Area basketball and wrestling results

106—Sebastian Sauceda, SHE, dec. Tristan Olson, AM, 3-1; 113—Gunner Spotanski, SHE, pinned Landon Hansen, PLA, 1:20; 120—Carson Whitesel, NO, maj. dec. Dawson Mason, SL, 16-8; 126—Carter VanPelt, SW, dec. Jordan Mosel, PLA, 11-7; 132—Nickolas Kuehn, KEN, dec. Scout Ashburn, PLA, 3-2, UTB; 138—Kyler Mosel, PLA, dec. Cinch Kiger, OVE, 9-7; 145—Quentyn Frank, AMH, dec. Tanner Frahm, PLA, 6-1; 152—Tyler Ellis, SW, dec. Maddox Jones, SEM, 10-5; 160—Jakob Graham, AMH, pinned Chase Thomas, NO, 0:38; 170—Aiden Kuester, NO, dec. Chase Stieb, ALC, 9-5; 182—Austin Rudolf, NO, dec. Julien Grindle, CAM, 3-2; 195—Sid Miller, AM, maj. dec. Brody Bogard, AMH, 12-4; 220—Clayton Hardy, SW, pinned Wyatt Anderson, AMH, 1:46; 285—Jordy Baland, DT, won by DQ over Cooper Vance, CL.