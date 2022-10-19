Grand Island area volleyball Leaders

All-Area Volleyball Leaders
Individual Leaders
Kills Per Set
Sets Kills Ave.
Sydney Davis, Centura 74 363 4.9
Tia Traudt, Grand Island 83 389 4.7
Kaidence Wilson, Ord 64 286 4.5
Reghan Flynn, Neb. Christian 77 333 4.3
Ryann Sabatka, Hastings SC 76 324 4.3
Lucy Ghaifan, Grand Island CC 67 284 4.2
Haedyn Hoos, Grand Island 83 343 4.1
Megyn Scott, Adams Central 82 315 3.8
Gracie Woods, Grand Island CC 63 227 3.6
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Carlie Beckby, Hastings 60 207 3.5
Hitting Efficiency (Min. 100 attacks)
Kills Atts Eff
Hadlee Hasselmann, Grand Island CC 136 289 .363
Lucy Ghaifan, Grand Island CC 284 599 .357
Tia Traudt, Grand Island 389 846 .329
Kaidence Wilson, Ord 286 658 .336
Kasey Schuster, Aurora 55 128 .320
Mia Chrisman, Grand Island 49 123 .309
Sheridan Falk, Neb. Christian 101 224 .286
Haedyn Hoos, Grand Island 343 901 .269
Macie Peters, Wood River 217 457 .269
Reghan Flynn, Neb. Christian 333 801 .268
Ace blocks
Sets Blks Avg.
Mikyna Stoppkotte, Northwest 82 90 1.1
Sydney Davis, Centura 74 83 1.1
Rachel Gooden, Adams Central 82 74 .9
Ryann Sabatka, Hastings SC 76 64 .8
Joslynn Donahey, Palmer 49 37 .8
Kaleah Olson, Don-Trumbull 72 49 .7
Kaidence Wilson, Ord 64 43 .7
Haylee Scott, Giltner 61 43 .7
Mia Chrisman, Grand Island 48 32 .7
Kaiden Dahmer, Grand Island 83 53 .6
Digs Per Set
Sets Digs Avg.
Lainey Benson, Hastings 60 369 6.2
Ellie Morgan, Wood River 70 411 5.9
Tristyn Hedman, Grand Island CC 67 396 5.9
Jaylen Hansen, Grand Island 83 450 5.4
Hannah Fletcher, Northwest 82 413 5.0
Morgyn Fiddelke, Ravenna 79 375 4.7
Maycee Radke, Elba 57 249 4.6
Kirsten Jensen, Aurora 83 366 4.4
Halle McCaslin, Broken Bow 70 300 4.3
Addison Wilson, Giltner 66 285 4.3
Set Assists
Sets Assists Ave.
Carolyn Maser, Grand Island CC 67 706 10.5
Chloe Valentine, Hastings SC 74 696 9.4
Brookelyn Fox, Ord 70 650 9.3
Lauren Taylor, Grand Island 83 745 9.0
Gabby Feeney, Adams Central 82 734 9.0
Ali Bruning, Neb. Christian 77 664 8.6
Kyra Wooden, Centura 74 636 8.6
Kasey Schuster, Aurora 83 659 7.9
Mary Howie, Hastings 58 443 7.6
Sage Brabec, Wood River 70 507 7.2
Serve Percentage (Min. 100 attempts)
Good Att. Pct.
Jaylen Hansen, Grand Island 301 307 98.0
Maddie Weyers, Grand Island CC 139 142 97.9
Averi Fulton, Riverside 201 206 97.6
Gracie Weichman, Adams Central 252 259 97.3
Jessy Lowe, Broken Bow 220 226 97.3
Ali Bruning, Neb. Christian 363 374 97.1
Kailyn Wilson, Giltner 223 230 97.0
Maddie Schneider, Grand Island CC 154 159 96.9
Keyara Caspar, Northwest 260 269 96.7
Makayla Rhoads, Northwest 312 324 96.3
Lindsey Parr, Hastings SC 188 197 95.4
Ace serves
Sets Aces Avg.
Ashtyn Heikes, Riverside 63 45 .7
Isabel Dejonge, Adams Central 82 48 .6
Tia Traudt, Grand Island 83 47 .6
Carlie Sokol, Centura 74 47 .6
Ashley Weltruski, Riverside 63 40 .6
Makenna Mottl, Palmer 61 39 .6
Tristyn Hedman, Grand Island CC 67 37 .6
Jaime Wysocki, Elba 57 37 .6
Meleyna Kosmicki, Elba 57 33 .6
Kinley Kaczor, Giltner 57 32 .6
Team Stats
Kills
Grand Island 957
Nebraska Christian 938
Grand Island CC 925
Adams Central 916
Northwest 833
Hastings St. Cecilia 827
Centura 794
Ord 780
Aurora 766
Broken Bow 624
Ace Blocks
Grand Island 186
Northwest 148
Adams Central 140
Centura 133
Palmer 116
Hastings St. Cecilia 109
Aurora 95
Grand Island CC 90
Central City 86
Nebraska Christian 81
Doniphan-Trumbull 79
Service Aces
Grand Island 213
Nebraska Christian 213
Ord 205
Adams Central 192
Grand Island CC 187
Northwest 174
Centura 171
Giltner 158
Doniphan-Trumbull 153
Aurora 151
Palmer 151
Digs
Northwest 1,590
Grand Island 1,479
Doniphan-Trumbull 1,445
Grand Island CC 1,422
Hastings St. Cecilia 1,297
Aurora 1,296
Broken Bow 1,271
Giltner 1,244
Hastings 1,234
Adams Central 1,229
Hitting efficiency
Grand Island CC .284
Grand Island .266
Nebraska Christian .208
Adams Central .198
Ord .184
Hastings St. Cecilia .169
Northwest .169
Aurora .132
Wood River .130
Doniphan-Trumbull .123
Area Glance
Class A
Grand Island 19-11 .633
Class B
Northwest 18-14 .563
Hastings 13-16 .448
Class C-1
Grand Island CC 25-2 .926
Adams Central 23-7 .767
St. Paul 22-7 .759
Ord 17-11 .607
Broken Bow 15-13 .536
Aurora 13-18 .419
Central City 9-18 .333
Class C-2
Centura 24-5 .826
Fullerton 19-4 .826
Doniphan-Trumbull 13-14 .481
Wood River 10-18 .357
Arcadia-Loup City 6-23 .207
Class D-1
Nebraska Christian 24-7 .774
Burwell 16-10 .615
Hastings St. Cecilia 18-13 .581
Riverside 15-12 .556
Central Valley 14-13 .519
Ravenna 14-15 .483
Class D-2
Elba 9-16 .360
Palmer 8-18 .308
Giltner 8-20 .286
Heartland Lutheran 5-20 .200