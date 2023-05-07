Grand Island Duplicate Bridge
Results for April were:
Tuesday, April 4 — First, Pat Vogel, Sherry Kahrhoff; second, Mary Fox, Tom Beswick; third, Charlie Fox, Mona Dubas.
Thursday, April 6 — First, Jerry Kenyon, Tom Beswick; second, Pat Vogel, LeeAnn Jensen; third, Pam and Steve Millnitz.
Tuesday, April 11 — First, Gina Olsen, Mary Fox; second, Jerry Kenyon, Myrna Sullivan; third, Tom Beswick, Pat Grudzinski.
Thursday, April 13 — First, Pat Grudzinski, Myrna Sullivan; second, Tom Beswick, Jerry Kenyon; third, Gina Olsen, Catherine Kutilek.
Tuesday, April 18 — First, LeeAnn Jensen, Myrna Sullivan; second, Steve Millnitz, Jerry Kenyon; third, Mary Fox, Gina Olsen.
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Thursday, April 20 — First, Tom Beswick, Jerry Kenyon; second, Pat Grudzinski, Bob Fickes; third, Linda Hessel, Gina Olsen.
Tuesday, April 25 — First, Jerry Kenyon, Steve Millnitz; second, Gina Olsen, Mary Fox; third, Pat Vogel, Barb Reilly.
Thursday, April 27 — First, LeeAnn Jensen, Jerry Kenyon; second, Phil and Jackie Maynard; third, Pat Grudzinski, Tom Beswick.