Goldenrod Conference Meet
Boys
Team Standings
Nebraska Christian 163, Riverside 152, Fullerton 66, Central Valley 63, Humphrey St. Francis 47, Burwell 18, St. Edward 7, Heartland Lutheran 5, Palmer 2, Elba 1.
Individual results
Shot put — 1, Falk, NC, 44-1 3/4; 2, Sebek, NC, 41-7 1/2; 3, Benson, CV, 41-5 1/2.
Discus — 1, Langmeier, NC, 139-11; 2, Schalk, RIV, 135-7; 3, Falk, NC, 130-6.
Long jump — 1, Bloom, RIV, 20-4; 2, Krick, RIV, 18-3; 3, Juzyk, NC, 18-3.
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Triple jump — 1, Juzyk, NC, 43-0 1/2; 2, Kleffner, RIV, 41-6 1/2; 3, Perdew, NC, 41-4 3/4.
High jump — 1, Perdew, NC, 6-1; 2, Soto, CV, 5-10; 3, Kleffner, RIV, 5-8.
Pole Vault — 1, Patton, FUL, 12-6; 2, Leslie, RIV, 12-6; 3, Carlson, NC, 11-0.
100 — 1, Bloom, RIV, 11.22; 2, Molt, RIV, 11.44; 3, Dubas, FUL, 11.61.
200 — 1, Bloom, RIV, 22.68; 2, Molt, RIV, 23.19; 3, Dubas, FUL, 23.40.
400 — 1, Norman, FUL, 54.03; 2, Wolf, CV, 54.28; 3, Hemmingsen, RIV, 56.14.
800 — 1, Flynn, NC, 2:13.34; 2, Fischer, NC, 2:14.25; 3, Schreiber, NC, 2:14.25.
1,600 — 1, Fischer, NC, 5:01.10; 2, Flynn, NC, 5:02.03; 3, Wood, CV, 5:04.94.
3,200 — 1, Swanson, NC, 10:57.15; 2, Wood, CV, 11:10.81; 3, Zach, HSF, 11:11.72.
110 hurdles — 1, Krick, RIV, 16.4; 2, Patton, FUL, 17.3; 3, Mayfield, BUR, 17.3.
300 hurdles — 1, Kleffner, RIV, 44.14; 2, Patton, FUL, 45.46; 3, Krick, RIV, 46.11.
400 relay — 1, Riverside (Krick, Kleffner, Molt, Bloom) 45.44; 2, Fullerton 46.69; 3, Neb. Christian 47.60.
1,600 relay — 1, Central Valley (Nekoliczak, Zad. Wolf, Wood, Zan. Wolf) 4:24.44; 2, Neb. Christian 4:26.54; 3, St. Francis 4:38.77.
3,200 relay — 1, Neb. Christian (Flynn, Schreiber, Fischer, Swanson) 9:01.91; 2, SF 9:09.80; 3, Central Valley 9:31.29.
Girls
Team Standings
Nebraska Christian 166, Humphrey St. Francis 92, Central Valley 87, Riverside 64, Fullerton 52, Burwell 31, Palmer 17, Elba 9, Heartland Lutheran 9.
Individual results
Shot put — 1, Flynn, NC, 34-2; 2, Wegner, HSF, 32-7 1/2; 3, Kosch, HSF, 31-9 1/2.
Discus — 1, Mann, BUR, 114-2; 2, Peters, NC, 106-7; 3, Kosch, HSF, 95-10.
Long jump — 1, Falk, NC, 15-11 1/4; 2, Nyanok, HL, 14-9 1/2; 3, Mueller, BUR, 14-9.
Triple jump — 1, Perdew, NC, 35-2; 2, Falk, NC, 34-3; 3, McIntyre, CV, 32-4.
High jump — 1, M. Donahey, PAL, 4-10; 2T. Wessel, HSF, 4-7; 2T, J. Donahey, PAL, 4-7.
Pole Vault — 1, Engel, CV, 10-0; 2, Lamberson, ELBA, 9-6; 3, Carlson, NC, 9-0.
100 — 1, McIntyre, CV, 12.92; 2, Mahony, RIV, 13.41; 3, Jarosz, HSF, 13.67.
200 — 1, McIntyre, CV, 27.01; 2, Sidak, NC, 28.37; 3, Preister, HSF, 28.66.
400 — 1, Johnson, CV, 1:03.18; 2, Sidak, NC, 1:04.21; 3, Oakley, CV, 1:04.27.
800 — 1, Maxfield, FUL, 2:31.86; 2, Brumbaugh, NC, 2:33.02; 3, Shepard, CV, 2:34.23.
1,600 — 1, Swanson, NC, 5:52.07; 2, Maxfield, NC, 6:03.12; 3, Baumgart, HSF, 6:16.75.
3,200 — 1, Swanson, NC, 12:51.91; 2, Musgrave, NC, 13:34.60; 3, Brumbaugh, NC, 13:42.20.
100 hurdles — 1, Mahony, RIV, 17.11; 2, Ziemba, FUL, 17.60; 3, Fulton, RIV, 18.30.
300 hurdles — 1, Mahony, RIV, 48.96; 2, Falk, NC, 49.86; 3, Stricklin, HSF, 51.68.
400 relay — 1, Central Valley (Engel, Johnson, Oakley, McIntyre) 52.33; 2, Neb. Christian 54.51; 3. St. Francis 55.16.
1,600 relay — 1, Central Valley 4:24.44; 2, Neb. Christian 4:26.54; 3, St. Francis 4:38.77.
3,200 relay — 1, St. Francis (E. Baumgart, H. Baumgart, Deets, Jarosz) 10:20.47; 2, Neb. Christian 10:26.71; 3, Fullerton 11:25.20.