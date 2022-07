Central Community College announces spring honor lists

Central Community College has announced the names of full-time students who earned spots on the President’s and Dean’s honor lists for the 2022 spring semester.

The students were enrolled at one or more CCC locations, which include the Columbus, Grand Island and Hastings campuses; Holdrege, Kearney and Lexington centers; and Ord Learning Center.

Students on the President’s Honor List earned a perfect 4.0 grade point average while students on the Dean’s Honor List earned a GPA between 3.5 and 3.99.

President’s Honor List

ALLIANCE: Khloe Felker

ALMA: Jenessa Landin

ARAPAHOE: Derek Sander

AURORA: Shea Miotke

AYR: Hailey Vontz

BEATRICE: Kaitlyn Verellen

BERTRAND: Jenna Kuck

BLUE HILL: Tynan Degroff and Jadeyn Rochholz

BRADY: Megan Lusk and Lysle Roe

BRAINARD: Kolby Baer

BRIDGEPORT: Wyatt Pankowski

CAIRO: Tiffany Orcutt

CAMBRIDGE: Chloe Besler

CARLETON: Brianna Bohling

CEDAR RAPIDS: Alexis VanDeWalle

CENTRAL CITY: Marshall Boroviak, Nick Lovejoy and Matt Reeves

CLAY CENTER: Amber Braun and Victoria Switzer

COLUMBUS: Rafael Azpeitia, Jacqueline Benz, Brandon Berger, Damian Bloebaum, Julia Davidchik, Alyssa Dorau, Jayden French, Trenton Hamling, Alisha Hays, Wyatt Hornaman, Rylee Iburg, Lillie King, Brody Mickey, Lily Nguyen, Morgan Paczosa, Caleb Smith, Blake Thompson, Adam Van Cleave, Christian Velez-Gomez, Tiffany Wright and Libby Wurdeman

COZAD: Hannah Guthard and Nathan Lemmer

CRESTON: Allison Durkop

DAVID CITY: William Eller, Alli Hartman and Brett Kobza

DODGE: Madeline Nielsen

DONIPHAN: Rosario Terrazas

EDGAR: Connie Zalud

ELWOOD: Thomas Hakonson

FAIRMONT: Gillian Gangstad

FARWELL: Tanner Mrkvicka

FILLEY: Collin Hartig

FRANKLIN: Ava Goosic

FRIEND: William Yokel

FULLERTON: Kathryn Chlopek.

GIBBON: Andrew Rayburn

GLENVIL: Adam Ochsner

GOTHENBURG: Turner Gundell

GRAND ISLAND: Fatima Amaya, Lily Asche, Savannah Blanke, Kenny Braud, Kylie Broich, Tanner Broich, Juan Cisneros, Merilyn Cruz Avila, Sofia Dominguez, Steven Floyd, Oscar Gonzalez, Jeremy Greenwalt, Jake Inthavongsa, Ethan Kelley, Kara Koehn, Brian Landaverde Gomez, Bryan Lopez Mejia, Myesha Mora, Lazaro Pena, Shelby Rickard, Koty Robbins, Lali Sanchez, Tyler Thomas and Alex VanNatta

GRETNA: Aidan Lamb

HAMPTON: Jake Arndt

HARTINGTON: Shelby Underwood

HASTINGS: Taelyn Alvarez, Cooper Beahm, Tracy Bright, Gracie Cervantes, Sylvia Estes, Eli Garcia, Taylor Guidry, Samuel Himmelberg, Daelene Hinrichs, Allie Janssen, Haylei Jennings, Chloee Johnson, Samuel Johnston, Bryton Jones, Randi Klein, Kelly Luvaas, Akira Quick, Bella Satterly, Andy Sebastian, Alaina Smidt, Mathea Torrez, Lisa Tran and Leslie Trump

HEBRON: Cooper Casey and Maddison Williams

HOLDREGE: Carson Fritson and Dawson Mattson

HOOPER: Shyann Rolenc

HOWELLS: Wyatt Hegemann

HUMPRHEY: Paige Nolan

JOHNSON LAKE: Obrasia Amos.

JUNIATA: Tobie Augustin and Liz Stickels

KEARNEY: Anna Arnold, Brennan Brosseau, Moi Castillo, Hunter Cox, Ferdinand Dydel, Elizabeth Fischbach, Jalisa Keeney, Kalli Koubek, Allison Lane, Macie Little, Michael Machard, Ty Mendenhall, Emily Penner, Chelsea Smith, Tim Suntken and Katie Wargo

LAWRENCE: Coy Ceder, Blake Janda and Avery Mazour

LEXINGTON: Taya Berry, Molly Dowling, Miranda Gomez, Cordelia Harbison, Trista Keim, Jacksen Konrad, Jennifer Lainez Rivas, Miriam Lemus, Malinda Lo, Alexandro Mateo, Suker Mendoza-Calmo, Hidaya Mohamed, Arlin Munoz, Pablo Navarro Rodriguez, Daven Naylor, Angel Perez-Cabello, Ben Ward and Brianna Zarate

LINCOLN: Zoie Allen, Natalie Crouse and Mick Halverstadt

LINWOOD: Madisen Jelinek

LITCHFIELD: Kaleb Rosentreader

LOUP CITY: Mark Ryan

MASON CITY: Kursten Plunkett

MINDEN: Madi Cobb

MORSE BLUFF: Katelyn Bayer

NORTH PLATTE: Blake Barner

OAKLAND: Josie Richards

OGALLALA: Philip Glazebrook and Nolan Nielsen

OMAHA: Harrison Ottens and Marissa Smith

ORD: Morgan Holm

PAPILLION: Tyler Booth and Tessa West

PAXTON: Adrian Eakins

PETERSBURG: Victoriah Fangman

PIERCE: Zach Ottman

PILGER: Rachel Otten

PLATTE CENTER: Brittney Veik

RAVENNA: Adam Betke and Keely Butcher.

RED CLOUD: Lori Brown.

RIVERDALE: Morgan Boldt and Paxtyn Houser.

ROSELAND: Jenna Strampher.

SCHUYLER: Roxana Galdamez and Jasmine Salgado-Encarnacion.

SCOTIA: Jonathan Middendorf.

SEWARD: Landon Nelson.

SHELBY: Kenneth Pearson and Taylor Umstead.

SHELTON: Tren Nunns and Jacob Snyder.

SILVER CREEK: Brianna Konwinski.

SPALDING: David Esch.

ST. HELENA: Nathan Schmidt.

ST. LIBORY: Marley Roepker.

ST. PAUL: Noel Roan.

STUART: Jeremiah Kaup.

SUTTON: Jaylin Sutton and Kaitlyn Winter.

TRENTON: Darian Hutto.

WAUNETA: Bo O’Neil.

WEEPING WATER: Zack Smith.

BEND, ORE.: Emma Lees.

FORNEY, TEXAS: Jason Pratt.

GRANTSVILLE, UTAH: Andrea Fernandez.

NORTH FT. MYERS, FLA.: Midiala Rodriguez

OVERLAND PARK, KAN.: Caroline Riffer

MUNICH, GERMANY: Laura Jovanovic

Dean’s Honor List

ALDA: Elmer Calderas-Corona and Skyler Hebert

ALLIANCE: Payten Gibson

ALMA: Kayla Schouest

AMHERST: Hayley Riessland

ANSLEY: Karlee Stunkel

ARCADIA: Brandon Lueck

ARTHUR: Kasey Channer

ATKINSON: Javin Klabenes.

AURORA: Landon Bumgardner, Morgan Ekhoff, Zack Hollingsworth and Bryan McIntosh

AXTELL: Joe French and Jacob Wehrer

AYR: Allison Baker

BEAVER CITY: Adrianna Frerichs

BLAIR: Madisen Sieczkowski

BLUE HILL: Colten Bohlen, Katrina Krueger, Shelby Walker and Holly Whetstine

CALLAWAY: Emalee Glendy

CEDAR RAPIDS: Keagan Buechter

CLARKS: Katelyn Ramold

CLAY CENTER: Kyle Holeman, Heather Rose and Gracie Swartzendruber

COLUMBUS: Diana Arevalo-Garcilazo, Laura Bennett, Reed Blaser, Gabriel Carcamo, Ezekiel Cervantes, Kamryn Chohon, Gregory Davidchik, Lorena Diaz, Benjamin Drozd, Timothy Ehlers, Ashley Frey, Brandon Gerber, Jocelyn Gorostiaga, Alejandra Gutierrez, Blaine Hornaman, Parker Jansen, Rob Johnson, Bryan Koch, Halle Langan, McKinzie Lehr, Joe Mausbach, Aj Moseman, Conner Mueller, Litzy Perez, Loreta Perez Lopez, Jessica Reiff, Clara Reis, Melany Ruiz, Jerry Salazar, Caia Samuelson, Timothy Sky, Shelby Smith, Sarah Sudi, Liz Svatova, Mollie Urkoski and Manuel Valdez

COZAD: Chelsea Land and Jesse Mladek

DANNEBROG: James Adams, Jackson Lamm and Ethan McPhillips

DAVID CITY: Macey Thege and Drayk Weverka

DESHLER: Lane Fuller

DONIPHAN: Joseph Kennedy, Makenzy Knuth, Riley Mason and Grant Williams

DUNBAR: Joe Schreiter

EDGAR: Brynn Claycamp and Kennedi Tripe

ELBA: Terrin Jonak and MacKenzie McKoski

ELKHORN: Alex Rabe

ELM CREEK: Ashley Brown, Hannah Carr and Maximiliano Serrano

ELWOOD: Crystal Byrns and Julie Leibhart

EUSTIS: Colby Fasse

EWING: Ashley Hollenbac.

FRANKLIN: McKenna Haussermann and Clayton Olson

GIBBON: Ben Walker

GILTNER: Leaha Kothe and Seth Thramer

GORDON: Tom Bragg

GOTHENBURG: Grant Jensen and Aresia Wilson

GRAND ISLAND: Noelle Adams, Francisco Alcantar, Caleb Alcorta, Zuly Arias, Jose Benavides, Bria Berrelez, Josee Brunk, Aaron Bundy, Ethan Burdett, Kaylyn Burnham, Joseph Burrows, Aubree Ann Carey, Ryan Christenson, Emma Collins, Brooklyn Coufal, Carter Dahlke, Govani Del Rio, Jenny Dobesh, Kelsey Dramse, Kimberly Escobar, Diego Garcia-Reyes, Elliot Gomez, Andres Gonzalez, Viviana Gonzalez, Aidyn Hancock, Holly Hanson, Karen Hernandez, Nicole Holder, Zachary Kissack, Zack Kuta, Emma Liske, Paola Lopez, Leslie Lopez Villa, Hevelin Martinez, Jack McDowall, Cody Miller, Eric Orozco, Ashley Patterson, Marcos Perez, Stephanie Perez, Trevor Plautz, Daisey Ramos, Guadalupe Rodriguez, Daisy Ruiz, Amber Ruttman, Areya Starke, Jadeyn Trejo, Alyssa VanArnam, Hunter Vance, Dennis Velasquez, Alina Vilai and Jacqueline Zarraga Guerrero.

GRANT: Carson Thelander

GREELEY: Jackson Pedersen

HASTINGS: Konner Alejandro, Morgan Bartos, James Blackburn, Alexis Cordova, Jose Cruz, Blake Davis, Kelsey Dillenburg, Elle Douglas, Brenda Figueroa, Gunner Fischer, Bryan Gama, Rachelle Gama-Stone, Miranda Garcia, Thomas Harling, Skarleth Hernandez-Monterola, Jaqi Hoffman, Noah Ismaiel, Molly Journey, Jackson Kinney, Brayden Lockling, Martin Lopez, Alex Lupo, Cosette LuVaas, Rachel McKelvey, Cassidy Montgomery, Jeff Moody, Maria Morales, Caleb Murray, Brian Newman, Tina Park, Jose Pedroza, Sloan Raymond, Kameron Reeves, Moira Ridgway, Sam Rother, Mikeayla Samuelson, Justice Silver, Derek Specht, Sophie Stromer, Sydni Sullivan, Benjamin Vess, Chelsey Wiseman, Cameron Woods and Gage Wright

HAZARD: Devin Fisher

HENDERSON: Heath Perez

HOLDREGE: Gregory Corral, Lainee Ironshell, Ayden Johnson, Brandi Jorgenson and Donna Lechleitner

HOLSTEIN: Jacob Eckhardt

HOSKINS: Cheyenne Brabec

HUMPHREY: Bryce Classen and Brooklynn Magsamen

INAVALE: Berrick Hersh and Taylor Scheuneman

JOHNSTOWN: Katrina Beel and Moriah Beel

JUNIATA: Carissa Choyeski

KEARNEY: Benjamin Bacon, Kennedy Berke, Blake Bogus, Wendy Castillo, Jaylee Davenport, Ethan Engel, Bryan Fahnholz, Aaron Hiemke, Heidi LaClair, Aggie Larsen, Rebecca Larson, Baylee McAtee, Nigora Mirzoeva, Hunter Pokorney, Loree Valentine, Jonathan Venzor, Madeline Verzal and Madisen Weaver

KENESAW: Sierra Dittmer, Ty McKimmey and Austin Peterson

LEIGH: Caitlynn Gronenthal

LEXINGTON: Benjamin Avila, Christian Bran-Lopez, Kelly Cabarcas, Jack Caceres-Hernández, Angel Diaz, Enrique Flores, Barron Gonzalez, Saddam Hassan, Reese Kuecker, Amy Nguyen, Janette Ortiz Chavez, Abigail Owens, Roksana Ramirez Carrillo, Ivan Rodriguez, Sebastian Romero-Gaitan, Amaya Stewart, Katty Tercero Pascual and Brandon Zavala-Guerrero

LINCOLN: Natasha Ctvrtlik Strasburg, Kris Decker, Coralea Montague, Paige Morrow and Lacey Schneider

LINWOOD: Lesvia Marroquin

LITCHFIELD: Derik Linden

LOOMIS: Joel Abramson

MASON CITY: Collin Arehart

MERNA: Alexis Zimmer

MINDEN: Alivia Anderson, Lola Duffey, Chandler Duncan, Keith Griffiths and Kaitlyn Koch

MORRILL: Bryce Seier

NELSON: Erin Cannaday Nelson, Jackson Gilbert, Emely Trinidad and Coby Ward

NORFOLK: Kyle Sojka

OGALLALA: Austin Hood

OMAHA: Logan Halley, Ismail Hassan and Jack Zenk

PALMER: Diamond LeBlanc

PAPILLION: Vonnegett Smith

PHILLIPS: Brandon Otto

PLATTE CENTER: Alison Loseke

PLEASANTON: Luke Dobish and Paige Weisdorfer

POLK: Tanner Wood

RAVENNA: Wyatt McAuliff

RED CLOUD: Maria Rodriguez

SCHUYLER: Ailyn Adame, Daisy Angel, Maddi Brezina, Alejandra Castro, Mixcel Marcial, Ruth Pedro, Gustavo Perez, Hugo Ramon, Kieerty Ruiz, Taylor Westerbuhr and Edith Zacarias

SCOTTSBLUFF: Jakob Ratliff

SHELBY: Sophia Nelsen

SHELTON: Lauren Bailey, Jalyssa Gillming and Collin Smyth

SILVER CREEK: Kamryn Lemburg

STAPLETON: Jesse Benell

ST. EDWARD: Kaylei Kemper

ST. LIBORY: Alexis Julesgard, Lana Menke and Dalton Price

ST. PAUL: Abby Elstermeier, Chris Maus and Keeley Shannon

STROMSBURG: Garrett Miller

TAYLOR: Gray Gruber

UTICA: Justin Slawnyk

WAHOO: Jacob Gaffney

WAYNE: Maggie Fehringer

YORK: Travis Robinson

MARSHALLTOWN, IOWA: Kailee Pollard

TABOR, IOWA: Koi Bartholomew

BROOKLYN, POLAND: Julia Jurek

FULMER, UNITED KINGDOM: Nicole Spittle

HUSUM, GERMANY: Paul Kelling

SÃO PAULO, BRAZIL: Lorenzo Costa Cardoso