Area wrestling district results

Class A

106—1, Alex Gates, GI, maj. dec. George Ivanov, LPX, 10-0; 3, Brody Pitner, NP, tech. fall Joseph Manson-Talley, ONW, 15-0; 113—1, Jesse Lewis, NOR, dec. Javier Pedro, GI, 6-0; 3, Kole Weigel, NP, pinned Brayden Reiber, LPX, 1:22; 120—Joshus Shaner, LNE, dec. Jace Kennel, NP, 5-2; 3, Madden Kontos, GI, pinned Hunter Teeters, BE, 1:52; 126—1, Ein Obermiller, GI, dec. Calvin Empkey, NOR, 5-0; 3, Camdyn Golden, LNE, dec. Fernand Kasusa, ONW, 6-1; 132—Cristian Cortez, GI, dec. Gavin Van Driel, NOR, 10-3; 3, Ethan Jackson, NP, pinned Josh Conway, BE, 1:49; 138—1, Garrett Grice, BE, pinned Dane Arrants, GI, 3:56; 3, Devan Schmit, NOR, dec. Lathan Huntsman, NP, 7-6; 145—1, Ryan Fox, NP, maj. dec. Dylan Busch, NOR, 13-2; 3, Truman Koehler, BE, dec. Tyler Salpas, GI, 5-4. 152—Jacob Licking, NOR, dec. Luke Andres, LPX, 8-2; 3, Alex Dzingle, GI, dec. Haedyn Brauer, LPX, 8-2. 160—1, Hudson Oliver, GI, pinned Hudson Waldow, NOR, 6:29; 3, Brock Roblee, NP, pinned Will Martin, LPX, 1:33; 170—1, Sam Andres, LPX, pinned Justyce Holstetler, GI, 2:44; 3, Jaeden Thompson, NOR, pinned Branson Greib, BE, 2:37. 182—1, Joe Andreasen, LPX, dec. Luke Rathjen, NP, 2-1; 3, Kayden Kettler, NOR, maj. dec. Brice Eloume, LNE, 14-1. 195—1, Xavier Albertson, NP, maj. dec. Ben Andreasen, LPX, 13-0; 3, De Andre Brock, GI, pinned Rylee Hammer, NOR, 1:34. 220—1, Vincent Genatone, NP, pinned Matt Bohy, LPX, 3:25; 3, Jackson Bos, NOR, pinned Chase Timm, BE, 2:17. 285—1, Tyson Danner, ONW, inj. def. Brayden Heffner, NOR; 3, Zachary Pittman, GI, inj. def. Hector Mora, LPX.