI Northwest, 3-1.126--1st: Tucker Adams, Hastings, dec. Grady Meyer, Wahoo, 8-2; 3rd: Emmitt Dirks, York, dec. Jonathan Taylor, GI Northwest, 9-2.132--1st: Cameron Brumbaugh, Hastings, dec. Boston Irish, Cozad, 10-3; 3rd: Braden Underwood, Chadron, pinned Kadyn Friesen, GI Northwest, 1:59.138--1st: Caden Smart, Wahoo, major dec. Hudson Holoch, York, 10-2; 3rd: Davin Serres, Chadron, sv-1 over Ian Arends, GI Northwest, 6-4.145--1st: Dreu White, Cozad, medical fft. over Christopher Shannon, Schuyler; 3rd: Logan Wooten, Plattsmouth, pinned Jaden Meyer, Hastings, 2:25.152--1st: Quinn Bailey, Chadron, dec. Brock Malcom, Cozad, 8-2; 3rd: Diego Maganda, Schuyler, dec. Noah Bordovsky, Wahoo, 6-2.160--1st: Landon Weidner, Hastings, major dec. Hayden Russman, Cozad, 10-0; 3rd: Brooks Loosvelt, York, dec. Cooper Bice, Norris, 2-1.170--1st: Joao Croteau, Norris, sv-1 over Rhett Cullers, Chadron, 6-4; 3rd: Dylan Bower, York, pinned Mathew Zitek, Plattsmouth, 3:40. 182--1st: Isaac White, Cozad, pinned Seth Erickson, York, 5:26; 3rd: Benjamin Schoenbeck, Norris, pinned Zander Lockling, Hastings, 2:29.195--1st: Eli Boryca, Cozad, tb-1 over Britton Kemling, Aurora, 4-3; 3rd: Keagyn Linden, York, dec. Eric Hall, Norris, 5-3. 220--1st: Caleb Adkins, Plattsmouth, sv-1 over Dominek Rohleder, Wahoo, 3-1; 3rd: Kellen Peterson, Aurora, sv-1 over Chris Ruano, Cozad, 4-2.285--1st: Jack Allen, Aurora, TB-1 over Victor Isele, GI Northwest, 2-1; 3rd: Kadence Velde, York, dec. Orion Parker, Plattsmouth, 3-2.

Class C

C-1

At Boone Central

Team Scoring

Fillmore Central 157, Boone Central 139, Raymond Central 121, Logan View 120, David City 115½, Wilber-Clatonia 105, Boys Town 90, Oakland-Craig 71, Malcolm 64, Malcolm 64, North Bend Central 61, Arlington 60, Grand Island CC, Johnson County Central 38, HTRS 27, Southern 24, Louisville 22.

State qualifiers

106--1st: Zaiyahn Ornelas, Wilber-Clatonia, dec. Hayden Schmit, David City, 6-0; 3rd--Elijah Ehlers, Raymond Central, won by tech. fall over Jake Flesner, Arlington, 4:01. 113--1st: Grant Eschiti, Wilber-Clatonia, dec. Cashtin Stanek, North Bend Central, 11-6; 3rd--Trey Hill, Arlington, pinned Kendall Schindler, David City, 3:42. 120--1st: Keaton Kloke, David City, dec. Jacob McGee, Logan View-SS, 5-3; 3rd--Cody Barton, Malcolm, dec. Tanner Kyllo, Arlington, 10-4. 126--1st: Carson Wood, Boone Central, dec. Travis Meyer, Fillmore Central, 8-3; 3rd--Zane Zoucha, Malcolm, dec. Brittin Valentine, David City, 10-9.132--1st: Iverson Mejia, Wilber-Clatonia, dec. Kaden Gregory, Logan View-SS, 5-3; 3rd--Dylan Gewecke, Fillmore Central, dec. Oliver Johnson, Oakland-Craig, 2-1. 138--1st: Alexander Schademann, Fillmore Central, major dec. Chance Foust, Logan View-SS, 16-6; 3rd--Austen Forney, Southern, pinned Levi Boardman, Johnson County Central, 1:59. 145--1st: Aiden Hinrichs, Fillmore Central, dec. Phillip Carstens, Boys Town, 4-3; 3rd--Jaxon Schafer, Boone Central, pinned Wyatt Jelinek, Raymond Central, 4:21. 152--1st: Bricen Wilkie, Malcolm, pinned Samuel Grape, Boone Central, 5:33; 3rd--Eli Parks-Thomsen, Boys Town, med. fft. Baylor Kaup, Logan View-SS. 160--1st: Ben Alberts, Grand Island CC, dec. Tie Hollandsworth, Raymond Central, 4-3; 3rd--Treven Stassines, Fillmore Central, dec. Jake Hunke, North Bend Central, 7-2. 170--1st: Cameron Shultz, Raymond Central, dec. Barrett Andel, David City, 12-8; 3rd--Gavin Ruwe, Logan View-SS, dec. Colton Ray, Boone Central, 6-2. 182--1st: Jackson Turner, Fillmore Central, dec. Braydon Wobken, Logan View-SS, 11-7; 3rd--Nate McDonald, North Bend Central, dec. Jace Lickliter, Raymond Central, 6-0. 195--1st: Andy Maloley, HTRS, dec. Thomas Roberts, Boone Central, 5-3; 3rd--Mason Kreikemeier, Raymond Central, dec. Josh Stewart, Malcolm, 3-2. 220--1st: Hank Hudson, Boone Central, pinned Dominick Richter, Oakland-Craig, 1:55; 3rd--Tyson Malousek, Raymond Central, dec. Messiah Green, Boys Town, 4-3. 285--1st: JT Brands, Oakland-Craig, sv-1 over Markey Hinrichs, Fillmore Central, 2-1; 3rd--Keith Kvasnicka, Wilber-Clatonia, major dec. Trevor Betsworth, Boys Town, 18-8.

C-3

At Central City

Team Scoring

Crofton/Bloomfield 178, St. Paul 147, Central City 129, Fairbury 120½, Yutan 115 Syracuse 114, Tri County 101, Tekamah-Herman 72, Centennial 68, Doniphan-Trumbull 58, Lincoln Lutheran 51, South Central Unified 43, Palmyra 37, Cross County/Osceola 31, Twin River 16, Hastings SC 0.

State qualifiers

106--1st: Devin Nuttelman, Cross County/Osceola, pinned Dalton Lovejoy, Central City, 2:44, 3rd--Layne Baker, St. Paul, dec. Carter Wander, Syracuse, 6-5. 113--1st: Derrick Ruzicka, St. Paul, major dec. Gavin Gerths, Fairbury, 15-3; 3rd--Dylan Lovejoy, Central City, dec. Janson Pilkington, Yutan, 8-2. 120--1st: Robbie Fisher, Crofton/Bloomfield, dec. Cole Spahr, Tri County, 10-4; 3rd--Connor Rempe, South Central Unified, major dec. Bryce Kolc, Yutan, 12-0. 126--1st: Rowan Jarosik, South Central Unified, won by tech. fall over Trev Arlt, Yutan, 4:33; 3rd--Spencer Weers, Fairbury, major dec. Zachary Burkey, Doniphan-Trumbull, 11-0. 132--1st: Tristan Burbach, Central City, dec. Kaleb Baker, St. Paul, 5-1; 3rd--Dalton VanLaningham, Fairbury, major dec. Chase Groff, Doniphan-Trumbull, 12-0. 138--1st: Keyden Uhrich, Lincoln Lutheran, dec. Brandon Fye, Central City, 5-1; 3rd--Braeden Guenther, Crofton/Bloomfield, dec. Ashton Johnson, Twin River, 5-3. 145--1st: Barret Brandt, Syracuse, pinned Owen Sack, St. Paul, 0:51; 3rd--Connor Gerths, Fairbury, dec. Jarrett Dodson, Centennial, 2-1. 152--1st: Logan Burt, Tekamah-Herman, pinned Alex Meinecke, St. Paul, 1:14; 3rd--Jesse Kult, Yutan, dec. Brock Jeannoutot, Crofton/Bloomfield, 4-3. 160--1st: Cy Petersen, Syracuse, major dec. Wyatt Tramp, Crofton/Bloomfield, 17-7; 3rd--Bryce Kunz, Central City, dec. Riley Arner, Fairbury, 5-2. 170--1st: Cooper Stokebrand, Tri County, med. fft. over Garret Buschkamp, Crofton/Bloomfield; 3rd--Gabe Stock, Tekamah-Herman, pinned Cyrus Songster, Centennial, 2:52. 182--1st: Derek Wacker, Yutan, pinned Casey Jeannoutot, Crofton/Bloomfield, 2:29; 3rd--Jurgen Baker, Tri County, dec. Tristan Tobin, Tekamah-Herman, 7-5. 195--1st: Tycen Breckner, Doniphan-Trumbull, dec. Tyson Sanger, Crofton/Bloomfield, 9-7; 3rd--Cael Washburn, Tri County, dec. Jack Kaslon, St. Paul, 8-6. 220--1st: Ty Tramp, Crofton/Bloomfield, pinned Evan Bryan-Aldrich, Palmyra, 5:31; 3rd--James Kerns, Tri County, major dec. Riley Lavene, Central City, 11-0. 285--1st: Quade Peterson, St. Paul, dec. Jackson Masek, Lincoln Lutheran, 6-5; 3rd--Paxton Bartels, Crofton/Bloomfield, dec. Drake Richtarik, Fairbury, 5-0.

C-4

At Mitchell

Team Scoring

Broken Bow 226, Valentine 152, Gordon-Rushville 134½, Ord 134, Chase County 116, Mitchell 105, Amherst 103, Gibbon 63, Kearney Catholic 62, Hershey 59, West Holt 56, Loomis/Bertrand 52, Morrill 38, Wood River 36, Red Cloud/Blue Hill 21, Centura 10.

State qualifiers

106--1st: Jace Martin, Wood River, pinned Louden Grooms, Valentine, 0:49; 3rd--Yovanni Jimenez, Mitchell, pinned Ahren Finney, Broken Bow, 4:15. 113--1st: Ashton Dane, Gordon-Rushville, dec. Chauncey Watson, Broken Bow, 5-2; 3rd--Ace Hobbs, Mitchell, pinned Tyson Freeman, Loomis/Bertrand, 0:52. 120--1st: Ethan Elliott, Hershey, dec. Cash Watson, Broken Bow, 8-4; 3rd--Carter Horner, Loomis/Bertrand, pinned Jamison Duncan, Mitchell, 1:55. 126--1st: Will Sprenger, Valentine, dec. Braxon Rynearson, Broken Bow, 5-0; 3rd--Clay Rasmussen, Kearney Catholic, dec. Keltin Vanarsdall, Hershey, 6-2. 132--1st: Colton Kelley, Broken Bow, pinned Sam Luther, Kearney Catholic, 2:37; 3rd--Tucker Banister, Gordon-Rushville, dec. Uzziah Voss, Mitchell, 14-7. 138--1st: Luis Co, Chase County, sv-1 over Kyler Vincent, Gordon-Rushville, 6-4; 3rd--Ian Hughes, Amherst, pinned Gavin Sandoz, Valentine, 1:20. 145--1st: Brendan Boyce, Ord, dec. Daniel Kohel, Morrill, 4-2; 3rd--Braylan Rynearson, Broken Bow, dec. Westyn Mendenhall, Chase County, 11-9. 152--1st: Caleb Davis, West Holt, dec. Dakota Baum, Broken Bow, 12-5; 3rd--Hayden Kluthe, Ord, pinned Jace Freeseman, Gordon-Rushville, 3:48. 160--1st: Ashton Lurz, Valentine, med. fft. overJase Blattner, Kearney Catholic; 3rd--Isaac Pistulka, West Holt, dec. Ben Mcgee, Amherst, 8-6. 170--1st: Cayden Lamb, Valentine, pinned Jack Myers, Broken Bow, 1:17; 3rd--Hunter Meyer, Ord, dec. Kreyton Rockefeller, Gibbon, 2-1. 182--1st: Connor Wells, Broken Bow, dec. Thomas Reeves, Chase County, 9-2; 3rd--Roman Kolbet, Gibbon, inj. dft. Curtis Rittgarn, Gordon-Rushville, 3:54. 195--1st: Ryan Gabriel, Ord, 26-1 dec. Max Denson, Broken Bow, 8-6, SV-1; 3rd--Brody Bogard, Amherst, dec. Cael Peters, Mitchell, 9-3. 220--1st: Jaret Peterson, Chase County, UTB over Cal Wells, Broken Bow, 3-2; 3rd--Sam Boettcher, Ord, dec. Wyatt Anderson, Amherst, 4-3. 285--1st: Bridger Rice, Ord, dec. Zach Tarin, Chase County, 3-1; 3rd--Reegan French, Morrill, pinned Jeremiah Coley, Mitchell, 2:34.

Class D

D-1

At Pender

Team Scoring

Aquinas 209.5, Cambridge 131.5, Neligh-Oakdale 127.5, Wisner-Pilger 119, Howells-Dodge 79, Pender 74, Wilcox-Hildreth 59.5, Fullerton 56, Elgin/PJ 55, Madison 50, Summerland 49, Riverside 41, South Loup 41, Central Valley, 38, Stanton 34.5, Windside 23, Creighton 18, Homer 12, Bancroft-Rosalie 7, Tri County Northeast 7, Osmond 6, Niobrara/Verdigre 5, Ponca 3.

State qualifiers

106--1st: Grady Romshek, Aquinas, pinned Gavin Patterson, Wilcox-Hildreth, 4:45; 3rd: Micah Gerlach, Cambridge, tech. fall over Symon Kastl, Aquinas 3:49, 17-2.113--1st: Hugo Sanchez, Madison, major dec. Angel Rodriguez, Cambridge, 13-2; 3rd: Kevin Pedraza, Madison, medical fft.over Tycin Lampman, Wisner-Pilger. 120--1st: Carter Beckman, Elgin/PJ, pinned Alex Thiele, Summerland, :46; 3rd: Carson Whitesel, Neligh-Oakdale, Trent Mefford, Aquinas, :40. 126--1st: Braxton Siebrandt, Wisner-Pilger, sv-1 over Zander Kavan, Aquinas, 6-4; 3rd: Brody Patterson, Wilcox-Hildreth, sv-1 over Ethan Kester, Summerland, 6-4. 132--1st: Dylan Brichacek, Howells-Dodge, dec. Corbin Hoefer, Neligh-Oakdale, 5-2; 3rd: Graiden Ritner, Wilcox-Hildreth, dec. Trevor Carraher, Riverside, 7-4. 138--1st: Jakob Kavan, Aquinas, major dec. Jacob Corbett, Cambridge, 9-0; 3rd: Walker Ott, Wisner-Pilger, pinned Jayden Reed, Stanton, 3:08. 145--1st: Kelby Coufal, Aquinas, dec. Mitchell Kelly, Pender, 6-0; 3rd: Ryan Woitaszewski, Wisner-Pilger, dec. Ted Hemmingsen, Riverside, 3-2. 152--1st: Jacob Moravec, Aquinas, dec. Tye Stanton, Cambridge, 10-6; 3rd: Braxton Volk, Pender, medical fft. over Devon Schultz, Wisner-Pilger. 160--1st: Levi Drueke, Neligh-Oakdale, pinned Lane Belina, Howells-Dodge, 5:12; 3rd: Hunter Perks, Cambridge, pinned Keegan Poppe, Wisner-Pilger, 1:34. 170--1st: Aiden Kuester, Neligh-Oakdale, pinned Logan Nelson, Wisner-Pilger, 1:29; 3rd: Becker Pohlman, Stanton, pinned Mauricio Hernandez, Madison, 4:58. 182--1st: Jestin Bayer, Howells-Dodge, dec. Brett Bridger, Fullerton, 4-3; 3rd: Jacob Henery, Neligh-Oakdale, dec. Adam Oltmer, Aquinas, 11-8. 195--1st: Mason Topp, Winside, dec. Samuel Hemenway, Elgin/PJ, 7-1; 3rd: Chase Thomas, Neligh-Oakdale, dec. Dawson Doggett, South Loup, Callaway/Arnold, 4-0. 220--1st: Calib Svoboda, Aquinas, pinned Jerrod Land, Fullerton, 1:30; 3rd: Colton Sanderson, Pender, pinned David Lozano, Riverside, 3:00. 285--1st: Josiah Brezina, Aquinas, pinned Jordan Ruf, Cambridge, :24; 3rd: Tristin Grim, Central Valley, pinned Brandon Pavelka, Creighton, 2:04.

D-2

At Southern Valley

Team Scoring

Anselmo-Merna 159, Twin Loup 126, Guardian Angels CC 119, High Plains 118.5, Hi-Line 117, Burwell 106, Southern Valley 89, North Central 88, S-E-M 78, Axtell 63.5, Arapahoe 58.5, Sandhills/Thedord 56, Palmer 51, Kenesaw 44.5, Ainsworth 41, Elm Creek 36, Overton 36, Shelton 36, Ansley-Litchfield 31, Arcadia/Loup City 29, St. Mary's 29, Brady 21, Sandhills Valley 13.

State qualifiers

106--1st: Levi Russell, High Plains, pinned Abraham Lopez, GACC, 3:35; 3rd: Clayton Scoville, S-E-M, pinned Christopher Allen, Arcadia/Loup City, 1:43.113--1st: Sebastian Sauceda, Shelton, dec. Tristan Olson, Anselmo-Merna, 5-1; 3rd: Braxton Hammond, Southern Valley, pinned Hudson Urkoski, High Plains, 2:41. 120--1st: Parker Schutz, Hi-Line, pinned Tristen Krueger, North Central, 3:12; 3rd: Treu Atkins, S-E-M, pinned Wayne Lee, Arapahoe, 1:45.126--1st: Gage Friesen, High Plains, pinned Jaxon Smith, Elm Creek, 5:41; 3rd: Noah Brichacek, GACC, pinned Aidan Shutts, Hi-Line, 4:22. 132--1st: Nickolas Kuehn, Kenesaw, pinned Lance Russell, High Plains, 3:16; 3rd: Jarrett Wells, Anselmo-Merna, pinned Wryston Brell, Hi-Line, 2:26. 138--1st: Austin Mayfield, Burwell, dec. Keaton Dowse, Twin Loup, 6-4; 3rd: Kaden Reeves, Arcadia/Loup City, pinned Emmerson Earl, Palmer, 3:01. 145--1st: Tyce Porter, Anselmo-Merna, dec. Landon Holloway, Ainsworth, 7-1; 3rd: Cole Broeker, Southern Valley, pinned Cazen Smith, Twin Loup, 2:37. 152--1st: Jadon Wells, Anselmo-Merna, dec. Mason Noel, Southern Valley, 2-1; 3rd: Garrett Keith, Twin Loup, pinned Rafe Hill, Arapahoe, 2:49. 160--1st: Taaron Lavicky, Axtell, dec. Wyatt Urkoski, High Plains, 7-3; 3rd: Coby Higgins, Sandhills/Thedford, pinned Caden Coufal, Anselmo-Merna, 4:52. 170--1st: Maddox Jones, S-E-M, pinned Garett Schneider, Twin Loup, 5:32; 3rd: Jace Rosenkrans, St. Mary`s, pinned Dylan Pooschke, Overton, 5:07. 182--1st: Hagen Hodges, Burwell, dec. Hunter Fredrickson, Kenesaw, 9-6; 3rd: Stetson Bottorf, Twin Loup, medical fft. Rhett McFadden, Sandhills/Thedford. 195--1st: Sid Miller, Anselmo-Merna, pinned James Rolf, GACC, 5:09; 3rd: Beau Wiebelhaus, North Central, medical fft. Cameron Carr, Brady. 220--1st: Slate Micheel, Twin Loup, dec. Ashton Hawkins, Axtell, 3-0; 3rd: Cale Buss, Burwell, pinned Dax Doernemann, GACC, 2:15. 285--1st: Drew Knoerzer, Hi-Line, pinned Tayte Thornton, Anselmo-Merna, 1:02; 3rd: Jacob Stromberg, Palmer, pinned Zeb Wilde, Sandhills/Thedford, 1:59.

D-3

At Thayer Central

Team Scoring

Elkhorn Valley 176.5, Shelby-Rising City 150, Plainview 144, Thayer Central 129.5, Ravenna 122.5, East Butler 99, Alma 84.5, Clarkson-Leigh 76, Pleasanton 70, Weeping Water 49, Meridian 48, Franklin 44, Lyons-Decatur Northeast 41, Nebraska Christian 35, Southwest 31.5, Sutton 29, Freeman 22, Dorchester 11, Cedar Bluffs 7, Friend 7, Harvard 0, Newman Grove 0, Scribner-Snyder 0.

State qualifiers

106--1st: Owen Krafka, Shelby-Rising City, dec. Colter Sinn, Thayer Central, 7-2; 3rd: Korey Poppe, Sutton, pinned Trenton Van Veldhuizen, East Butler, 3:37. 113--1st: Carter Brandyberry, Alma, tech. fall over Caelen Wipf, Weeping Water, 3:43, 16-0; 3rd: Morgan Bunner, Clarkson-Leigh, pinned Jesse Winberg, Pleasanton, 2:35. 120--1st: Triston Wells, Thayer Central, pinned Gatlin Krepela, Pleasanton, 1:49; 3rd: Owen Vondra, Elkhorn Valley, pinned Grant Haussermann, Franklin, 2:00.126--1st: Mason Nitz, Elkhorn Valley, major dec. Reece Kocian, East Butler, 10-1; 3rd: Mitchel Stritt, Southwest, pinned Kyler Carraher, Franklin, 1:57. 132--1st: Lane Bohac, East Butler, dec. Isaac Eckert, Elkhorn Valley, 5-2; 3rd: Grady Rasmussen, Ravenna, major dec. Jordan Mosel, Plainview, 13-3.138--1st: Kyler Mosel, Plainview, pinned Nathan Halsey, Elkhorn Valley, 3:15; 3rd: Dylan Higby, Clarkson-Leigh, dec. Carter Jasnoch, Ravenna, 9-2. 145--1st: Mavrick Hagemann, Elkhorn Valley, pinned Jackson Huls, Meridian, 1:27; 3rd: Caden Larsen, Ravenna, medical fft. John Leija, Plainview. 152--1st: Tanner Frahm, Plainview, dec. Tristan Smith, Elkhorn Valley, 10-3; 3rd: Jacob Koehn, Clarkson-Leigh, pinned Morgan Treffer, Ravenna, 4:46. 160--1st: Justin Knoll, Shelby-Rising City, dec. JD Adam, Meridian, 9-6; 3rd: Trevis Halsey, Elkhorn Valley, pinned Samuel King, Ravenna, 2:50. 170--1st: Gunner Mumford, Thayer Central, major dec. Alek Molzahn, Alma, 11-3; 3rd: Landon Sliva, Shelby-Rising City, major dec. Nathan Werner, Elkhorn Valley, 15-4. 182--1st: Cameron Schulte, Thayer Central, dec. Coy Vrbka, Shelby-Rising City, 5-3; 3rd: Jaxon Halsey, Elkhorn Valley, pinned Brennan Demike, Weeping Water, 3:44. 195--1st: Elijah Fjell, Shelby-Rising City, dec. Cole Vorderstrasse, Thayer Central, 12-8; 3rd: Jeremy Felix, Alma, pinned Grayson Petersen, Plainview, 2:46. 220--1st: Luke Pawloski, Pleasanton, pinned Daven Whitley, Lyons-Decatur Northeast, 2:43; 3rd: Collin Vrbka, Shelby-Rising City, pinned Hayven Stewart, Plainview, 4:52. 285--1st: Thomas Psota, Ravenna, pinned Xander Albin, Plainview, 5:19; 3rd: Malachi Wheeler, Nebraska Christian, pinned Andrew Rivera, Clarkson-Leigh, 3:54.