University of Nebraska at Kearney announces spring dean’s list

KEARNEY — The University of Nebraska at Kearney has announced students who earned a place on the dean’s list for the spring 2022 semester.

Students who are on the dean’s list must have completed 12 credit hours or more of classes with a 3.5 grade-point average or better on a 4.0 scale. Students earn a 4.0 for an “A,” 3.0 for a “B” and 2.0 for a “C.”

Courses taken on a credit/no credit basis — such as internships and student teaching aren’t included among the necessary 12 credits.

Central Nebraska students on the list include:

ALBION: Emilie Kelley, Hailey Schademann, Jon Merten and Kailie McDermott

ALDA: Rachel Rodriguez Sanchez

AMHERST: Kaci Pierce

AMHERST: Tanner Thomsen

ANSELMO: Lee Kastens, Megan Christen and Kaitlyn Jacquot

ANSLEY: Brianna R. Ryan

ARCADIA: McKenna Cruikshank and Reagan Williams

AURORA: Bri Heckenlively, Britten Sunneberg, Halle Nachtigal, Jess Stacy, Kyla Carlson, Olivia Lawless, Sydney Perez, Trevor Dvorak, Tyler Miller, Selvin Caseres, Jarrett Havens, Kennedy Krejdl and Carleigh Novak

AYR: Jordyn Barbee

BRADSHAW: Josie McCormick

BROKEN BOW: Delani Haines, Halle Jacobsen, Jennifer Collins, Tanner Butler, Nolan Benjamin, Julianna Kensell, Nikki Lee Knoell, Ashley Ann Schnase and Jacob Smallcomb

BURWELL: Baden Copsey, Courtney Coufal, Jadyn Scott, NeLeigh Owens

CAIRO: Brooklyn Hostetler, Tyler Myers and Dawson Kosmicki

CALLAWAY: Connor Rosfeld, Macy Rynearson and Mikayla McFate

CENTRAL CITY: Austin Wells, Lindsey Sawyers, Kyle Dittmer, Logan Lovejoy and Jordan Schnell

CLARKS: Keaton Borgman and Kenna Morris

COMSTOCK: Jessica Bruha

DANNEBROG: Mackenzie Obermeier and Ally Phillips

DONIPHAN: Ian Johnson, Lorenzo Williams and Emma Lyn Kraft

FARWELL: Paige Lukasiewicz

FULLERTON: Ethan D. Ciancio, Kristen Wetovick and Joshua Wetovick

GIBBON: Alex Bauer, Arlet Nava,Brosia Legg, Christopher Mercer, Raquel Martinez, Sam Mercer, Ashlyn Dealey and Delaney E. Tracy

GILTNER: Cortney Hoelck, Dayne Hinrichs and Trevor Linden

GRAND ISLAND (A-L): Kara Almquist, Mya Alejandra Andazola, Anais Andazola, Charles Armstrong, Haily Asche, Tiffany Bartling, Maggie Bourland, Lacey Broadwell, Abby Campbell, Jaden Cameron, Brisly Canahuati Fajardo, Sarah Chandler, Tommy Childers, Georgia Lea Clerc, Ana DeOrta Canela, Brooke Anna Ehlers, Faith Ann Eickhoff, Arianna Elstermeier, Bryce Emde, Oscar Erives, Jackson Farias, Gentry Fisher, Mary Elizabeth Frickey, Brandy Guerrero, TJ Haith, Hayley Henke, Grace Herbek, Sam Herbek, Hunter Hiatt, Justin Hiser, Luke Hoos, Elizabeth Huggins, Jenny Kelly, Ayden Kenkel, Amanda Kulp, Madi Levander and Abraham Lopez-Ramirez

GRAND ISLAND (M-Z): Sebastiana Mateo-Domingo, Kate McFarland, Tommy McFarland, Dillon McKinney, Madi Medbery, Taylor J. Mues, Julia Myers, Olivia Ostdiek, Grace Ottman, Avery Palu, Taryn R. Randall, Alex Rodriguez, Edwin Salas, Bryan Schneider, Carter Schrunk, Sara Serrano, Timo Sikes, Brett Steinke, Ashlyn Sutherland, Alexander Thurston, Braden Trosper, Addie Warner, Aryanna M. Warner, Avalon Wedige, Hannah R Wilson and Mali Xayarath

GREELEY: Devyn Erickson

HAMPTON: Abbey Arndt and Kiersten Lubke

HASTINGS (A-M): Cooper Blunck, Alexis Brouillette, Kara Li Buss, Ashley Dalland, Oliver Dunbar, Phoebe Dunbar, Jonah Eagle Feather, Landon Eckhardt, Kieren Feeney, Tristan Heil, Alexis Henry, Mackinzi Hill, Merci Hood, Cadence Jacobe, Courtney Junker, Joe Keele, Austin Klatt, Bailey Kopisch, Britney Krueger, Morgan Long, Hannah Lonowski, Haley Mazour, Breyer Menke and Lauryn Mullen

HASTINGS (N-Z): Eli O’Dey, Tate Pfeifer, Jaimie Reeves, Will Rosno, Emma Schneider, Isabel Shafer, Lukaas Simonson, Taylor Skarin, Tyler Slechta, Yadira Torres, Madi Turpen, Justin Vrooman, Rachel Witt, Sarah Waite and Jayleesa Wilkerson

HENDERSON: Olivia Casper and Rhianna Wilhelm

JUNIATA: Alli Granstrom, Emma Ellerbee, Hannah Krabel, Kiarra Biede, Madi Trindle, Shaylee Reed and Melinda Nienhueser

KEARNEY (A-E): Daniel Acosta, Rece Aldrich Katie Amato, Stefanie Anderson, Emma Arens, Sharon Argueta-Gonzalez, Christina Arram, Theresa Ascherl Aurora Athy, Jeromy Barber, Caleb Bean, Megan Beck, Haley Becker, Michaela Becker, Taylor Becker, Jordan Bidwell, Karina Boatright, Steve Boldt, Emma Bond, Leylany Bonilla Rosas, Koeby Bonner, Grace Bonsall, Mitchell Borgmann, Kelsey Borowski, Juliana Botero Molina, Kayla Bourland, Emma Brewer, Matt Brien, McKinley Brinegar, Britney Brosius, Conner Brown Ella Bruggeman,Jill Burry, Zane Carlson, Selma Carrillo, Mason Casper, Marisa Chamberlin, Emma Chandler, Claire Choplin, Haley Clark, Simon Clark, Oliver Combs, Tate Combs, Riley Cope, Tatum Criner, Macy Crowley, Samson David, Will Decker, Madison DeJonge, Jordan DeKok, Tiffanie Dennison, Anna DeSordi, Kaiya Diestler, Jaci Dietz, Lukas Doyle and Symon Dynowski, Hope Edmunds, Eve Edwards, Stephanie G. Elder, Jalynn R. Ellenwood, Hanna Ellis, Jake Ellis, Elizabeth Ellison, Jaden Engen, Gabe Evans and Brianna Eynetich

KEARNEY (F-K): Sarah Farritor, Payton Fehringer, Tyler Flatness, Raegen Fleharty, Giovanni Flores, Jared Fox, Reo Fujino, Rintaro Furuhashi, Jake Gappa, Abbie Gaube, Ciera George, Maddie Getz, Brooke Glaser, Joselinne Gomez-Galicia, Grace Goodwin, Jordan Grooms, Miguel Guerrero, Brandon Hagerbaumer, Jake Hahne, Korbin Harshbarger, Amelia Heene Huerta, Chandler Hehnke, Abigail Heins, Jacob Henning, Jayden Henry, Seneca Hertel, Spencer Hogeland, Chelse Hornbacher, Brooke Hostler, Jayden Hove, Karson Huryta, Ryanna N. Jackson, Nick James, Bodhi Jelinek, Carissa Jensen, Dylan Johnson, Moriah Johnson, Ryan Johnson, Stephen Johnson, Marriah Jones, Aurora F. Junge, Marissa Kalb, Shintaro Kawasaki, Cassidy Kennedy, Alyssa King, Audra Kippes, Paige Kirby, Jessica Klingelhoefer, Max Knipping, Risa Kosugi, Jocelyn Kroenke, Hannah Kummer, Kaleigh Kummer and Chinatsu Kunisada,

KEARNEY (L-P): Nic Landanger, Jackson Lane, Chase Liesinger, Noelle Lieth, Noah Limbach, Anita Lopez Paz, Ermal Lulaj, Lauren Maciejewski, Justin Machard, Izzy Maldonado, Zach Markussen, Cream Masatit, Nicole Messbarger, Blake Meyer, Jackson Miller, Kylie Miller, Amelia Moore, Rachael Moore, Josie Morse, Nathan Murray, Perla Navarro, Hayden Nelson, Elizabeth Neukirch, Cade Nicol, Kat Nienaber, Paola Noriega-Rivera, Seth Nuernberger, Jacey Nutter, Carsyn Ostrand, Jarod Owen, Sydney Owen, Josie Oxford, Rowdy Oxford, Tristian Oxford, Aleecia Pace, Emily Palmer, Mariana Paredes, Ashley Parker, Sam Pella, Preston Peterson, Rebekah Petersen, Kenna Piskorski, Alexis Plank, Leah Pobanz, Shelby Pocock, Charlie Polen, Hannah Pollan, Emma Porter, Joshua Portillo and Taelyn Pritchard

KEARNEY (R-Z): Lyndsay Rahlfs, Naara Ramirez, Jackie Ramos Gonzalez, Camryn Rasmussen, Makenna Redinger, Sam Reimers, Braden Rich, Kelly Richards, Will Richardson, Coleman Riggins, Nicole Ritter, Emma L. Roberts, Damon Rodriguez, Rebekah Roh, MaKenna Rolf, Falan Ryan, Yesenia Salas, Brock Schleiger, Lainey Schmeits, Carson Schnacker, Justin Schneider, Kaleb Schuster, Carson Schwarz, Kaylen Sessions, Tyler Shaner, Isabelle Short, Adelynne Sich, Ryan Sikes, Cori Sillik, Trinity Slagle, Brady Smith, Ellie Snell, Brayden Sorensen, Cassidy Stelling, Sam Straka, Cornelius Stratman, Destiny Strop, Kari Struebing, Allison Surmeier, Nate Svec, Zach Taylor, Takayasu Terashima, Alexander Teten, Courtney Thee, Grant Tighe, Amy Trease, Esther Uma, Kayla Unick, Carlos Valdivia, Claire Vanderbeek, Jessi Vasquez, Jason Walton, Sierra Waugh, Jacob Wayman, Sydney Weiler, Ellie Weis, Blake Welch, Brecken White, Brianna White, Teontae Wilson, Kayla Wise, Haley Witte, Carissa Wolfe, Adison Wood, Avery Wood and Syanne Wood

KENESAW: Cassi Rodriguez, Emma Schroeder, Haley Schukei, Paityn Jameson, Trista Erickson and Sydney Weiler

LITCHFIELD: Megan Slocum

LOUP CITY: Bailey Dorsey, Dan Kwiatkowski, Kaylea Rasmussen and Tyler Fieldgrove

MARQUETTE: Olivia Janssen

MINDEN: Alaina Schoone, Amana Reed, Chase “Ed” Villars, Jeremiah Shurigar, Leandro Banzhaf-Diaz, Tim Holman, Jaden Donley, Ryan Johnson, Erin Lempka, Paige Lempka, Morgan Miller, Megan Rothfuss, Bailee Schurmann and Kristen Sinsel

ORD: Maddie Bengston, Megan Benton, Brett Hinrichs and Lauren Wragge

OSCEOLA: Jadyn Johnson and Olivia Drozd

PALMER: Kennedy Thompson, Kadie Dvorak and Rachel Thompson

PETERSBURG: Marissa Preister, Faith Kinney and Emily Pelster

PHILLIPS: Alisha DeHart, Rylee Johnson and Elli Steenson

PLEASANTON: Derrick Tolles, Kylee Rasmussen, Brodrick Paitz and Isabelle Paitz

POLK: Ian Anderson

RAVENNA: Adyson Otte, Cydney Turek, Jack Drahota, Michael Steele, Rachel Baustert, Sadie Fiddelke, Sophia Schroeder and Jayde McDowell

ST. EDWARD: Shonda Shanle, Bailey Oberhauser and Sophie Reeves

ST. LIBORY: Kenzie Hageman

ST. PAUL: Brock Uhlir, Chelsey Costello, Austin Dubas, Cody Swinarski, Ethan Uhlir, Jarred Hulinsky, Josie Jakubowski, Lauren Grecsek, Rebekah Paulsen, Tayla Goettsche, Marissa Baker, Carrie Lurz and Samuel Thede

SARGENT: Bridget Slagle, Emma Hart and Hope Ottun

SHELBY: Nick Vavricek and Sarah Godejohn

SHELTON: Cam Petzoldt, Timo Martinez, Mikala Catlin, McKenzie Gomez and Carlie Hawks

SILVER CREEK: Wynn Cannon and Payton Rinkol

STROMSBURG: Laine SaBell

TAYLOR: Jordan Dockweiler and Hunter T. Kraus

TRUMBULL: Tristan Larson

WOLBACH: Rylie Reimers

WOOD RIVER: Abby Parlin, Allison Moss, Audie Earnest, Elbira Avilez, Jocelyn Rauert, Kelli Matias Trejo, Rosio Cuin-Aviles, Ryan Woitalewicz and Samantha Moss