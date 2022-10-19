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agate

All-Area Volleyball Leaders

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FILE PHOTO: Volleyball

All-Area Volleyball Leaders

Individual Leaders

Kills Per Set

Sets Kills Ave.

Sydney Davis, Centura 74 363 4.9

Tia Traudt, Grand Island 83 389 4.7

Kaidence Wilson, Ord 64 286 4.5

Reghan Flynn, Neb. Christian 77 333 4.3

Ryann Sabatka, Hastings SC 76 324 4.3

Lucy Ghaifan, Grand Island CC 67 284 4.2

Haedyn Hoos, Grand Island 83 343 4.1

Megyn Scott, Adams Central 82 315 3.8

Gracie Woods, Grand Island CC 63 227 3.6

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Carlie Beckby, Hastings 60 207 3.5

Hitting Efficiency (Min. 100 attacks)

Kills Atts Eff

Hadlee Hasselmann, Grand Island CC 136 289 .363

Lucy Ghaifan, Grand Island CC 284 599 .357

Tia Traudt, Grand Island 389 846 .329

Kaidence Wilson, Ord 286 658 .336

Kasey Schuster, Aurora 55 128 .320

Mia Chrisman, Grand Island 49 123 .309

Sheridan Falk, Neb. Christian 101 224 .286

Haedyn Hoos, Grand Island 343 901 .269

Macie Peters, Wood River 217 457 .269

Reghan Flynn, Neb. Christian 333 801 .268

Ace blocks

Sets Blks Avg.

Mikyna Stoppkotte, Northwest 82 90 1.1

Sydney Davis, Centura 74 83 1.1

Rachel Gooden, Adams Central 82 74 .9

Ryann Sabatka, Hastings SC 76 64 .8

Joslynn Donahey, Palmer 49 37 .8

Kaleah Olson, Don-Trumbull 72 49 .7

Kaidence Wilson, Ord 64 43 .7

Haylee Scott, Giltner 61 43 .7

Mia Chrisman, Grand Island 48 32 .7

Kaiden Dahmer, Grand Island 83 53 .6

Digs Per Set

Sets Digs Avg.

Lainey Benson, Hastings 60 369 6.2

Ellie Morgan, Wood River 70 411 5.9

Tristyn Hedman, Grand Island CC 67 396 5.9

Jaylen Hansen, Grand Island 83 450 5.4

Hannah Fletcher, Northwest 82 413 5.0

Morgyn Fiddelke, Ravenna 79 375 4.7

Maycee Radke, Elba 57 249 4.6

Kirsten Jensen, Aurora 83 366 4.4

Halle McCaslin, Broken Bow 70 300 4.3

Addison Wilson, Giltner 66 285 4.3

Set Assists

Sets Assists Ave.

Carolyn Maser, Grand Island CC 67 706 10.5

Chloe Valentine, Hastings SC 74 696 9.4

Brookelyn Fox, Ord 70 650 9.3

Lauren Taylor, Grand Island 83 745 9.0

Gabby Feeney, Adams Central 82 734 9.0

Ali Bruning, Neb. Christian 77 664 8.6

Kyra Wooden, Centura 74 636 8.6

Kasey Schuster, Aurora 83 659 7.9

Mary Howie, Hastings 58 443 7.6

Sage Brabec, Wood River 70 507 7.2

Serve Percentage (Min. 100 attempts)

Good Att. Pct.

Jaylen Hansen, Grand Island 301 307 98.0

Maddie Weyers, Grand Island CC 139 142 97.9

Averi Fulton, Riverside 201 206 97.6

Gracie Weichman, Adams Central 252 259 97.3

Jessy Lowe, Broken Bow 220 226 97.3

Ali Bruning, Neb. Christian 363 374 97.1

Kailyn Wilson, Giltner 223 230 97.0

Maddie Schneider, Grand Island CC 154 159 96.9

Keyara Caspar, Northwest 260 269 96.7

Makayla Rhoads, Northwest 312 324 96.3

Lindsey Parr, Hastings SC 188 197 95.4

Ace serves

Sets Aces Avg.

Ashtyn Heikes, Riverside 63 45 .7

Isabel Dejonge, Adams Central 82 48 .6

Tia Traudt, Grand Island 83 47 .6

Carlie Sokol, Centura 74 47 .6

Ashley Weltruski, Riverside 63 40 .6

Makenna Mottl, Palmer 61 39 .6

Tristyn Hedman, Grand Island CC 67 37 .6

Jaime Wysocki, Elba 57 37 .6

Meleyna Kosmicki, Elba 57 33 .6

Kinley Kaczor, Giltner 57 32 .6

Team Stats

Kills

Grand Island 957

Nebraska Christian 938

Grand Island CC 925

Adams Central 916

Northwest 833

Hastings St. Cecilia 827

Centura 794

Ord 780

Aurora 766

Broken Bow 624

Ace Blocks

Grand Island 186

Northwest 148

Adams Central 140

Centura 133

Palmer 116

Hastings St. Cecilia 109

Aurora 95

Grand Island CC 90

Central City 86

Nebraska Christian 81

Doniphan-Trumbull 79

Service Aces

Grand Island 213

Nebraska Christian 213

Ord 205

Adams Central 192

Grand Island CC 187

Northwest 174

Centura 171

Giltner 158

Doniphan-Trumbull 153

Aurora 151

Palmer 151

Digs

Northwest 1,590

Grand Island 1,479

Doniphan-Trumbull 1,445

Grand Island CC 1,422

Hastings St. Cecilia 1,297

Aurora 1,296

Broken Bow 1,271

Giltner 1,244

Hastings 1,234

Adams Central 1,229

Hitting efficiency

Grand Island CC .284

Grand Island .266

Nebraska Christian .208

Adams Central .198

Ord .184

Hastings St. Cecilia .169

Northwest .169

Aurora .132

Wood River .130

Doniphan-Trumbull .123

Area Glance

Class A

Grand Island 19-11 .633

Class B

Northwest 18-14 .563

Hastings 13-16 .448

Class C-1

Grand Island CC 25-2 .926

Adams Central 23-7 .767

St. Paul 22-7 .759

Ord 17-11 .607

Broken Bow 15-13 .536

Aurora 13-18 .419

Central City 9-18 .333

Class C-2

Centura 24-5 .826

Fullerton 19-4 .826

Doniphan-Trumbull 13-14 .481

Wood River 10-18 .357

Arcadia-Loup City 6-23 .207

Class D-1

Nebraska Christian 24-7 .774

Burwell 16-10 .615

Hastings St. Cecilia 18-13 .581

Riverside 15-12 .556

Central Valley 14-13 .519

Ravenna 14-15 .483

Class D-2

Elba 9-16 .360

Palmer 8-18 .308

Giltner 8-20 .286

Heartland Lutheran 5-20 .200

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