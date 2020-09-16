Area Prep Football Leaders

11-man
Rushing
Att. Yds. TD
Eli Larson, St. Paul 50 541 8
Hyatt Collins, Adams Central 52 379 7
Kale Jensen, Central City 54 202 6
Drake Belville, Doniphan-Trumbull 45 184 1
Macrae Huyser, Adams Central 20 153 1
Jarret Synek, Hastings 24 145 1
Brayton Johnson, GICC 32 136 2
Passing
Comp. Att. Yds. TD
Kale Jensen, Central City 95 138 1,095 10
Jarrett Synek, Hastings 51 107 1,024 16
Russell Martinez, GICC 34 66 490 3
Brenden Knapp, St. Paul 12 31 370 4
Cam Foster, Adams Central 23 39 275 3
Waylon Cronk, Wood River-Shel. 13 36 249 3
Myles Sadd, Doniphan-Trumbull 15 30 220 0
Jaden Williams, Don.-Trumbull 28 36 209 1
Receiving
No. Yds. TD
Tanner Schneiderheinz, Central City 33 326 4
Ayden King, Doniphan-Trumbull 22 278 1
Carson Shoemaker, Hastings 20 283 5
Jake Twiss, Central City 15 294 3
Charles McGinnis, Central City 15 130 0
Marcus Lowry, GICC 14 263 1
Dylan Pfeifer, Central City 11 97 1
Brayden Wenzl, GICC 10 102 1
Braden Kalvelage, Hastings 9 325 5
Ashton Gragg, Central City 9 81 0
Kicking
PAT FG Pts.
Tyler Slechta, Adams Central 13 1 16
Dylan Pfeifer, Central City 6 1 9
Tristen Schulte, GICC 6 0 6
Tackles
(unassisted are 1, assisted are 0.5)
Solo Ast. Total
Samuel Hoppe, Doniphan-Trumbull 32 15 39.5
Sam Moore, Central City 22 9 26.5
Blake Davis, Hastings 21 6 24
Jett Samuelson, Hastings 22 3 23.5
Will Goering, GICC 19 8 23
Beau Dreher, HAstings 20 3 21.5
Eli Larson, St. Paul 17 7 20.5
Kyle Dittmer, Central City 17 6 20
Charles McGinnis, Central City 15 11 20.5
Jaxson Klinginsmith, St. Paul 13 9 17.5
Interceptions
xxx
Fumble Recoveries
Riley Chrastil, GICC 3
Cam Foster, Adams Central 2
Max Johnson, Hastings 2
Punting
No. Avg.
Braden Kalvelage, Hastings 11 40.4
Russell Martinez, GICC 12 39.9
Drake Belville, Doniphan-Trumbull 6 31.2
Mitch Sadd, Doniphan-Trumbull 2 31.0
Punt Returns
No. Avg.
Tanner Schneiderheinz, Central City 3 25.0
Drew Bonifas, Adams Central 9 10.8
Kickoff Returns
No. Avg.
Tanner Schneiderheinz, Central City 4 32.0
Cade Huxtable, Wood River-Shelton 6 25.7
Charles Armstrong, GICC 5 16.6
Ayden King, Doniphan-Trumbull 8 15.9
Collin Jepson, Doniphan-Trumbull 5 14.4
8-man
Rushing
Att. Yds. TD
Caleb Busch, Burwell 49 536 11
Elijah Boersen, Neb. Christian 57 425 6
Jesse Drahota, Ravenna 72 413 2
Karsen Reimers, Palmer 64 250 3
Cash Gurney, Burwell 18 233 3
Ruger Reimers, Palmer 42 230 4
Dakon Wilson, Giltner 54 205 2
Isaak Norman, Fullerton 56 182 4
Jackson McIntyre, Central Valley 21 166 4
Passing
Comp. Att. Yds. TD
Isaak Norman, Fullerton 47 75 706 8
Ty Nekoliczak, Central Valley 28 39 527 10
Zach Lewandowski, Ravenna 37 54 442 6
Karsen Reimers, Palmer 40 72 363 2
Barak Birch, Burwell 23 33 341 7
Dayton Faulk, Neb. Christian 23 34 330 4
Dakon Wilson, Giltner 32 47 202 3
Receiving
No. Yds. TD
Cole Horacek, Fullerton 25 385 8
Camden Humphrey, Giltner 21 121 1
Trey Dodds, Fullerton 19 190 1
Connor Craig, Giltner 13 116 2
Gunner Reimers, Palmer 12 107 1
Morgan Behnk, Central Valley 11 176 5
Kade Caspersen, Palmer 11 126 1
Brady Cook, Fullerton 10 95 1
Ruger Reimers, Palmer 10 93 0
Kyle Oakley, Central Valley 9 178 3
Hunter Douglas, Ravenna 9 147 2
Tackles
Solo Ast. Total
Chet Wichmann, Palmer 32 20 42
Jesse Drahota, Ravenna 24 9 28.5
Ruger Reimers, Palmer 20 15 27.5
Gunner Reimers, Palmer 19 17 27.5
Brady Cook, Fullerton 22 10 27
Owen Woodward, Ravenna 21 11 26.5
Camden Humphrey, Giltner 15 18 24
Elijah Green, Neb. Christian 10 26 23
Grant Stuhmer, Neb. Christian 12 19 21.5
Alex Gideon, Burwell 12 16 20
Interceptions
xx
Fumble Recoveries
Dayton Falk, Nebraska Christian 3
Wil Fiddelke, Ravena 2
Zack Stobbe, Central Valley 2
Punting
No. Avg.
Elijah Boersen, Neb. Christian 5 39.0
Brady Cook, Fullerton 8 34.4
Punt Returns
No. Avg.
xxx
Kickoff Returns
No. Avg.
Morgan Behnk, Central Valley 4 20.8
Camden Humphrey, Giltner 4 18.3
Ruger Reimers, Palmer 7 18.1
Drew Perdew, Neb. Christian 3 18.0
Dakon Wilson, Giltner 12 16.8
6-man
Rushing
Att. Yds. TD
Jacob Diessner, Spalding Academy 93 772 15
Joseph Wysocki, Elba 22 138 1
Passing
Comp. Att. Yds. TD
Jacob Diessner, Spalding Aca. 18 39 528 8
Joseph Wysocki, Elba 9 13 102 3
Receiving
No. Yds. TD
Klayton Kleffner, Spalding Aca. 11 318 6
Daniel Diessner, Spalding Academy 10 320 4
Cash Wysocki, Elba 5 1 0
Tackles
Solo Ast. Total
Jacob Diessner, Spalding Aca. 29 8 33
Klayton Kleffner, Spalding Aca. 23 11 28.5
Interceptions
Klayton Kleffner, Spalding Academy 2
Jacob Diessner, Spalding Academy 2
Fumble Recoveries
Dawson Murphy, Spalding Academy 3
Connor Brahatcek, Elba 2
Punting
No. Avg.
Zach Coplen, Elba 4 22.5
Kickoff Returns
No. Avg.
Klayton Kleffner, Spalding Academy 8 25.1
Ayden Berney, Eba 9 22.8
Joseph Wysocki, Elba 4 17.5
TEAMS REPORTING: Adams Central, Burwell, Central City, Central Valley, Doniphan-Trumbull, Elba, Fullerton, Giltner, Grand Island Central Catholic, Hastings, Hastings St. Cecilia, Nebraska Christian, Palmer, Ravenna, Spalding Academy, St. Paul, Wood River-Shelton.
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!