Islanders boys, girls claim dual wins against Lincoln High

LINCOLN — Grand Island Senior High swept its duals against Lincoln High on Thursday.
The Islander boys topped the Links 111-65.
Jon Novinski won the 200 freestyle in an automatic state qualifying time of 1:45.98.
Damian Glass claimed his first high school win by coming in first in the 200 individual medley in 2:21.88.
Grand Island’s girls took a 114-59 victory. Ashlyn Muhlbach, Gracie Wilson and Kate Novinski each won two individual events.
Grand Island Results
BOYS
200 Yard Medley Relay—1, Grand Island ‘A’ (Glass, Dankert, Winton, Sambula-Monzalvo), 1:51.04 SEC. 3, Grand Island ‘B’ (Cloud, Phan, Trejo, Skalka), 2:25.87.
200 Yard Freestyle—2, Skalka, 1:59.73. 3, Novinski, 2:07.44. 4, Cloud, 2:17.70.
200 Yard IM—1, Glass, 2:21.88. 2, Seelow, 2:28.61.
50 Yard Freestyle—1, Novinski, 22.64 SEC. 2, Schardt, 27.74. 3, Skalka, 32.12.
100 Yard Butterfly—1, Sambula-Monzalvo, 58.90 SEC. 2, Winton, 1:04.09. 3, Trejo, 1:10.85.
100 Yard Freestyle—1, Dankert, 53.79. 3, Winton, 1:01.78. 4, Schardt, 1:02.04.
500 Yard Freestyle—1, Wilson, 5:12.28 SEC. 2, Glass, 5:52.79. 3, Phan, 7:25.66.
200 Yard Freestyle Relay—1, Grand Island ‘B’ (Seelow, Schardt, Phan, Skalka), 1:39.09. 3, Grand Island ‘A’ (Wilson, Dankert, Sambula-Monzalvo, Novinski, Jonathan D 18), 1:41.03.
100 Yard Backstroke—2, Dankert, 1:00.39. 3, Wilson, 1:06.58. 5, Cloud, 1:26.14.
100 Yard Breaststroke—1, Sambula-Monzalvo, 1:05.85 SEC. 3, Trejo, 1:15.79. 5, Seelow, 1:17.82.
400 Yard Freestyle Relay—1, Grand Island ‘A’ (Wilson, Winton, Glass, Novinski), 3:41.42. 3, Grand Island ‘B’ (Seelow, Cloud, Trejo, Schardt), 4:20.56.
GIRLS
200 Yard Medley Relay—1, Grand Island ‘A’ (Brennan, Meyer, Ash. Muhlbach, Greer), 2:13.51. 3, Grand Island ‘B’ (Fill, Lilienthal, Trochez Bueso, Jazmin , Am. Muhlbach), 2:23.69.
200 Yard Freestyle—1, Wilson, 2:11.98. 2, Fill, 2:21.68. 3, Lilienthal, GI, 2:35.83.
200 Yard IM—2, Greer, 2:35.01. 3, Meyer, 2:45.86. 4, Am. Muhlbach 2:50.71.
50 Yard Freestyle—1, Ash. Muhlbach 27.46. 3, Brennan, 27.99. 4, Lilienthal30.86.
100 Yard Butterfly—1, Novinski, 1:05.56 SEC. 2, Brennan, 1:14.12. 4, Trochez Bueso, 1:38.09.
100 Yard Freestyle—1, Ash. Muhlbach 1:00.00 SEC. 2, Greer, 1:00.51. 6, Zelasney, 1:46.31.
500 Yard Freestyle—1, Fill, 6:12.50. 2, Am. Muhlbach, 6:30.01.
200 Yard Freestyle Relay—2, Grand Island ‘A’ (Ash. Muhlbach, Greer, Wilson, Novinski), 1:52.72. 3, Grand Island ‘B’ (Fill, Lilienthal, Meyer, Trochez Bueso, Jazmin ), 1:53.86.
100 Yard Backstroke—1, Wilson, 1:07.06. 3, Meyer, 1:14.23. 7, Zelasney, 1:59.84.
100 Yard Breaststroke—1, Novinski, 1:20.20. 5, Trochez Bueso, 1:47.31.
400 Yard Freestyle Relay—1, Grand Island ‘A’ (Wilson, Am. Muhlbach, Brennan, Novinski, Kate J 15), 4:04.15.
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