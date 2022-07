Hastings College announces spring 2022 Dean’s List

HASTINGS — Hastings College has announced the Dean’s List for its spring 2022 semester. For the semester, 397 students from 21 states and 10 countries were named to the Dean’s List.

To be eligible for the Dean’s List, students must achieve a grade point average of 3.7 to 4.0 scale and be registered for full-time coursework.

Students with an asterisk by their name earned a 4.0 grade point average for the semester.

AMHERST: Trevor Adelung*

AURORA: Julia Yllescas

AYR: Emily Boyd*

CENTRAL CITY: Grant Blodgett*, Koby Brandenburg*, Dyllan Lee*, Charles McGinnis* and Tucker Schneiderheinz

DONIPHAN: Jason Remm*

GIBBON: Alissa Bailey

GRAND ISLAND: Ana Acevedo, Jose Acevedo, Jason Bachle*, Myah Brown*, Nicole Halsey*, Jackson Hansen, Morgan Hillman*, Wyatt Kohles*, Sara Kruse*, Brennin Leach*, Katie Martikainen*, Abbigeal Nielsen*, Benjamin Oman*, Kathryn Rohweder*, Ethan Ruff*, Ryan Sorto*, Savannah Thornton*, Effeana Widdifield* and Christian Wiegert*

HAMPTON: Melinda Montoya*

HASTINGS: Kyndyll Alvarez, Caroline Anderson*, Anna Cafferty*, Morgan Carver*, Briana Charity*, Christiana Cole*, Taylor Esser*, Blake Fahrenholtz*, Collin Fowler*, Katharine Hamburger*, Blake Hessler*, Benjamin Howie, Samuel Johnson*, Omar Jriji*, Madison Junker*, Lakyn Kimmer-Steffen*, Violet Kryzsko*, Shelby Lagueux*, Trent Lam*, Emma Markle*, Avery Muff*, Hallie Murray*, Tyler Ohrman, Julia Reimer*, Alexandra Richards, Brandon Roose*, Tate Schmidt*, Emily Struss*, Hannah Theisen*, Rachel Thomson*, Ashton Valentine*, Danny Vuong and Thane Waite

JUNIATA: Tanner Cornell*, Hailey Moore* and Hope Nienhueser*

KEARNEY: Jayden Eby*, Keri Housholder*, Daisy Maessner* and Cole Staab*

KENESAW: Philip Quackenbush*

LITCHFIELD: Jacob Jarzynka*, Lindsi Loos* and Christopher Paitz*

MINDEN: Alyse Anderson* and Hannah Merrill*

PLEASANTON: Tyler Pawloski*

RAVENNA: Shelby Schroeder*

ST. LIBORY: Cora Menke*

SARONVILLE: Kylie Baumert*

SHELTON: Ainsley Stewart*

TRUMBULL: Rachel Saathoff*

WOOD RIVER: Kiernan Paulk*