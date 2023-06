About 280 new and returning students have received scholarships for the 2023-24 academic year at Central Community College in Grand Island, Holdrege, Kearney and Lexington.

They are:

Academic Opportunity Scholarship

ALDA: Gisela Rodriguez and Madison Starman

ALMA: Jenessa Landin

ASHTON: Amber Dominguez

AURORA: Tina Bivins

BLADEN: Satie Engelhardt

BRADY: Blake Lusk

CAIRO: Tug Burdett

CALLAWAY: Emalee Glendy

CAMBRIDGE: Chad Taylor

CENTRAL CITY: Kathryn Lovejoy

CHESTER: Jenilee Harms

CLAY CENTER: Aimee Whetstine-Jones

COTESFIELD: Olivia Jensen

COZAD: Paw Moo and Perla Ruano

DONIPHAN: Nikkia Castillo

EDISON: BriAllen Soncksen

EXETER: Meghan Miller

FIRTH: Kelli Manning

FULLERTON: Julie Bueno and McKenzie Supik

GIBBON: Abby Christensen and Teresa Kuhlman

GOTHENBURG: Melissa Good, Cassandra Lujan and Amanda Wilson

GRAND ISLAND: Ziomara Argueta, Emily Borges, Maria Castellanos, Juan Cisneros, Kendra Clark, Aidan Davies, Damaris Dominguez, Gonzalo Fernandez, Heather Fishler, Johnny Garcia, Janae Hahn, Richard Holmes Jr., Maryous Hussien, Jenna Jakubowski, Kaylee Jones, Melisa Kikic, Dilvn Klein, Bryan Jose Lopez Mejia, Daniel Martinez, Emely Martinez Zavala, Gerardo Matias Bravo, Jocelyn McGee, Ixza Mendoza Estrada, Makenna Miller, Maria Nunez Jimenez, Alexis Osborn, Ryan Pebeck, Mirra Ramirez, Ashley Rork, Melissa Ruiz, Cristina Salinas, Dayamy Sanchez, Stacy Simmerman, Cortney Sklenar, Kathleen Spiehs, Emma Sundberg, Melissa Vicente, Ryan Waldmann, Gabrielle Williams and Avila Yoaziny

GRANT: Dayami Ruiz

HASTINGS: Rebecca Alexander-Babb, Rachelle Gama Stone, Staci Gray, Sydney Handley Libbi Hood, Claudia Masso and Jaclyn Stinson

HOLDREGE: Bailey Edgren, Arizona Richardson and Cierra Swearingen

HOLSTEIN: Graysen Langdale

KEARNEY: Gabriel Bates, Madison Choplin, Kayla Collins, James Dakan, Jenielee Garcia, Sarahi Giron, Amanda Gundersen, Jacie Haussermann, Alyssa Jurgens, Colby Kelly, Kelsey Kermmoade, Ashley Kind, Erica McDonald, Ian Picquet, Mercedes Powell, Grace Ratkovec, Tyson Redinger, Charis Spencer, Alyssa Steele and Emily Worm

LEXINGTON: Juana Lopez-Lucas and Crystal Serrano

LINCOLN: Ashley Gray and Angela Wilson Stohl

LOUP CITY: Kyla Brown

MARQUETTE: Marlie Mundt

MINDEN: Michael Boehler, McKayla LeJeuene, Zoey Rhynalds and Brooklyn Walker

OMAHA: Gracelyn Nice

OXFORD: Rhiannon Sich

RIVERDALE: Paulina Contreras

ROCKVILLE: Melody Strode

SCHUYLER: Megan de Leon-Ortega and Taylor Westerbuhr

SHELBY: Jenna Cattau and Shaelyn Voss

SHELTON: Madison Krehmeyer

ST. LIBORY: Jenna Kuck and Anslee Langrehr

ST. PAUL: Dulce Montanez Acuna, Brendan Powell, Briana Powell and Rebecca Sydzyik

SUPERIOR: Chandler Amack

UPLAND: Emma Steinkruger

WAKEFIELD: Kristin Beaty

HINESVILLE, GA.: Nydeidra Henderson

Bernice Blomenkamp Smith Scholarship

ASHTON: Amber Dominguez

CAIRO: Tiffany Orcutt

CENTRAL CITY: Kathryn Lovejoy, Becky Richardson and Amy Springer

GIBBON: Caley Brecht and Brady Samuelson

GRAND ISLAND: Brenda Castellanos, Aidan Davies, Steve Eckstrom, Jaleh Hoffer, Hailey McKimmey, Makenna Miller, Ryan Pebeck and Caleb Schrock-Schmitt

KEARNEY: Karly Crooker, James Dakan and Stephanie Vohnout Larchick

OMAHA: Jakson Foight

ST. LIBORY: Jenna Kuck

Committed to Your Success Scholarship

ALDA: Tiffany Bushhousen

AURORA: Dannica Egger

BERTRAND: Kaylee Dodson

CAIRO: Tug Burdett

CENTRAL CITY: Amy Springer

CLARKS: Yessica Barrios Alfaro and Kenzie Wruble

CLAY CENTER: Aimee Whetstine-Jones

COTESFIELD: Olivia Jensen

DANNEBROG: Lakota Chelewski

DONIPHAN: Madison Osler

FULLERTON: Julie Bueno

GIBBON: Josue Argueta

GRAND ISLAND: Truitt Merchant, Esai Santos, Sydnie Spaulding and Benjamin Sutherland

GREELEY: Connor Baker and Victoria Bonge

HASTINGS: Peyton Hubbard

HOLDREGE: Isabelle Vap

LAWRENCE: Katelyn Mazour

ORD: Hunter Meyer

OSCEOLA: Elizabeth Hoffmann

PLEASANTON: CeCelia Berggren

RAVENNA: Karissa Friedrichsen

ST. PAUL: Adriana Ferebee, Ava Hewitt and Bridgette Snyder

WOOD RIVER: Trenton Turek

EducationQuest Foundation Scholarship

CALLAWAY: Emalee Glendy and Lynette Glendy

CENTRAL CITY: Ethan Merchant and Brianna Mundorf

GIBBON: Heiry Hernandez Casas

GOTHENBURG: Melissa Good and Cassandra Lujan

GRAND ISLAND: Laura Baker, Emily Borges, Kendra Clark, Connie Evans, Heather Fishler, Janae Hahn, Maryous Hussien, Juels Lyon, Yolanda-Izabelle Mena and Xiomara Perea

HASTINGS: Taylor Guidry and Isabella Lane

KEARNEY: Taylor Ellison, Jenielee Garcia, Kelsey Kermmoade and Ashley Kind

LEXINGTON: Aracely Miguel

Kearney Long-Term Care Scholarship

AXTELL: Bryce Runge

GIBBON: Kayla Mitchem

HASTINGS: Ashlyn Ziemba

HOLDREGE: Brandi Jorgenson

KEARNEY: Indrani Ghosh Dastider, Jade Martinez, Janice McClain, Brenda Noyes, Madison Oberg, Heidi Stogdill and Adriana Zaiter

MINDEN: Jessica Goodrich and Desiree Lucero

PLEASANTON: Amber Richard

Stueven Health Sciences Scholarship

ALDA: Gisela Rodriguez

CALLAWAY: Lynette Glendy

CENTRAL CITY: Sidney McHargue

CLARKS: Yessica Barrios Alfaro and Kenzie Wruble

ELM CREEK: Lauren Moes

FULLERTON: McKenzie Supik

GRAND ISLAND: Laura Baker, Joel Ceballos, Melissa Derouin, Elizabeth Francis, Tamara Hansen, Jocelyn McGee, Truitt Merchant and Xiomara Perea

HASTINGS: McKenna Bloomberg, Taylor Guidry and Madolyn Hamburger-Wademan

JUNIATA: Alexis Fisher

KEARNEY: Taylor Ellison, Brittany Reiss and Lilian Wheeler

LEXINGTON: Aracely Miguel

MARQUETTE: Marlie Mundt

OSCEOLA: Elizabeth Hoffmann

RAVENNA: Karissa Friedrichsen

SCHUYLER: Taylor Westerbuhr

SHELTON: Grace Oberg

ST. PAUL: Adriana Ferebee

Transition Advantage Scholarship

CLARKS: Yessica Barrios Alfaro and Kenzie Wruble

DANNEBROG: Lakota Chelewski

GRAND ISLAND: Garrett Buchanan, Joel Ceballos, Jaylehn Delgado, Joseph Haines, Anabelle Hernandez, Justice Jones, Melisa Kikic, Dilvn Klein, Rosemary Lima, Jocelyn McGee, Ryan Mendez, Macie Middleton, Grace Papazian, Kimberly Perez-Veliz, Alejhandro Renteria Jr., Esai Santos, Rachel Stover, Garrett Tadlock and Victor Velasquez

HASTINGS: Libbi Hood

HOLDREGE: Isabelle Vap

JUNIATA: Alexis Fisher

KEARNEY: Shyann Hollingsworth and Tyson Redinger

LAWRENCE: Katelyn Mazour

LEXINGTON: Wesley Flores De Leon, Yostin Quinonez-Castellanos and Esmeralda Ramirez-Lemus

MARQUETTE: Marlie Mundt

MINDEN: Keitan Bienhoff

OSCEOLA: Elizabeth Hoffmann

PLEASANTON: CeCelia Berggren

RIVERDALE: Alden Dutenhoffer

ST. LIBORY: Anslee Langrehr

ST. PAUL: Adriana Ferebee, Ava Hewitt and Briana Powell

Other scholarships

BUD AND GLORIA WOLBACH NURSING SCHOLARSHIP: Courtney Callahan of Kearney

BUZ E. SHULTZ MEMORIAL SCHOLARSHIP: Katherine Oels of Broken Bow

CCC DEPENDENT WAIVER SCHOLARSHIP: Mollie Schrage of Shelton

CCC FACULTY DEPENDENT WAIVER SCHOLARSHIP: Oliva Wragge of Grand Island, and Jenna Strampher of Roseland

CCC STAFF DEPENDENT WAIVER SCHOLARSHIP: Alexis Julesgard of St. Libory

CHARTWELLS SCHOLARSHIP: Jenna Strampher of Roseland

COPE FOUNDATION GED SCHOLARSHIP: Egan Johnson of Grand Island

CCC DEFERRED ACTION FOR CHILDHOOD ARRIVALS (DACA) SCHOLARSHIP: Jaylee Daniels of Kearney

DELLA MAE GUTSCHOW MEMORIAL SCHOLARSHIP: Lynette Glendy of Callaway

DON NELSON MEMORIAL SCHOLARSHIP: Akikin Pungupung of Kearney

DOROTHY JACOBSEN SCHOLARSHIP: McKenzie Supik of Fullerton

DR. DEB BRENNAN SCHOLARSHIP: Tamara Hansen of Grand Island

DR. LYNN AND JOAN BLACK SCHOLARSHIP: Ashley Rork of Grand Island

DRS. GREG AND MARILEE SMITH SCHOLARSHIP: Ashley Kind of Kearney

EDGAR AND FRANCES REYNOLDS FOUNDATION SCHOLARSHIP: Sidney McHargue of Central City, Kathleen Spiehs of Grand Island, Jaclyn Stinson of Hastings, and Brittany Reiss of Kearney

EMPLOYEE DEPENDENT WAIVER SCHOLARSHIP: Jackson Bough of Grand Island

EMPLOYEE GIFTS FOR WELDING SCHOLARSHIP: Ryan Mendez of Grand Island

ESSEX FAMILY SCHOLARSHIP: Shaelyn Voss of Shelby

FARM CREDIT SERVICES OF AMERICA SCHOLARSHIP: Zayden Weller of St. Paul

FINANCIAL AID SCHOLARSHIP: Madison Krehmeyer of Shelton

FOLLETT GIFT CARDS SCHOLARSHIP: Jackson Bough and Oliva Wragge of Grand Island, Akikin Pungupung of Kearney, Mollie Schrage of Shelton, and Alexis Julesgard of St. Libory

GENERAL SCHOLARSHIP: Lauren Moes of Elm Creek

GRAND ISLAND FACULTY/STAFF SCHOLARSHIP: Ziomara Argueta of Grand Island, Rachelle Gama Stone of Hastings, and Jenna Cattau of Shelby

GRAND ISLAND RETIREE SCHOLARSHIP: Dulce Montanez Acuna of St. Paul

GRAND ISLAND SUNRISE ROTARY SCHOLARSHIP: Gonzalo Fernandez of Grand Island

HOLDREGE CENTER SCHOLARSHIP: Sierra Burrows of Holdrege

JOHN AND SONIA SAHLING SCHOLARSHIP: Jenessa Landin of Alma, Blake Lusk of Brady, Amanda Wilson of Gothenburg, Dayami Ruiz of Grant, Kayla Collins of Kearney, Kyla Brown of Loup City, and Rhiannon Sich of Oxford

JUNE YOST NURSING SCHOLARSHIP: Kyleigh Smith-Newman of Grand Island

KATHLEEN E. TEBBE SCHOLARSHIP: Lilian Wheeler of Kearney

KAUFMANN-CUMMINGS TRUST SCHOLARSHIP: Madison Starman of Alda; Madison Osler of Doniphan; Trew Campos, Joel Ceballos, Blanca Heranandez, Shania Jimenez, Macie Middleton and Ryan Waldmann of Grand Island

KEARNEY CENTER SCHOLARSHIP: Paw Moo of Cozad

KEN WORTMAN MEMORIAL SCHOLARSHIP: Chris Hyde and Benjamin Springer of Aurora; and Brooke Bannister of Marquette

LAVERN FRANZEN SCHOLARSHIP: Jenna Cattau of Shelby

LINDA BOWDEN SCHOLARSHIP: Abby Christensen of Gibbon

LOUIS SR. AND REYNALDA SOTO SCHOLARSHIP: Xiomara Perea of Grand Island

MABLE GENTRY GADE SCHOLARSHIP: Jenny Reece of Overton

MEN’S HEALTH SCIENCE SCHOLARSHIP: Austain Standley of Grand Island, William Haubach of Hastings, Reed Wagner of Kearney, and Larry Nitzel of Minden

MICK AND JANELLE GRABOWSKI SCHOLARSHIP: Karissa Friedrichsen of Ravenna

MYRTLE B. GRIMMINGER ESTATE SCHOLARSHIP: Nia Fill of Doniphan; and Maria Castellanos, Elizabeth Francis, Richard Holmes Jr., Jenna Jakubowski, Bryan Jose Lopez Mejia, Truitt Merchant, Cortney Sklenar, Emma Sundberg and Holli Yager of Grand Island

NEBRASKA CAREERS SCHOLARSHIP: Caleb Busch of Burwell; Kylie Neppl of Cairo; Bailey Lennemann of Franklin; Angel Hernandez-Tuma, Gerardo Matias Bravo, Sydnie Spaulding and Benjamin Sutherland of Grand Island; Emily Larsen of Minden; Bridgette Snyder of St. Paul; and Ashton Holtzen of Stromsburg

NEBRASKA OPEN SCHOLARSHIP: Juan Cisneros and Emily Itzel Ruiz Avitia of Grand Island, Cierra Vogt of Ravenna, and Tasia Alberti of St. Paul

NELLIE A. GRIM SCHOLARSHIP: Alyssa Steele of Kearney

ORD LEARNING CENTER SCHOLARSHIP: Hunter Meyer of Ord

PARKER HANNIFIN SCHOLARSHIP: Bradyn Wamsley of Burwell, Charles Barnes of Kearney, and Wesley Flores De Leon and Yostin Quinonez-Castellanos of Lexington

PEGGY RADKE MEMORIAL SCHOLARSHIP: Tamara Hansen of Grand Island, and Dulce Montanez Acuna of St. Paul

PETER KIEWIT FOUNDATION SCHOLARSHIP: Dannica Egger of Aurora; Caleb Busch of Burwell; Breva Trapp of Davenport; Joseph Haines, Nadia Rico and Rebeka Ruiz Williams of Grand Island; Aushnee Rhodes of Kearney; Katelyn Mazour of Lawrence; Eric Solis of Lexington; and Trenton Turek of Wood River

PRO AM GOLF TOURNAMENT SCHOLARSHIP: Ashlyn McAtee of Beaver City; Janna Mashek of Gibbon; Sierra Burrows, Tyson Meyers and Cierra Swearingen of Holdrege; Charles Barnes and Courtney Callahan of Kearney; Paige Weisdorfer of Pleasanton

REYNOLD FOUNDATION SCHOLARSHIP: Sidney McHargue of Central City

RICHARD AND MARLENE HINRICHS SCHOLARSHIP: Aracely Miguel of Lexington

RON AND CAROL COPE KEARNEY NURSING SCHOLARSHIP: Amanda Bourge and Saavik Gordoa of Kearney

ROY AND MARY PEARSON NURSING SCHOLARSHIP: Melody Strode of Rockville.

SERVICE AWARD FOUNDATION SCHOLARSHIP: Emma Steinkruger of Upland

SID AND IRENE HELLMAN SCHOLARSHIP: Janna Mashek of Gibbon

SKILLED AND TECHNICAL SCIENCES SCHOLARSHIP: Sergio Bautista, Anabelle Hernandez, Nancy Perez Hernandez, Isacc Mendez and Karina Rapalo of Grand Island; and Alden Dutenhoffer of Riverdale

ST. CECILIA PARISH SCHOLARSHIP: Peyton Hubbard of Hastings.

VERN A. AND ESTHER M. TAYLOR CHARITABLE TRUST SCHOLARSHIP: Ixza Mendoza Estrada of Grand Island, Staci Gray of Hastings, and Shaelyn Voss of Shelby

VETERANS APPRECIATION SCHOLARSHIP: Akikin Pungupung of Kearney, and Larry Nitzel and Minden

VICKI HARVEY SCHOLARSHIP: BriAllen Soncksen of Edison, and Maria Nunez Jimenez of Grand Island

WENDELL AND FRANCES STARR SCHOLARSHIP: Meghan Miller of Exeter, Victoria Bonge of Greeley, Madolyn Hamburger-Wademan and Sydney Handley of Hastings, Megan de Leon-Ortega of Schuyler; and Chandler Amack of Superior

WOMEN VETERANS SCHOLARSHIP: Katrina Klingbeil of Shelton

YEAREND APPEAL-NURSING SCHOLARSHIP: Satie Engelhardt of Bladen, Dayamy Sanchez of Grand Island, and Staci Gray of Hastings