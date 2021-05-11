All-Area Track and Field Leaders

* converted from hand-held timing (.24 added)
BOYS
Shot Put
Area record: Steve Kriewald, NL-Scotia, 2000 63-1 1/4
(B) Gage Griffith, Aurora 57-1 1/2
Wyatt Sindelar, Northwest 56-4 1/2
Eric Lenz, Central City 54-11
Daniel Elge, Aurora 54-7 1/2
(D) Trevor Cargill, Central Valley 51-3 1/2
(C) Carter Mann, Burwell 51-3
Kolby Gorecki, Centura 49-6 1/2
Brody Stutzman, Northwest 49-5 1/2
(A) Jaiden Chrisman, Grand Island 49-2 1/2
Discus
Area record: Zach Brittain, Grand Island CC, 2014 195-9
(B) Gage Griffith, Aurora 163-4 1/2
Eric Lenz, Central City 157-10
(C) Carter Mann, Burwell 154-1
Wyatt Sindelar, Northwest 148-2
Tyler Thomas, Broken Bow 147-10
Kolby Gorecki, Centura 147-0 1/2
Daniel Elge, Aurora 146-11
Colton Horne, Doniphan-Trumbull 144-4
Sam Boettcher, Ord 143-10
(D) Trevor Cargill, Central Valley 141-8
(A) Jordan Encinger, Grand Island 127-0
Long jump
Area record: Tom Haase, Aurora, 1987 24-6 1/2
(C) Eli Wooden, Centura 23-2
Quinton Ries, Ord 22-3 1/2
(B) Qwentin Coble, Broken Bow 21-6
Cameron Petzoldt, Northwest 21-5 1/2
Carsen Staehr, Aurora 21-3 1/2
Isaac Herbek, Grand Island CC 21-1 1/2
Myles Sadd, Doniphan-Trumbull 20-11 1/2
Jacob Settles, Aurora 20-8
(D) Jeffrey Schmeits, Riverside 20-6
(A) Jackson Sikes, Grand Island 20-3 1/2
Triple jump
Area record: Kevin Stobbe, Grand Island, 1988 48-1 1/2
(C) Isaac Herbek, Grand Island CC 44-1 1/2
Quinton Reis, Ord 44-0
(B) Alex Brandt, Northwest 43-5 1/2
(D) Jeffrey Schmeits, Riverside 42-9 1/2
(A) Kamden Aden, Grand Island 42-9
Eli Wooden, Centura 42-7
Tony Berger, Riverside 42-6
Carsen Staehr, Aurora 41-11 1/2
High jump
Area record: Chris Murrell, Grand Island, 1989 7-1 1/4
(B) Robert Delgado, Aurora 6-7
Alex Brandt, Northwest 6-6
(C) Myles Sadd, Doniphan-Trumbull 6-5
Isaac Herbek, Grand Island CC 6-3
Breck Samuelson, Adams Central 6-3
Dante Boelhower, Adams Central 6-2
(D) Trey Dodds, Fullerton 6-2
Devin Jepson, Wood River 6-2
Troy Rasmussen, Centura 6-2
(A) Hayden Buman, Grand Island 6-0
Pole Vault
Area record: Gable Baldwin, GICC, 2003 16-4
(B) Caden Carlson, Aurora 13-9
(C) Ben Alberts, Grand Island CC 13-3
Eli Wooden, Centura 13-3
Gage Steinke, Grand Island CC 13-0
Jacob Mosley, Northwest 13-0
Brody Ridder, Broken Bow 12-9
Blake Wells, Ord 12-6
Bryce Gorecki, Centura 12-0
Caleb Vokes, Northwest 12-0
(D) Kyle Oakley, Central Valley 11-6
Ayden Berney, Elba 11-6
(A) Alex Portillo, Grand Island 11-0
100 meter dash
Area record: Andrew Shanle, St. Edward, 2002 10.64*
(C) Gage Steinke, Grand Island CC 11.08
(B) Zaide Weidner, Hastings 11.15
Carson Shoemaker, Hastings 11.19
Rylan Birkly, St. Paul 11.22
David Smith, Hastings 11.25
Ayden King, Doniphan-Trumbull 11.25
Dominic Tolfa, Burwell 11.24*
Austin Nauert, Hastings 11.24*
(D) Jeffrey Schmeits, Riverside 11.37
(A) Porter Dickenson, Grand Island 11.37
200 meter dash
Area record: Cody Rush, Northwest, 2012 21.59
(B) Zaide Weidner, Hastings 22.56
(C) Gage Steinke, Grand Island CC 22.43
Austin Nauert, Hastings 22.73
Dominic Tolfa, Burwell 22.74*
Ayden King, Doniphan-Trumbull 22.77
Koby Nachtigal, Aurora 22.82
Qwentin Coble, Broken Bow 22.88
Brayton Johnson Grand Island CC 22.98
(A) Hayden Buman, Grand Island 23.47
(D) Jeffrey Schmeits, Riverside 23.64*
400 meter dash
Area record: Cody Rush, Northwest, 2012 47.05
(B) Connor Wells, St. Paul 49.49
Zaide Weidner, Hastings 50.53
(C) Brayton Johnson, Grand Island CC 50.89
Brody Sheeks, Northwest 51.27
Rylan Birkby, St. Paul 51.40
Dominic Tolfa, Burwell 51.62
Emmanuel Consbruck, Hastings St. Cecilia 52.02
Austin Nauert, Hastings 52.11
(A) Charlie Hurley, Grand Island 54.73
(D) Jacob Glause, Palmer 54.81
800 meter run
Area record: Colin Appel, Grand Island, 2014 1:54.12
(B) Connor Wells, St. Paul 1:58.30
Landon Eckhardt, Hastings 1:59.17
Jacob Wells, St. Paul 2:00.15
(C) Ben Alberts, Grand Island CC 2:02.33
Garrett Parr, Hastings St. Cecilia 2:03.44
Zach Smith, Ord 2:03.48
Jaydon Welsh, Hastings 2:03.74*
Matthew Oschner, Hastings 2:05.20
(D) Josh Rathjen, HL Lutheran 2:05.94*
(A) Payton Sindelar, Grand Island 2:08.71
1,600 meter run
Area record: Lynn Hall, Grand Island, 1970 4:16.24*
(A) Gage Long, Grand Island 4:32.06
(B) Jaydon Welsh, Hastings 4:36.50
Luke Bonifas, Adams Central 4:37.87
Juan Garcia, Grand Island 4:41.21
(D) Ryan Berger, Riverside 4:45.13
Jonathan Lopez, Hastings 4:45.19
Landon Eckhardt, Hastings 4:47.64*
Josh Rathjen, Heartland Lutheran 4:48.16
(C) Zach Cloud, Grand Island CC 4:49.62
3,200 meter run
Area record: Derek Bryer, GINW, 1988 9:22.94*
(A) Juan Garcia, Grand Island 9:40.99
(B) Luke Bonifas, Adams Central 9:59.46
Jaydon Welsh, Hastings 10:03.47
(D) Ryan Berger, Riverside 10:26.24*
Dylan Riley, Aurora 10:34.05
Daine Wardyn, Broken Bow 10:39.58
Ben Sutherland, Northwest 10:43.24
Noah Osmond, Broken Bow 10:44.04*
(C) Eli Schroeder, Ravenna 10:46.94
110 hurdles
Area record: Brandon Harrington, Northwest, 2005 14.17
(B) Tyler Carroll, Central City 15.26
(C) Hayden Kluthe, Ord 15.43
(D) Trey Dodds, Fullerton 15.50
Alex Brandt, Northwest 15.63
Tony Berger, Riverside 15.64*
(A) Jonathan Henriquez, Grand Island 15.93
Cade Huxtable, Wood River 15.94*
Alex Peters, Aurora 16.24
300 hurdles
Area record: Jeremy Buckner, Grand Island, 1991 37.64*
(C) Cade Huxtable, Wood River 40.67
(B) Rylan Birkby, St. Paul 41.23
Hans Gideon, Burwell 41.70
Jesse Drahota, Ravenna 42.38
(D) Trey Dodds, Fullerton 42.96
Tony Berger, Riverside 43.23
Alex Brandt, Northwest 43.23
Tyler Carroll, Central City 43.33
(A) Jonathan Henriquez, Grand Island 44.55
400 relay
Area record: Grand Island, 2000 41.91
(B) Hastings 43.02
(C) Grand Island CC 44.02
Aurora 44.32
Centura 44.41
Northwest 44.53
Burwell 44.53
Wood River 45.41
(A) Grand Island 45.71
(D) Central Valley 46.09
1,600 relay
Area record: Grand Island 2012 3:19.78
(C) Grand Island CC 3:30.32
(B) St. Paul 3:31.01
Wood River 3:31.50
Northwest 3:32.18
Ord 3:32.92
Aurora 3:33.31
Centura 3:34.17
Hastings 3:35.00
(A) Grand Island 3:37.01
(D) Central Valley 3:46.74*
3,200 relay
Area record: Hastings 1988 7:52.54*
(C) Grand Island CC 8:18.08
(A) Grand Island 8:19.21
(B) St. Paul 8:32.24*
Adams Central 8:23.95
Northwest 8:24.90
Aurora 8:46.66
Hastings St. Cecilia 8:47.08
Broken Bow 8:47.74
(D) Riverside 9:30.74*
GIRLS
Shot Put
Area record: Taylor Johnson, Northwest, 2010 46-0
(C) Jessica Steib, Arcadia-Loup City 43-0
(B) Claire Caspersen, Northwest 42-7
Shaye Butler, Hastings SC40-11
(A) Kamdyn Barrientos, Grand Island 40-0
Allie Moudry, Ord 36-8 1/4
Kylee Hasselmann, Grand Island CC 36-9
Ryann Sabatka, Hastings SC 36-4 1/4
Amber Kosmicki, St. Paul 35-11
(D) Madison Young, Central Valley 35-6
Discus
Area record: Karla Rennau, Wood River, 1984 159-3
(C) Jessica Stieb, Arcadia-Loup City 134-3
(A) Kamdyn Barrientos, Grand Island 133-6
Claire Hemberger, Adams Central 123-1
(B) Olivia Poppert, St. Paul 122-9
Sadie Ference, Arcadia-Loup City 117-0
Kenzi Havranek, Northwest 114-5
Amber Kosmicki, St. Paul 112-4
Claire Caspersen, Northwest 106-9
(D) Madison Young, Central Valley 102-2 1/2
Long jump
Area record: Nancy Kindig, Hastings SC, 1976 19-5 1/2
(D) Teagan Gonsior, Fullerton 17-6
(A) Keira Jones, Grand Island 16-10 1/4
(B) Samantha Roby, Northwest 16-8
(C) Journi Moran, Ord 16-8
Lexi Vancura, Ord 16-7 3/4
Kyra Wooden, Centura 16-6
Emma Rauch-Word, Grand Island 16-5 3/4
Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull 16-5 1/2
Triple jump
Area record: Mackenzie Puckett, Grand Island, 2016 39-8
(A) Cassidy Hinkel, Grand Island 35-10 3/4
Maddy Hill, Grand Island 34-10 3/4
(C)Journi Moran, Ord 34-8 1/2
(D) Teagan Gonsior, Fullerton 34-8 1/2
(B) Emily Erickson, Aurora 34-6 1/2
Samantha Stobbe, Grand Island 33-5
Lexi Vancura, Ord 33-4 1/4
Jessica Babcock, Adams Central 32-10 3/4
Macie Middleton, Northwest 32-9
High jump
Area record: Sue Lind, Albion, 1981 5-11
(C) Sydney Davis, Centura 5-4
(B) Kya Scott, Broken Bow 5-1
Hannah Gengenbach, Adams Central 5-1
(D) Joslynn Donahey, Palmer 5-1
Neleigh Poss, Central Valley 5-1
Paige Crawford, Centura 5-1
Megan Vrooman, Hastings St. Cecilia 5-0
Reghan Flynn, Nebraska Christian 4-11
Nikia Williams, Burwell 4-10
Lauryn Scott, Adams Central 4-10
(A) Kiera Jones, Grand Island 4-10
Rylie Huff, Grand Island 4-10
Pole Vault
Area record: Jenny Green, GICC, 2003 13-3
(C) Marissa Rerucha, Grand Island CC 10-10
(B) Cassidy Knust, Aurora 10-7
Taryn Wagner, Central City 10-6
Kyra Wooden, Centura 9-6
Jill Parr, Hastings St. Cecilia 9-4
Trinity Brewer, Northwest 8-10
Jo Coleman, Broken Bow 8-7
(D) Taya Engel, Central Valley 8-6
Amanda Carlson, Nebraska Christian 8-6
Miah Kenny, Doniphan-Trumbull 8-6
(A) Tiffany Griffin, Grand Island 8-0
100 meter dash
Area record: Deanna Schwensen, Cen.City, 1992 12.14*
Camille Hinze, Albion, 1998 12.14*
Regan Carlstrom, St. Edward, 2003 12.14*
Mary Wetterer, Grand Island CC, 1976 12.14*
(B) Avyn Urbanski, Northwest 12.60
Samantha Roby, Northwest 12.66
(C) Gaia Andorno, Doniphan-Trumbull 12.75
Kaylee Crosby, Aurora 12.78
Grace Baasch, Northwest 12.94
Jenna Esch, Hastings St. Cecilia 12.95
(D) Neleigh Poss, Central Valley 13.04*
Jasmine Rodriguez, Wood Rive 13.09
(A) Madison Webster, Grand Island 13.38
200 meter dash
Area record: Nancy Kindig, Hastings SC, 1976 25.04*
Liz Lee, Grand Island, 1976 25.04*
(B) Samantha Roby, Northwest 25.75
Avyn Urbanski, Northwest 26.37
(C) Gaia Andorno, Doniphan-Trumbull 26.49
Danae Rader, Doniphan-Trumbull 26.84
(D) Neleigh Poss, Central Valley 26.94
Kaylee Crosby, Aurora 27.03
Jenna Esch, Hastings St. Cecilia 27.08
Grace Baasch, Northwest 27.28
(A) Madison Webster, Grand Island 27.90
400 meter dash
Area record: Stella Klassen, Henderson, 1996 55.94*
(B) Reba Mader, Northwest 58.40
(C) Jenna Esch, Hastings St. Cecilia 59.07
Jill Parr, Hastings St. Cecilia 1:00.75
Samantha Roby, Northwest 1:01.05
Abby Elstermeier, St. Paul 1:02.23
(D) Alexis Johnson, Central Valley 1:02.36
Kailyn Scott, Broken Bow 1:02.45
Kaitlyn Mousel, Adams Central 1:02.61
800 meter run
Area record: Christy Rice, Central City, 1993 2:16.84*
(C) Alayna Vargas, Hastings St. Cecilia 2:24.37
Grace Herbek, Grand Island CC 2:24.86
(B) Reba Mader, Northwest 2:24.95
Cassidy Knust, Aurora 2:25.03
Elaina McHargue, Central City 2:25.11
(D) Julianna Maxfield, Fullerton 2:25.98
Landri Loos, Arcadia-Loup City 2:29.89
Madison Shimmin, Doniphan-Trumbull 2:34.44
(A) Madelon Hurtado, Grand Island 2:44.99
1,600 meter run
Area record: Shona Jones, Hastings, 1984 4:59.84*
(C) Alayna Vargas, Hastings SC 5:32.66
Hannah Swanson, Nebraska Christian 5:35.05
(B) Ella Buhlke, Central City 5:38.47
Kloe Severance, Ord 5:38.61
Kali Staples, Broken Bow 5:40.13
Chelsey Espinosa, Hastings 5:41.28
Molly Griess, Nebraska Christian 5:45.68
Makinley Tobey, Broken Bow 5:46.43
(D) Julianna Maxfield, Fullerton 5:53.42
(A) Teagan Cheetsos, Grand Island 6:02.38
3,200 meter run
Area record: Karlene Erickson, Wheeler Central, 1982 10:19.24*
(C) Alayna Vargas, Hastings SC 11:43.00
(B) Chelsey Espinosa, Hastings 11:54.54
Avery O’Boyle, Grand Island CC 12:03.78
Hannah Swanson, Nebraska Christian 12:05.96
Makinley Tobey, Broken Bow 12:18.44*
Shavanna Douglas, Ravenna 12:23.27
Kali Staples, Broken Bow 12:23.94*
Raegan Gellatly, Grand Island CC 12:34.44*
(D) Julianna Maxfield, Fullerton 13:32.41
100 hurdles
Area record: Kalyn Brannagan, Shelton, 2010 14.72
(B) Aizlynn Krafka, Northwest 16.02
Faith Carroll, Central City 16.04
(C) Danae Rader, Doniphan-Trumbull 16.45
(A) Emma Rauch-Word, Grand Island 16.63
Britta Deden, Ord 16.66
Payton Hackel, Ord 16.68
Dacey Sealey, Hastings 16.72
Tabitha Siep, Nebraska Christian 16.83
(D) Grace Glaser, Spalding Academy 17.75
300 hurdles
Area record: Kalyn Brannagan, Shelton, 2012 44.53
(B) Kaitlyn Mousel, Adams Central 48.66
(C) Danae Rader, Doniphan-Trumbull 48.85
Britta Deden, Ord 48.90
Dacey Sealey, Hastings 48.93
Eva Fahrnbruch, Adams Central 49.13
(D) Teagan Gonsior, Fullerton 49.65
Eva Fahrnbruch, Aurora 49.66
Gabby Spellbrink, Northwest 49.68
(A) Jasmine Morales, Grand Island 52.51
400 relay
Area record: Northwest, 2014 49.11
(B) Northwest 49.80
(C) Doniphan-Trumbull 51.14
Aurora 51.21
Wood River 51.32
Hastings 52.12
Burwell 52.60
Ord 52.68
Centura 52.87
(A) Grand Island 53.45
(D) Central Valley 54.04
1,600 relay
Area record: Grand Island, 2007 3:58.26
(B) Northwest 4:06.81
(C) Hastings St. Cecilia 4:08.43
St. Paul 4:17.66
Aurora 4:18.14
Broken Bow 4:22.27
(D) Fullerton 4:25.28
Nebraska Christian 4:27.37
Hastings 4:27.41
(A) Grand Island 4:31.16
3,200 relay
Area record: Aurora, 2017 9:32.64
(C) Hastings St. Cecilia 9:57.32
(B) Northwest 10:09.96
St. Paul 10:16.79
Ord 10:32.50
Nebraska Christian 10:36.93
Adams Central 10:41.54*
(D) Fullerton 10:41.90
Arcadia-Loup City 10:41.92
Doniphan-Trumbull 10:54.33
(A) Grand Island 11:13.43
Note to coaches: If there is a time or mark that is not listed, please contact Marc Zavala at marc.zavala@theindependent.com