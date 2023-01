More Than 4,800 UNO students named to honor lists

OMAHA — More than 4,800 students are being recognized for their academic achievements during the fall 2022 semester at the University of Nebraska at Omaha with inclusion on the Chancellor’s and/or Dean’s List.

Each semester, students seeking their first bachelor’s degree who meet or exceed specific grade point average thresholds are selected for inclusion on the Chancellor’s List and/or Dean’s List at UNO as recognition of their outstanding academic performance.

The 1,593 students who qualified for the Chancellor’s List earned a grade point average of 4.0 for courses taken at UNO during the Fall 2022 semester, provided 12 or more quality hours were completed. The 3,288 students who qualified for the Dean’s List earned a GPA of 3.5 or better for courses taken at UNO during the Fall 2022 semester, provided 12 or more quality hours were completed.

Area students on the list include:

Chancellor’s List

ALBION: Claire Agnes

AURORA: Makayla Eberly, Lexie Faber, Rachel Hunter, Cora Johnson, Maya Nachtigal, Grace Ziegler and Noah Ziegler

CALLAWAY: Sophia Doyle

DONIPHAN: Tim Troxel and Jay Winfield

FULLERTON: Tia Farling

GRAND ISLAND: Jack Cline, Steph Huntwork, Caden Jarecke, Alexis Juengst, Madi Lane, Kasandra Moreno Santana, Klayten Palu, Marcus Pennell, Aubrey Pikop, Marissa Rerucha, Lexy Schulte, Emma Tennant and Megan M Woods

HASTINGS: Morgan Baker, Madison Beck, Mike Boeve, Isaiah Brant, Maximilian Clark, Maximilian Clark, Mackenzie Demuth, Abigail Faris, Haylei Jennings, Kelly Nguyen, Sam Wibbels and John Wischmeier

KEARNEY: Cassidy Brand, Hanna Herian, Lexi Lavene, Isaac McCoy, Ashton Roenfeldt, Megan Sutton, Blake Thiele and Lauren Welch

KENESAW: Sarah M. Uden

MINDEN: Chloe Branham-Beck

ORD: Annie Martin Struckman

OSCEOLA: Shep Spahn

PLEASANTON: Owen Lightle and Emily Mollring

RAVENNA: Joy Kyhn

ST. PAUL: Pilar Arellano, Carmen Kosmicki and Tucker Pool

SHELTON: Carrie Gangwish

Dean’s List

ALBION: Emily Erickson and Sophia Gentrup

ALDA: Lindsey Sonnenfeld

AURORA: Chelsea Farrens, Austin Hanke, Taylor Janda and Jesse Stanley

DONIPHAN: Baylee Beirow

ELBA: Victor Kosmicki Gutierrez

GILTNER: Annika Ward

GRAND ISLAND: Diana Paola Alvarado Ramos. Logan Bockmann, Danny Bolanos, Grant Cole, Luz Dominguez Cayax, Marcus Eriksen, Allee Galusha, Gabby Gomez Martinez, Paulina Guzman, Melissa Hall, Kennedi Lynn Henke, Fernando Enrique Lopez, Kirsten Medlin, Mark Meyer, KoriAnne Moslander, Joe Mueller, Molly Mueller, Melissa Orozco, John Pearson, Travis Pikop, Lizzy Powers, Mariah Rivera, Jill Rose, Rans Sanders and Jack Voss

HASTINGS: Thea Aufdenkamp, Reuben Barry, Colton Bredenkamp, Emma Christensen, Jules Diecker, Cece Fanning, Ella Hatch, Dylan Lemke, Lance Lindstrom, Jessie Nguyen, John Pohlson, Jessica Ramirez, Mariah Steiner, Megan Steiner, Annie Wawrzynkiewicz, Cami Wellensiek, Tristan Weston, Jordan Whitlock and Chelsey Wiseman

HENDERSON: Cynthia Cerveny and Grace Janzen

JUNIATA: Connor Pell

KEARNEY: Brooke Anderson, Claire Bean, Alayna Beckenhauer, Nolan Bennett, Aden Brummer, Alyssa Eppler, Matthew B. Larson, Reagan Lowe, Addison Pierzina, Matracia Schilke, Phillip Stelling and Josh Sutton,

KENESAW: Madi Kennedy

LOUP CITY: Bailey Kuehl

MINDEN: Hannah LaMae Boehler, Megan Conyers and Jackson Myers

OSCEOLA: Calli Carlson and Baili Kumpf

ST. LIBORY: Saylir Paulson

ST. PAUL: Joseph Wysocki