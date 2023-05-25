Note to coaches: If there is a time or mark that is not listed, please contact Marc Zavala at marc.zavala@theindependent.com
Current Wednesday meets are not included in the charts.
* converted from hand-held timing (.24 added)
BOYS
Shot Put
Area record: Steve Kriewald, NL-Scotia, 2000 63-1 1/4
(B) Max Denson, Broken Bow 54-3
(C) Thomas Thomas, Hastings SC 52-4
Victor Isele, Northwest 50-4 1/2
Sam Boettcher, Ord 50-1 1/4
(A) Kaden Roberson, Grand Island 50-0
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Eli Anson, Grand Island 49-6
Spencer Snodgrass, Northwest 49-1 11/2
Ikaiah Edgren, Wood River 46-6
(D) Gabe Langemeier, Neb. Christian 46-3
Discus
Area record: Zach Brittain, Grand Island CC, 2014 195-9
(A) Reid Kelly, Grand Island 163-0
(C) Luke Porter, St. Paul 160-6
Sam Boettcher, Ord 157-9
Gavin Standage, Ravenna 157-4
(B) Max Denson, Broken Bow 155-1
Jordan Encinger, Grand Island 154-8
(D) Taylor Smith, Giltner 152-10
Thomas Thomas, Hastings SC 149-11
Long jump
Area record: Tom Haase, Aurora, 1987 24-6 1/2
(B) Carsen Staehr, Aurora 23-3 1/4
(D) Carson Bloom, Riverside 22-6 1/2
(C)Jenson Anderson, Hastings SC 22-4
Chase Wiegert, Northwest 22-3 3/4
Trenton Hansen, St. Paul 21-9 1/2
Truman Ryan, Central City 21-5
Jonah Paulsen, St. Paul 21-3
Cody Defeo, Doniphan-Trumbull 21-2 1/2
(A)Yiech Wal, Grand Island 21-1
Triple jump
Area record: Kevin Stobbe, Grand Island, 1988 48-1 1/2
(B) Carsen Staehr, Aurora 47-11 1/2
Jonah Paulsen, St. Paul 44-10 3/4
(D) Vendell Juzyk, Neb. Christian 43-8 1/2
Truman Ryan, Central City 43-6
(C) Blake Hinrichs, Ord 43-3
(A) Yeich Wal, Grand Island 43-2 1/4
Clark Brown, Central City 43-0
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull 42-11 3/4
High jump
Area record: Chris Murrell, Grand Island, 1989 7-1 1/4
(B) Nolan Studley, Hastings 6-7
(C) Jenson Anderson, Hastings SC 6-6
Hayden Griffith, Arcadia-LC 6-4
Parker Ablott, Hastings 6-4
Ethan Ramaekers, Aurora 6-2
(D) Micah Perdew, Neb. Christian 6-2
Willie Jones, Northwest 6-0
Ethan Ramaekers, Aurora 6-0
(A) Ryan Decker, Grand Island 5-6
Pole Vault
Area record: Gable Baldwin, Grand Island CC, 2003 16-4
(B) Coy Wardyn, Broken Bow 15-0
(D) Roe Patton, Fullerton 14-6
Caleb Vokes, Northwest 14-0
(C) Calvin Zimmerman, Centura 13-4
Kaden Reeves, Arcadia-Loup City 13-4
Izek Leslie, Riverside 13-0
Phillip Kreutz, Giltner 13-0
Ben Alberts, Grand Island CC 12-10
(A) Evan McDonald, Grand Island 12-0
100 meter dash
Area record: Andrew Shanle, St. Edward, 2002 10.64*
(C) Jenson Anderson, Hastings SC 10.59
(D) Carson Bloom, Riverside 10.76
(B) Grant Trausch, Adams Central 10.79
(A) Nelsyn Wheeler, Grand Island 10.84*
Koby Nachtigal, Aurora 10.91
Porter Dickenson, Grand Island 10.92
Greg Pruitt, Hastings 10.94*
Tyler Carroll, Central City 11.04
200 meter dash
Area record: Cody Rush, Northwest, 2012 21.59
(B) Grant Trausch, Adams Central 21.87
(C) Jenson Anderson, Hastings SC 22.10
Carson Staehr, Aurora 22.27
(A) Porter Dickenson, Grand Island 22.34*
Koby Nachtigal, Aurora 22.46
Teagan Lemkau, Northwest 22.54
(D) Carson Bloom, Riverside 22.68
Jack Molt, Riverside 22.70
Chase Wiegert, Northwest 22.86
400 meter dash
Area record: Cody Rush, Northwest, 2012 47.05
(B) Tegan Lemkau, Northwest 50.48
Carsen Staehr, Aurora 50.52
Chris Medlock, Northwest 50.61
(C) Quentin Morris, Centura 51.25
Antonio Calderon, Adams Central 51.34
(A) Trey Engberg, Grand Island 51.91
Ben Alberts, Grand Island CC 51.99
Chase Wiegert, Northwest 52.12
(D) Zander Wolf, Central Valley 52.17
800 meter run
Area record: Colin Appel, Grand Island, 2014 1:54.12
(C) Owen Lane, Ord 1:58.88
(B) Lucas Gautier, Aurora 1:58.62
Robert Hrnchir, Hastings SC 1:59.01
Ben Alberts, Grand Island CC 1:59.33
Kian Botts, Northwest 2:00.86
Austin Carrera, Hastings 2:02.64*
(A) Ashon Willey, Grand Island 2:03.64
Logan Brooks, Hastings 2:03.98
(D) Brodey Flynn, Neb. Christian 2:04.63
1,600 meter run
Area record: Lynn Hall, Grand Island, 1970 4:16.24*
(B) Austin Carrera, Hastings 4:24.34
Noah Osmond, Broken Bow 4:36.89
Evan Struss, Hastings 4:37.26
Lucas Gautier, Aurora 4:38.50
Kian Botts, Northwest 4:40.48
(C) Robert Hrnchir, Hastings SC 4:41.53
(A) Ruben Caceres, Grand Island 4:43.76
Kaden Boltz, Grand Island 4:44.81
(D) Brodey Flynn, Neb. Christian 4:45.01
3,200 meter run
Area record: Derek Bryer, GINW, 1988 9:22.94*
(A) Ruben Caceres, Grand Island 9:52.87
(B) Austin Carrera, Hastings 9:54.32
Noah Osmond, Broken Bow 10:03.02
Kaden Boltz, Grand Island 10:04.42
Evan Struss, Hastings 10:16.03
(D) Jacob Swanson, Neb. Christian 10:23.54
Juan Ceron Millan, Hastings 10:26.88
Ben Sutherland, Northwest 10:28.87
(C) Ty Greenland, Arcadia-Loup City 10:32.11
110 hurdles
Area record: Tyler Carroll, Central City, 2023 14.15
(B) Tyler Carroll, Central City 14.15
(C) Hayden Kluthe, Ord 15.13
Trevor Retzlaff, Northwest 15.24
Bladen Garcia, Centura 15.58
(A) Aiden Grobe, Grand Island 15.82
(D) Andrew Krick, Riverside 15.75
Zach Fleischer, Adams Central 15.85
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull 16.02
300 hurdles
Area record: Jeremy Buckner, Grand Island, 1991 37.64*
(B) Tyler Carroll, Central City 37.89
(C) Hayden Kluthe, Ord 40.65
Zane Eggleston, Broken Bow 40.87
Alex Portillo, Northwest 40.92
Harrison Oberg, Wood River 41.73
(C) Jack Poppe, Doniphan-Trumbull 41.84
(A) Aiden Grobe, Grand Island 42.17
(D) Andrew Krick, Riverside 42.83
400 relay
Area record: Grand Island, 2000 41.91
(A) Grand Island 43.54
(B) Aurora 43.72
Central City 43.75
Hastings 43.85
Northwest 43.87
(D) Riverside 44.03
(C) Centura 44.14
Central Valley 44.92
1,600 relay
Area record: Grand Island 2012 3:19.78
(B) Northwest 3:29.25
Hastings 3:29.56
(A) Grand Island 3:30.52
Adams Central 3:32.88
(C) Centura 3:34.63
(D) Central Valley 3:34.64
Aurora 3:36.34
Grand Island CC 3:36.50
3,200 relay
Area record: Hastings 1988 7:52.54*
(B) Hastings 8:15.26
Aurora 8:20.11
Northwest 8:24.68
(C) Ord 8:25.28
(A) Grand Island 8:30.41
(D) Nebraska Christian 8:36.54
St. Paul 8:50.04
Broken Bow 8:51.83
GIRLS
Shot Put
Area record: Jessica Stieb, Arcadia-Loup City, 2022 47-5 1/4
(C) Jessica Stieb, Arcadia-Loup City 45-6 1/4
Maddie Schneider, Grand Island CC 40-3 1/4
Lucy Ghaifan, Grand Island CC 39-6
Ryann Sabatka, Hastings SC 39-0
(B) Janae Marten, Broken Bow 38-5
Marin Reilly, Ord 37-8 1/2
Abigail Musalek, Hastings SC 37-4
Macy Doggett, Broken Bow 37-0 1/4
(D) Reghan Flynn, Neb. Christian 34-2
(A) Gabriella Smith, Grand Island 33-2
Discus
Area record: Karla Rennau, Wood River, 1984 159-3
(C) Jessica Stieb, Arcadia-Loup City 147-10
Maddie Schneider, Grand Island CC 125-9
(B) Claire Hemberger, Adams Central 121-9
Ryann Sabatka, Hastings SC 121-5
Taylor Schaaf, Broken Bow 119-9
Hadlee Hasselmann, Grand Island CC 119-9
Sarah McKeon, Ravenna 117-9
Marin Reilly, Ord 117-9
(D) Avery Mann, Burwell 114-2
(A) Avery Hawke, Grand Island 99-6
Long jump
Area record: Nancy Kindig, Hastings SC, 1976 19-5 1/2
(C) Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull 18-3 1/2
(D) Teagan Gonsior, Fullerton 17-3 1/2
Sheridan Falk, Neb. Christian 17-1
(A) Emma Rauch-Word, Grand Island 17-0 3/4
Keira Jones, Grand Island 16-11 1/2
Kiki Nyanok, HL Lutheran 16-8 3/4
Kyra Wooden, Centura 16-8 3/4
Taytum Perdew, Neb. Christian 16-4 1/2
(B) Annie Trausch, Adams Central 16-3 1/4
Triple jump
Area record: Mackenzie Puckett, Grand Island, 2016 39-8
(C) Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull 36-1 1/2
(B) Addison Fahrnbruch, Aurora 35-11 1/2
(D) Teagan Gonsior, Fullerton 35-4 3/4
Taytum Perdew, Neb. Christian 35-2
Savanna James, Aurora 34-11
(A) Cassidy Hinken, Grand Island 34-10 1/4
Tatum Kapustka, Arcadia-LC 34-8 1/2
Lexis Vancura, Ord 34-4 1/2
High jump
Area record: Sue Lind, Albion, 1981 5-11
(B) Hannah Gengenbach, Adams Central 5-3
(C) Laura Blake, Grand Island CC 5-2
Sydney Davis, Centura 5-2
(D) Marlea Donahey, Palmer 5-2
Tessa Scheer, Northwest 5-2
(A) Kiera Jones, Grand Island 5-1
Joslynn Donahey, Palmer 5-0
Paige Crawford, Centura 5-0
Brooke Baker, Adams Central 5-0
Reagan Fousek, Central City 5-0
Pole Vault
Area record: Jenny Green, Grand Island CC, 2003 13-3
(A) Rylei Degen, Grand Island 11-6
(B) Amarae Krafka, Northwest 11-6
Aizlynn Krafka, Northwest 11-0
Kyra Ray, Northwest 10-6
Megyn Scott, Adams Central 10-6
(D) Taya Engel, Central Valley 10-0
Charlee Myers, Broken Bow 9-9 1/4
(C) Kyra Wooden, Centura 9-6
Miah Kenny, Northwest 9-6
Mackenzie Lamberson, Elba 9-6
100 meter dash
Area record: Avyn Urbanski, Northwest, 2023 12.05
(B) Avyn Urbanski, Northwest 12.05
Hannah Satterly, Hastings 12.61
(A) Emma Rauch-Word, Grand Island 12.64*
Kyla Ray, Northwest 12.65
(D) Taylor McIntyre, Central Valley 12.75
Emma Harb, Northwest 12.84
Makenzie Nollette, Hastings 12.94*
Jayke Krueger, Aurora 12.95
Katlyn Oakley, Central Valley 12.95
(C) Sami Augustyn, Arcadia-Loup City 13.02
200 meter dash
Area record: Nancy Kindig, Hastings SC, 1976 25.04*
Liz Lee, Grand Island, 1976 25.04*
(B) Avyn Urbanski, Northwest 25.06
Madelyn Brown, Aurora 26.48
Reagan Fousek, Central City 26.51
Ariel Tubbs, Hastings 26.65
Morgan Trausch, Adams Central 26.81
(C) Macie Peters, Wood River 26.89
(D) Taylor McIntyre, Central Valley 26.89
Hannah Satterly, Hastings 27.04
(A) Rylei Degen, Grand Island 27.58
400 meter dash
Area record: Stella Klassen, Henderson, 1996 55.94*
(B) Kaitlyn Mousel, Adams Central 59.55
Jordyn Slagle, Aurora 1:01.05
Annie Trausch, Adams Central 1:01.13
(D) Alexis Johnson, Central Valley 1:01.25
Avyn Urbanski, Northwest 1:02.18
Elaina McHargue, Central City 1:02.29
(C) Kamden Sack, St. Paul 1:02.58
Cara Sidak, Neb. Christian 1:02.62
(A) Emma Dye, Grand Island 1:07.34*
800 meter run
Area record: Christy Rice, Central City, 1993 2:16.84*
(B) Kendal Wineteer, Aurora 2:25.79
Elaina McHargue, Central City 2:25.97
Kamden Sack, St. Paul 2:26.13
(C)Landri Loos, Arcadia-LC 2:26.89
Halle Quinn, Broken Bow 2:27.31
(D) Piper Shepard, Central Valley 2:27.93
Emma Rathjen, Neb. Christian 2:28.17
Lindsey Parr, Hastings SC 2:28.62
(A) Katie Johnsen, Grand Island 2:31.75
1,600 meter run
Area record: Shona Jones, Hastings, 1984 4:59.84*
(C) Alayna Vargas, Hastings SC 5:24.63
(D) Julianna Maxfield, Fullerton 5:29.26
Hannah Swanson, Neb. Christian 5:31.26
(B) Kelyn Henry-Perlich, Hastings 5:36.63
Grace Hackel, Neb. Christian 5:36.87
Ella Eggleston, Aurora 5:37.54
Karli Shoemaker, Hastings 5:43.14
(A) Katie Johnsen, Grand Island 5:43.74
3,200 meter run
Area record: Karlene Erickson, Wheeler Central, 1982 10:19.24*
(C) Anna Fitzgerald, Doniphan-Trumbull 11:44.71
(D) Hannah Swanson, Neb. Chrisitan 11:52.59
Alayna Vargas, Hastings SC 11:53.81
Emery Vargas, Hastings SC 12:00.76
(A) Katie Johnsen, Grand Island 12:16.74
(B) Olivia Chapman, Northwest 12:24.30
Avery O’Boyle, Grand Island CC 12:28.11
Julianna Maxfield, Fullerton 12:29.89
100 hurdles
Area record: Kalyn Brannagan, Shelton, 2010 14.72
(A) Emma Rauch-Word, Grand Island 14.88
(B) Aizlynn Krafka, Northwest 14.94
Celia McCoy, Grand Island 15.35
Kaitlyn Mousel, Adams Central 15.88
(D) Sheridan Falk, Neb. Christian 15.98
(C) Grace Johnson, Grand Island CC 16.01
Megyn Scott, Adams Central 16.21
Amarae Krafka, Northwest 16.29
300 hurdles
Area record: Kalyn Brannagan, Shelton, 2012 44.53
(B) Kaitlyn Mousel, Adams Central 45.03
(A) Celia McCoy, Grand Island 45.39
Eva Fahrnbruch, Aurora 46.67
(C) Grace Johnson, Grand Island CC 47.36
Brooklyn Beck, Northwest 47.78
(D) Grace Mahoney, Riverside 47.78
Aizlynn Krafka, Northwest 47.99
Sheridan Falk, Neb. Christian 48.57
400 relay
Area record: Northwest, 2022 48.12
(B) Northwest 49.16
(D) Central Valley 50.10
Hastings 50.28
Aurora 50.57
(A) Grand Island 51.01
Nebraska Christian 51.59
(C) Ord 52.21
Central City 52.28
1,600 relay
Area record: Grand Island, 2007 3:58.26
(B) Adams Central 4:05.71
(D) Central Valley 4:05.36
Aurora 4:09.10
(A) Grand Island 4:11.05
Nebraska Christian 4:15.79
Hastings 4:17.42
(C) Hastings St. Cecilia 4:19.79
Ord 4:20.49
3,200 relay
Area record: Aurora, 2017 9:32.64
(C) Hastings St. Cecilia 9:53.02
(B) Hastings 10:03.27
Broken Bow 10:04.41
(D) Nebraska Christian 10:06.64
St. Paul 10:09.50
Northwest 10:27.34
Aurora 10:30.41
Central City 10:40.92
(A) Grand Island 10:58.96