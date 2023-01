Hastings College announces fall 2022 Dean’s List

HASTINGS — Hastings College has announced the Dean’s List for its fall 2022 semester. For the semester, 389 students from 24 states and 12 countries were named to the Dean’s List.

To be eligible for the Dean’s List, students must achieve a grade point average of 3.7 to 4.0 scale and be registered for full-time coursework.

Students with an asterisk by their name earned a 4.0 grade point average for the semester.

AURORA: Ryan Hunter and Julia Yllescas

AYR: Emily Boyd*

CAIRO: Allie Ruhl

CENTRAL CITY: Grant Blodgett*, Koby Brandenburg*, Jackson McGinnis*, Michael Rutherford* and Tanner Schneiderheinz

DONIPHAN: Madyson Ludwig* and Karly Varah

GRAND ISLAND: Ana Acevedo, Jason Bachle*, Makinzi Havranek*, Wyatt Kohles*, Katie Martikainen*, Sara McCarraher, Juana Lucas Mejia, Alexa Montes*, Taeler Nielsen, Abbigeal Nielsen*, Emily Pikop, Kathryn Rohweder*, Ethan Ruff*, Savannah Thornton*, Shiyue Wang* and Effeana Widdifield*

HAMPTON: Melinda Montoya*

HASTINGS (A-M): Makenna Asher*, Anna Cafferty*, Morgan Carver*, Benedict Clark*, Chelsey Espinosa, Taylor Esser*, Blake Fahrenholtz*, Katharine Hamburger*, Blake Hessler, Daelene Hinrichs, Avery Hyde*, Katyn Kappler*, Destani Knapp*, Kelsie Kohl*, Adynn Kusek*, Trent Lam*, Mckenzie Lloyd*,

HASTINGS (N-Z): Tyler Ohrman*, Naomi Pedroza, Sasha Richards, Connor Riley*, Camry Runyan*, Jett Samuelson*, Tate Schmidt*, Dacey Sealey*, Emily Struss*, Quentin Synek, Hannah Theisen*, Rachel Thomson, Luisa Najera Torres*, Cale Uhrmacher, Ashton Valentine*, Danny Vuong, Thane Waite*, Kathryn Webster*, Audrey Weeks

JUNIATA: Hope Nienhueser*

KEARNEY: Jayden Eby*

MINDEN: Alyse Anderson* and Laynee Ferguson

PHILLIPS: Kylee Hasselmann

PLEASANTON: Chase Pawloski* and Tyler Pawloski*

RAVENNA: Shelby Schroeder*

ROSELAND: Derek Zubrod*