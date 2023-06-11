High Honor Roll
High School
(Semester GPA = 4.0+)
Jack Alberts
Benjamin Alberts
Andrew Arens
Thomas Armstrong
Ayonya Birthi
Laura Blake
Daisy Bravo
Catalina Chavez Gonzalez
Makenzie Clausen
Abigail Connick
Katelyn Connick
Noah Corey
Zackary Corey
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Tristyn Hedman
Alex Herbek
Maggie Herbek
Inara Hooper
Brooks Hubl
Kajetan Hubl
Hannah Huff
Grace Johnson
Connor Johnson
Gracie Joseph
Kinnley Kearns
Kyle Kelly
Avery Kelly
Emily Kenna
Jack Kenna
Melina Knopp
Madeline Logue
Carolyn Maser
Harrison McClure
Kathryn McNamara
Julia Messere
Kaden Milby
Matison Mills
Bryndal Moody
Samuel Mueller
Kathryn Novinski
Avery O’Boyle
Barret Obermiller-Snyder
Emery Obermiller-Snyder
Jacie Palik
George Pilsl
Lexi Puncochar
Reese Reilly
JT Rein
Haley Roeser
Grayson Sack
Zenon Sack
Michael Sambula Monzalvo
Lauren Schardt
Kamryn Schneider
Olivia Stava
Jordan Stegman
Jacob Stegman
Anna Tibbetts
Trenton Turek
Shae Van Winkle
Grace Watson
Madelyn Weyers
Keiley Wiese
Gracie Woods
Bambi Yax
Emily Ye
Isaac Ziller
Middle School
All As
Lillian Alberts
Ella Arens
Kenley Bogner
Tianne Burnett
Addison Carraher
Claire Chmelka
Maci Clausen
Elizabeth Connick
Charlotte Corey
Xavier Corona
Aubree Dickhaut
Paige Dvorak
Dayton Ewers
Briana Ezewudo
Kendal Flebbe
Jackson Gangwish
Dax Gellatly
Madison Graybill
Caleb Herbek
Ryan Hollister
Eastlyn Hubl
Kendall Kelly
Molly Kenna
Colt Krolikowski
Quinn Lee
Madden Leiting
Mackenzie Logue
Andrew Logue
Maeli Mehring
Ella Meyer
Elizabeth Mueller
Khloe Nothern
Karsyn Nothern
Emilia Price
Madyn Reilly
Izzy Schneider
Henry Schrad
Gavin Schwartz
Jacey Stegman
Barrett Suminski
Adrian Svitak
Elle Tibbetts
Oakley Todd
Atticus Vance
Conley Vasquez
Mason Vasquez
Braylon Wolfe
Honor Roll
High School
Semester GPA = 3.0-3.99
Julianna Anderson
Thomas Birch
Arushi Birthi
Anna Blake
Hunter Borges
Rubi Carrasco
Riley Chrastil
Lillie Encinger
Lillian Fisher
Lucy Ghaifan
Damian Glass
Gabriel Guerrero
Michael Hamik
Allison Haney
Justin Hollister
Jack Hulinsky
Ayden Ivey
Kelton Kearns
Cooper Lee
Hannah Liske
Vianey Macias
Aaron Mack
Colton Mehring
Alicia Nuncio
Gabriella Nuncio
Cutler Obermiller-Snyder
William Pace IV
Aiden Perales
Evangeline Peterson
Sheridan Puncochar
Glenda Ramirez
Sonia Ramirez
Reegan Reilly
Madalyn Renz
Gabriel Rief
David Sambula Monzalvo
Shelby Schmid
Madison Schneider
Morgan Schulte
Johann Sielaff
Andrea Sotelo
Sydnie Spaulding
Graham Stava
Jaxon Thagard
Spencer Wiens
Olivia Wragge
Middle School
All As & Bs
Sofia Alba Esparza
Jameson Anderson
Hayden Andreasen
Sonia Bravo Cabrera
Megan Burris
Osmar Callejas Esquivel
Santiago Chavez Gonzalez
Kennedy Conner
Sofia Crumrine
Brock Florell
Emmett Florell
Cody Golka
Ty Haak
Hadley Haake
Andrew Hageman
Jack Hamik
Tatum Hammond
Rielyn Hanzel
Noah Harris
Lydia Henry
Kyler Kearns
Paige Lonnemann
Jared Mack
Riley Morgan
Wyatt Niebuhr
Jane Novinski
Patrick O’Connor
Catalina Pascoe
Owen Price
Adrianna Reinders
Katelyn Reutzel
Arabella Richling
Jacey Schendt
Kaleb Schmeits
Raiden Schmeits
Thomas Schneider
Parker Scott
Rylan Shay
Rylen Sindelar
Kaidlyn Soto
Malcolm Stahly
Emillie Stump
Travis Svitak
Emersen Todd
Mark Usasz
Oliver Vance
Mario Vargas
Garrett Watson
Claire Woitaszewski