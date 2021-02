Area subdistrict results

106—John Alden, ON, tech. fall Kaden Thompson, HER, 19-2; 113—Tristin Grooms, VAL, pinned Thomas Hughson, MIT, 3:04; 120—Joseph Yates, ON, pinned Clayton Wedemeyer, RAV, 4:50; 126—Chris Williams, VAL, med. forf. Traiton Starr, GR; 132—Ty Rainforth, ON, pinned Matt Bruns, HER, 2:57; 138—Ashton Lurz, VAL, inj. def. Hunter Douglas, RAV; 145—Brady Thompson, ON, pinned Quenton Ackley, RAV, 5:32; 152—Tryon Calleroz, ALC, maj. dec. Levi Drueke, ON, 9-0 160—Drake Janssen, VAL, dec. Payton Resibeck, 9-2; 170—Servando Gonzalez, dec. Tagg Buechle, VAL, 4-2 SV-1; 182—Jesse Drahota, RAV, tech fall Taylon Pascoe, GR, 17-2; 195—Salvador Rodriguez, ON, pinned Eric Halsted, HER, 1:01; 220—Nathan Coley, MIT, pinned Jaret Peterson, CC, 1:53; 285—Thomas Psota, RAV, dec. Liam Heil, ALC, 1-0.