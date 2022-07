University of Nebraska at Omaha announces spring semester honors lists

OMAHA — More than 4,400 students are being recognized for their academic achievements during the Spring 2022 semester at the University of Nebraska at Omaha with inclusion on the Chancellor’s and/or Dean’s List.

Each semester, students seeking their first bachelor’s degree who meet or exceed specific grade point average thresholds are selected for inclusion on the Chancellor’s List and/or Dean’s List at UNO as recognition of their outstanding academic performance.

More than 1,400 students qualified for the Chancellor’s List by earning a grade point average of 4.0 for courses taken at UNO during the Spring 2022 semester, provided 12 or more quality hours were completed. The more than 3,000 students who qualified for the Dean’s List earned a GPA of 3.5 or higher.

Chancellor's List

AURORA: Lexie Faber, Makayla Eberly and Maya R. Nachtigal

ELBA: Victor Manuel Kosmicki Gutierrez

GRAND ISLAND: Arilyn Stafford, Craig Lewandowski, Jack Cline, Keisha D. Friedrichsen, Lexy Schulte, Madi Lane, Megan M. Woods, Steph Huntwork and Sydney Cobler

HASTINGS: Ella Hatch, John Wischmeier, Madison Beck, Mara Franssen, Morgan Baker and Uyen Tran

HENDERSON: Grace Janzen

JUNIATA: Maria Consbruck

KEARNEY: Addison Pierzina and Isaac Wayne McCoy

KENESAW: Madi Kennedy and Sarah M Uden

OSCEOLA: Calli Carlson

RAVENNA: Joy Kyhn

ST. PAUL: Lilly Swanson and Tucker Pool

Dean's List

ALBION: Emily Erickson

ALDA: Lindsey Sonnenfeld

AURORA: Cora Johnson, Jordan Stevenson and Nicholas Miller

BROKEN BOW: Julie Kreitman and Lauren VanLaningham

CALLAWAY: Eddie Berger

CENTRAL CITY: Jon Dockweiler

CLARKS: Jessie Wemhoff and Xavier Herman

DANNEBROG: Kaleb Kroeger

DONIPHAN: Baylee Beirow

GENOA: Irelynd Pearson

GIBBON: Tori Williamson

GILTNER: Annika Ward

GRAND ISLAND: Alex Rendon, Alexis Juengst, Allee Galusha, Brady Bowen, Danny Bolanos, Diana Alvarado Ramos, Faeryn Tuttle, Fernando Lopez, Gavin E. Fox, Grant Cole, Hayley Russell, John Pearson, Kasandra Moreno Santana, Katelyn Douglass, Kennedi Henke, Kirsten Medlin, Klayten Palu, KoriAnne Moslander, Lucas Kneeland, Luke Norvell, Maggie Roudebush,Malachi Goodwin-Jensen, Mark Meyer, Melissa Hall, Molly Mueller, Natalie Gibbs, Rhett Milner and Sarai Ramon

HASTINGS: Beatriz Ramirez, Cece Fanning, Colton Bredenkamp, Dylan Lemke, Emma Christensen, Greg Faber, Hannah Buhr, Isaiah Brant, Jeric Dullesco, Jessica Ramirez, Jessie Nguyen, John Pohlson, Jules Diecker, Kellie Bate, Kelly Nguyen, Lance Lindstrom, Mackenzie Demuth, Mike Boeve, Nolan Barry, Reuben Barry, Sophie Cerveny and Tyson M Kerr

HENDERSON: Brooke Weisheit, Jaden Regier and Kalea Wetjen

JUNIATA: Jaden Nienhueser

KEARNEY: Aden Brummer, Alexsis Healy, Alyssa Eppler, Ashton Roenfeldt, Claire Bean, Grant Kowalski, John Unruh, Lexi Lavene, Matracia Schilke, Matthew B. Larson, Nolan Bennett and Rachel Ryan

MARQUETTE: Daniel Bresnahan

ST. PAUL: Joseph Wysocki

WOOD RIVER: Robert Garcia