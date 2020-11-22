Barr Middle School first trimester honor roll

Sixth grade
Brooklyn Aguilar
Liliana Alcazar
Naleah Baier
Rusty Baker
Mariah Baldwin
Jazmine Boydstun
Austin Brandt
Cooper Brandt
Karla Calderon
Briella Campos
Daisy Canady
Joshua Carr
Caleb Chan
Avery Cobler
Makena Darling
Dillon Davis
Alan De Leon
Sydney Decker
Whisper Engel
Ali Gadalla
Jonathan Gerber
Cadence Gidcumb
Jael Gonzalez Santa
Nolan Goodman
Maxton Goodwin-Jensen
Samuel. Greuter
Addie Hayman
Piper Jeffers
Ashly Juarez De Leon
Yasmin Juma
Logan Krebs
Bailey Lange
Ashley Leal Fuentes
Raquel Lopez Perez
Giana Lopez
Makayla Lyon
Mya Martin
Leonardo Martinez
Kolby McGowan
Dominic McHugh
Malia McNeal
Frankie Medina Sanchez
Layne Meier
Jeremy Mejia Argenal
Amanda. Mendez Suarez
Marcos Millan
Isaac. Moreno Lozano
Cristobal. Munoz Navas
Mya Myers
Kamryn Olbricht
Drazen O’Neill
Adelyn Panowicz
Madisyn Payne
Aden Piontkowski
Traestan Pomajzl-Schacher
Federico Ramirez Martinez
Luis Reynoso Bautista
Lucas Rischling
Cristofer Rojo Turnes
Amie Rose
Harrison Rundle
Isabelle Schilousky
Joden Schumacher
Joshua Seeber-Rivas
Rylee Seely
Cecilia Serrano Aldana
Riley Seybold
Idette. Solano Martinez
Jimena Suarez Romo
Gracie Supik
Addilyn Trejo
Jase Trejo
Katey Voss
Emily Weatherly
Joeseph Wilcox
Audrey Williams
Kevin Williams
Dominic Wolfe
Seventh grade
Bryanna Ackles
Rawan Adam
Brooke Adams
Racer Aguayo
Adolfo Arauz Loeza
Ahmed Askar
Gisselle Avendano
Ailina Barrios
Paige Berglund
Riley Bishop
Tessa Bockoven
Mallory Campbell
Tayt Carr
Alexis Casillas
Mason Cheetsos
Daphne Cruz
Emily Ann Cruz-Endecott
Roman DeVault
Abiel Dominguez Nunez
Julian Duplessis
Emma Dye
Luke Ellis
Brythany Espino
Blythe Evans
Anton Favazza
Jackelyn Garcia Yucute
Alma Garcia
Adriana Gearhart
Brianna Gomez Williams
Saydee Gomez
Christian Gonzales Hernandez
Ivette Gonzalez Medrano
Steven Jr. Griffin
Adriana. Gurrola-Lopez
Atley Hadenfeldt
Gavin Haubold
Ashlynn Havel
Avery Hawke
Emma Hayman
Aksam Ishag Dodban
Jamal Jamal
Jolianne Jensen
Katherine. Johnsen
Chloe Keasling
Dax Kirkland
Alijhandra Kirschbaum
Carlie Kuta
Kaeson Larson-Mccray
Christian Lemburg
Hailey Lewandowski
Mercedez Lewis
Vincent Marcello
Leandro. Marquez Garcia
Sol Martin Santana
Cairee Matzner
Celia McCoy
Elijah Meier-Juarez
Anaaliyah Mendez
Maximos Mendez
Madelyn Nolan
Alexander Oakeson
Michael Obermiller
Ethan Piontkowski
Katie Poe
Alaynah Potter
Edgar Ramirez
Jordan Raymundo Garcia
Gregory. Ronquillo
Helen Sagastume Perez
Maliyah Schmidt
Annabella Serrano Aldana
Katelyn Sodomka
Santiago Solis
Elizabeth Stoppkotte
Gavin Suck
Aaron Tenski
Kiki Teya
Mariana Torres
Noah Veik
Aiden Vickers
Wyatt Walters
Michael Westerby
Nelsyn Wheeler
Alexsys Wright
Chanya Zavala
Eighth grade
Yahia Abdalla
Kain Ault
Lillian Barron-Matias
Talon Biberos
Cassidy Boettger
Avary Bondasak
Haley Bonner
Cash Bramble
Yanela Bravo Pinero
Aurora. Briones Montanez
Cara Camplin
Dania Chavez Lopez
Faith Diaz
Hayden Dubas
Kenzi Edwards
Ability Effiong
Natasha Ellis
Julie Engel
Trenton Evans Verplank
Amayah Favazza
Mikala Fieldgrove
Fatima Gadalla
Sheridan Gapp
Claire Gartner
Camila Gonzalez Hernandez
Kimberly Gonzalez
Preston. Hawke
Emely Henriquez Meza
Victor Henriquez
Damien Jacobo-Juarez
Sydney John
Jaclyn Julian
Alekzander Kuebler
Louis Kuku
Sydney Lane
Esther Lopez Perez
Chloe Lopez
Angel Diego. Lopez-Gutierrez
Aubrey Luna
Damaris. Martinez Perez
Liliana Martinez
Taylor Norman
Juan Palma
Thatcher Panowicz
Kaitlin Payne
Abraham. Perez Yepez
Payton Perkins
Brooklyn Plummer
Maggie Robison
Addison Ross
Orvin Rubio Hernandez
Jayson Shelton
Esther Silva
Elijah Smith
Emily Sorensen
Riley Voss
Mukarim Yahya
Madelynn Zubrod
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