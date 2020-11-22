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Barr Middle School first trimester honor roll
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Barr Middle School first trimester honor roll

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Sixth grade

Brooklyn Aguilar

Liliana Alcazar

Naleah Baier

Rusty Baker

Mariah Baldwin

Jazmine Boydstun

Austin Brandt

Cooper Brandt

Karla Calderon

Briella Campos

Daisy Canady

Joshua Carr

Caleb Chan

Avery Cobler

Makena Darling

Dillon Davis

Alan De Leon

Sydney Decker

Whisper Engel

Ali Gadalla

Jonathan Gerber

Cadence Gidcumb

Jael Gonzalez Santa

Nolan Goodman

Maxton Goodwin-Jensen

Samuel. Greuter

Addie Hayman

Piper Jeffers

Ashly Juarez De Leon

Yasmin Juma

Logan Krebs

Bailey Lange

Ashley Leal Fuentes

Raquel Lopez Perez

Giana Lopez

Makayla Lyon

Mya Martin

Leonardo Martinez

Kolby McGowan

Dominic McHugh

Malia McNeal

Frankie Medina Sanchez

Layne Meier

Jeremy Mejia Argenal

Amanda. Mendez Suarez

Marcos Millan

Isaac. Moreno Lozano

Cristobal. Munoz Navas

Mya Myers

Kamryn Olbricht

Drazen O’Neill

Adelyn Panowicz

Madisyn Payne

Aden Piontkowski

Traestan Pomajzl-Schacher

Federico Ramirez Martinez

Luis Reynoso Bautista

Lucas Rischling

Cristofer Rojo Turnes

Amie Rose

Harrison Rundle

Isabelle Schilousky

Joden Schumacher

Joshua Seeber-Rivas

Rylee Seely

Cecilia Serrano Aldana

Riley Seybold

Idette. Solano Martinez

Jimena Suarez Romo

Gracie Supik

Addilyn Trejo

Jase Trejo

Katey Voss

Emily Weatherly

Joeseph Wilcox

Audrey Williams

Kevin Williams

Dominic Wolfe

Seventh grade

Bryanna Ackles

Rawan Adam

Brooke Adams

Racer Aguayo

Adolfo Arauz Loeza

Ahmed Askar

Gisselle Avendano

Ailina Barrios

Paige Berglund

Riley Bishop

Tessa Bockoven

Mallory Campbell

Tayt Carr

Alexis Casillas

Mason Cheetsos

Daphne Cruz

Emily Ann Cruz-Endecott

Roman DeVault

Abiel Dominguez Nunez

Julian Duplessis

Emma Dye

Luke Ellis

Brythany Espino

Blythe Evans

Anton Favazza

Jackelyn Garcia Yucute

Alma Garcia

Adriana Gearhart

Brianna Gomez Williams

Saydee Gomez

Christian Gonzales Hernandez

Ivette Gonzalez Medrano

Steven Jr. Griffin

Adriana. Gurrola-Lopez

Atley Hadenfeldt

Gavin Haubold

Ashlynn Havel

Avery Hawke

Emma Hayman

Aksam Ishag Dodban

Jamal Jamal

Jolianne Jensen

Katherine. Johnsen

Chloe Keasling

Dax Kirkland

Alijhandra Kirschbaum

Carlie Kuta

Kaeson Larson-Mccray

Christian Lemburg

Hailey Lewandowski

Mercedez Lewis

Vincent Marcello

Leandro. Marquez Garcia

Sol Martin Santana

Cairee Matzner

Celia McCoy

Elijah Meier-Juarez

Anaaliyah Mendez

Maximos Mendez

Madelyn Nolan

Alexander Oakeson

Michael Obermiller

Ethan Piontkowski

Katie Poe

Alaynah Potter

Edgar Ramirez

Jordan Raymundo Garcia

Gregory. Ronquillo

Helen Sagastume Perez

Maliyah Schmidt

Annabella Serrano Aldana

Katelyn Sodomka

Santiago Solis

Elizabeth Stoppkotte

Gavin Suck

Aaron Tenski

Kiki Teya

Mariana Torres

Noah Veik

Aiden Vickers

Wyatt Walters

Michael Westerby

Nelsyn Wheeler

Alexsys Wright

Chanya Zavala

Eighth grade

Yahia Abdalla

Kain Ault

Lillian Barron-Matias

Talon Biberos

Cassidy Boettger

Avary Bondasak

Haley Bonner

Cash Bramble

Yanela Bravo Pinero

Aurora. Briones Montanez

Cara Camplin

Dania Chavez Lopez

Faith Diaz

Hayden Dubas

Kenzi Edwards

Ability Effiong

Natasha Ellis

Julie Engel

Trenton Evans Verplank

Amayah Favazza

Mikala Fieldgrove

Fatima Gadalla

Sheridan Gapp

Claire Gartner

Camila Gonzalez Hernandez

Kimberly Gonzalez

Preston. Hawke

Emely Henriquez Meza

Victor Henriquez

Damien Jacobo-Juarez

Sydney John

Jaclyn Julian

Alekzander Kuebler

Louis Kuku

Sydney Lane

Esther Lopez Perez

Chloe Lopez

Angel Diego. Lopez-Gutierrez

Aubrey Luna

Damaris. Martinez Perez

Liliana Martinez

Taylor Norman

Juan Palma

Thatcher Panowicz

Kaitlin Payne

Abraham. Perez Yepez

Payton Perkins

Brooklyn Plummer

Maggie Robison

Addison Ross

Orvin Rubio Hernandez

Jayson Shelton

Esther Silva

Elijah Smith

Emily Sorensen

Riley Voss

Mukarim Yahya

Madelynn Zubrod

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