Scoring
Names, School, Games, FGM, FGA, PPG, FG%
Ayden Zikmund, Central City, 26, 185, 397, 20.4, 47
Caleb Paulk, Wood River, 25, 151, 269, 16.5, 56
Brendon Keene, Elba, 21, 92, 275, 15.9, 33
Gabe Langemeier, Nebraska Christian, 23, 139, 237, 15.2, 61
Blake Hinrichs, Ord, 23, 113, 303, 14.8, 37
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull, 25, 132, 244, 14.1, 54
Zach Lewandowski, Ravenna, 24, 116, 309, 13.8, 38
Wryder Svoboda, Burwell, 22, 112, 318, 13.8, 38
Christian Johnson, Wood River, 25, 136, 349, 13.7, 39
Multiple at 13.4 PPG.
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Free throws
Names, School, G, FTM, FTA, FT% (45 att. to qualify)
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull, 25, 45, 56, 80
Ayden Zikmund, Central City, 26, 91, 122, 75
Jaden Williams, Doniphan-Trumbull, 21, 61, 82, 75
Ty Bennett, Doniphan-Trumbull, 25, 45, 61, 74
Carsen Staehr, Aurora, 25, 46, 73, 73
Dylan Janzen, Adams Central, 23, 56, 77, 72
Jayden Teichmeier, Adams Central, 23, 70, 97, 72
Phillip Kruetz, Giltner, 17, 56, 79, 71
Brendon Keene, Elba, 21, 138, 197, 70
Multiple at 69%.
Two-pointers
Names, School, G, 2PM, 2PA, 2PT% (110 att. to qualify)
Jaden Williams, Doniphan-Trumbull, 21, 77, 118, 65
Parker Volk, Doniphan-Trumbull, 25, 75, 117, 64
Gabe Langemeier, Nebraska Christian, 23, 137, 218, 63
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull, 25, 89, 142, 63
Carson Bloom, Riverside, 23, 118, 196, 60
Ayden Zikmund, Central City, 26, 115, 196, 59
Bowdie Fox, Grand Island Central Catholic, 24, 66, 114, 58
Caleb Paulk, Wood River, 25, 160, 252, 57
Kenai Kearney, Central City, 19, 85, 150, 57
Braxton Wiles, Hastings St. Cecilia, 24, 92, 167, 55
Three-pointers
Names, School, G, 3PM, 3PA, 3PT% (50 att. to qualify)
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull, 25, 43, 102, 42
Parker Volk, Doniphan-Trumbull, 25, 43, 102, 41
Eli Schneider, Hastings, 21, 24, 61, 39
Riley Plummer, Grand Island Senior High, 24, 49, 129, 38
Micah Perdew, Nebraska Christian, 22, 29, 79, 37
Carter Noakes, Centura, 22, 29, 81, 36
Multiple at 35%.
Assists
Names, School, G, Total, APG.
Colton Marsh, Grand Island Senior High, 20, 98, 4.9
Carter Noakes, Centura, 22, 85, 3.9
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull, 25, 96, 3.8
Derek Pfeifer, Central City, 26, 94, 3.6
Zaden Wolf, Central Valley, 20, 70, 3.5
Kaedan Detamore, Doniphan-Trumbull, 25, 82, 3.3
Ishmael Nadir, Grand Island Central Catholic, 24, 82, 3.4
Drew Carraher, Riverside, 22, 66, 3.0
Multiple at 2.9 APG.
Defensive Rebounds
Names, School, G, Total, DEFRPG.
Levi Bader, Palmer, 19, 178, 9.4
Caleb Paulk, Wood River, 25, 211, 8.8
Kaden Brodersen, Ravenna, 24, 154, 6.4
Blake Hinrichs, Ord, 23, 140, 6.1
Brendon Keene, Elba, 21, 124, 5.9
Wyder Svoboda, Burwell, 22, 115, 5.2
Bowdie Fox, Grand Island Central Catholic, 24, 117, 4.9
Kazadi Mukoma, Grand Island Senior High, 24, 118, 4.9
Multiple at 4.7 DERPG.
Offensive Rebounds
Names, School, G, Total, OFRPG.
Caleb Paulk, Wood River, 25, 117, 4.7
Trey Swertzic, Fullerton, 22, 74, 3.4
Kenai Kearney, Central City, 19, 58, 3.1
Kaden Brodersen, Ravenna, 24, 72, 3.0
Devin Konicek, Burwell, 18, 52, 2.9
Max Lewandowski, Arcadia/Loup City, 23, 58, 2.5
Gabe Langemeier, Nebraska Christian, 23, 57, 2.5
Waylon Cronk, Wood River, 17, 41, 2.4
Klayton Kelffner, Riverside, 21, 49, 2.3
Multiple at 2.2 OFRPG.
Steals
Names, School, G, Total, SPG.
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull, 25, 71, 2.8
Wryder Svoboda, Burwell, 22, 61, 2.8
Logan Adams, Elba, 21, 59, 2.8
Carter Noakes, Centura, 22, 54, 2.5
Carson Bloom, Riverside, 23, 57, 2.5
Boston Wood, Central Valley, 20, 47, 2.4
Drew Perdew, Nebraska Christian, 22, 49, 2.2
Zandar Wolf, Central Valley, 20, 43, 2.2
Ayden Zikmund, Central City, 26, 57, 2.2
Waylon Cronk, Wood River, 17, 35, 2.1
Blocks
Names, School, G, Total, BPG.
Caden Block, Hastings, 21, 55, 2.6
Levi Bader, Palmer, 19, 33, 1.7
Gavin Standage, Ravenna, 24, 36, 1.5
Gabe Langemeier, Nebraska Christian, 23, 34, 1.5
Bowdie Fox, Grand Island Central Catholic, 24, 37, 1.5
Brendon Keene, Elba, 21, 32, 1.5
Booker Scheierman, Aurora, 25, 33, 1.3
Caleb Paulk, Wood River, 25, 30, 1.2
Devin Konicek, Burwell, 18, 21, 1.2
Taylor Smith, Giltner, 20, 24, 1.2
Class A
Grand Island; 4-17; .191
Class B
Hastings; 10-14; .417
Northwest; 7-15; .318
Class C-1
Central City; 23-3; .885
Aurora; 15-8; .652
Wood River; 13-12; .520
Adams Central; 12-12; .500
St. Paul; 10-11; .477
Centura; 10-14; .417
Ord; 6-15; .261
Broken Bow; 2-19; .095
Class C-2
Doniphan-Trumbull; 23-2; .920
Nebraska Christian; 15-8; .652
Hastings St. Cecilia; 14-10; .583
Grand Island Central Catholic; 10-14; .417
Arcadia/Loup City; 4-19; .174
Class D-1
Riverside; 15-8; .652
Ravenna; 12-12; .500
Burwell; 9-13; .409
Central Valley; 8-12; .400
Class D-2
Fullerton; 10-15; .400
Giltner; 8-13; .381
Elba; 4-17; .191
Heartland Lutheran; 3-16; .158
Palmer; 1-19; .050
TEAMS REPORTING: Adams Central, Arcadia/Loup City, Aurora, Broken Bow, Burwell, Central City, Central Valley, Centura, Doniphan-Trumbull, Elba, Fullerton, Giltner, Grand Island Central Catholic, Grand Island Senior High,Hastings, Hastings St. Cecilia, Nebraska Christian, Ord, Palmer, Ravenna, Riverside, Wood River.