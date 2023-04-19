Note to coaches: If there is a time or mark that is not listed, please contact Marc Zavala at marc.zavala@theindependent.com
Current Wednesday meets are not included in the charts.
* converted from hand-held timing (.24 added)
BOYS
Shot Put
Area record: Steve Kriewald, NL-Scotia, 2000 63-1 1/4
(B) Max Denson, Broken Bow 51-9 1/4
(C) Thomas Thomas, Hastings SC 49-11 1/2
Spencer Snodgrass, Northwest 48-10 1/4
(A) Kaden Roberson, Grand Island 48-4
Sam Boettcher, Ord 47-7
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Victor Isele, Northwest 47-6 1/4
Ali Enson, Grand Island 46-6 3/4
Collin Stolpe, Aurora 46-5
(D) Gabe Langemeier, Neb. Christian 44-5 1/2
Gavin Falk, Neb. Christian 44-5 1/2
Discus
Area record: Zach Brittain, Grand Island CC, 2014 195-9
(C) Luke Porter, St. Paul 160-6
Sam Boettcher, Ord 157-9
Gavin Standage, Ravenna 153-8
(B) Max Denson, Broken Bow 149-10
Thomas Thomas, Hastings SC 149-6
(A) Kaden Roberson, Grand Island 148-11
Joseph Stein, Northwest 148-0
Tyson Brewer, Northwest 143-1
(D) Taylor Smith, Giltner 134-5
Long jump
Area record: Tom Haase, Aurora, 1987 24-6 1/2
(B) Carsen Staehr, Aurora 23-0
(D) Carson Bloom, Riverside 22-6 1/2
(C)Jenson Anderson, Hastings SC 22-4
Chase Wiegert, Northwest 22-3 3/4
Truman Ryan, Central City 21-3
(A) Caleb Richardson, Grand Island 21-0 3/4
Jonah Paulsen, St. Paul 21-0 1/4
Maddex Egger, Aurora 20-11 3/4
Triple jump
Area record: Kevin Stobbe, Grand Island, 1988 48-1 1/2
(B) Carsen Staehr, Aurora 47-11 1/2
Jonah Paulsen, St. Paul 44-2
Truman Ryan, Central City 43-6
Clark Brown, Central City 43-0
(C) Jack Poppe, Doniphan-Trumbull 42-11 3/4
(A) Yeich Wal, Grand Island 42-7 1/4
(D) Vendell Juzyk, Neb. Christian 42-3 3/4
Harrison Oberg, Wood River 42-1 1/2
High jump
Area record: Chris Murrell, Grand Island, 1989 7-1 1/4
(B) Nolan Studley, Hastings 6-7
(C) Jenson Anderson, Hastings SC 6-6
Hayden Griffith, Arcadia-LC 6-4
Parker Ablott, Hastings 6-4
Ethan Ramaekers, Aurora 6-2
Willie Jones, Northwest 6-0
Ishmael Nadir, Grand Island CC 5-10
Trevor Campbell, Hastings 5-10
Ben Myers, Centura 5-10
Aaron Nonneman, Hastings 5-10
Owen Schulte, Northwest 5-10
(A) Ryan Decker, Grand Island 5-6
Pole Vault
Area record: Gable Baldwin, Grand Island CC, 2003 16-4
(B) Coy Wardyn, Broken Bow 14-0
Caleb Vokes, Northwest 14-0
(D) Roe Patton, Fullerton 13-8
(C) Ben Alberts, Grand Island CC 12-10
Carson Bloom, Riverside 12-6
Ben Briseno, Northwest 12-6
Izek Leslie, Riverside 12-0
Kaden Reeves, Arcadia-LC 12-0
Alex Portillo, Northwest 12-0
100 meter dash
Area record: Andrew Shanle, St. Edward, 2002 10.64*
(C) Jenson Anderson, Hastings SC 10.59
(B) Grant Trausch, Adams Central 10.83
(A) Nelsyn Wheeler, Grand Island 10.84*
Koby Nachtigal, Aurora 10.91
Greg Pruitt, Hastings 10.94*
Porter Dickenson, Grand Island 10.94*
(D) Carson Bloom, Riverside 10.96
Gage Sack, St. Paul 11.11
200 meter dash
Area record: Cody Rush, Northwest, 2012 21.59
(B) Grant Trausch, Adams Central 21.87
(C) Jenson Anderson, Hastings SC 22.10
(A) Porter Dickenson, Grand Island 22.34*
Teagan Lemkau, Northwest 22.54
Carson Staehr, Aurora 22.76
Koby Nachtigal, Aurora 22.85
Chase Wiegert, Northwest 22.86
(D) Carson Bloom, Riverside 22.86
Greg Pruitt, Hastings 23.11
400 meter dash
Area record: Cody Rush, Northwest, 2012 47.05
(B) Carsen Staehr, Aurora 51.43
Chris Medlock, Northwest 51.76
Tegan Lemkau, Northwest 51.79
Antonio Calderon, Adams Central 52.29
Chase Wiegert, Northwest 52.12
(C) Ben Alberts, Grand Island CC 52.66
Owen Lane, Ord 52.78
(A) Trey Engberg, Grand Island 52.94*
(D) Aiden Norman, Fullerton 53.57
800 meter run
Area record: Colin Appel, Grand Island, 2014 1:54.12
(C) Ben Alberts, Grand Island CC 1:59.33
Owen Lane, Ord 2:02.25
(B) Austin Carrera, Hasatings 2:02.64*
Kian Botts, Northwest 2:04.62
Lucas Gautier, Aurora 2:04.79
Diego Chojolan, Hastings 2:05.67
Noah Osmond, Broken Bow 2:05.78
Robert Hrnchir, Hastings SC 2:06.37
(A) Ashon Willey, Grand Island 2:08.11
(D) Brodey Flynn, Neb. Christian 2:11.32
1,600 meter run
Area record: Lynn Hall, Grand Island, 1970 4:16.24*
(B) Austin Carrera, Hastings 4:27.45
Evan Struss, Hastings 4:39.14
Noah Osmond, Broken Bow 4:41.23
Kian Botts, Northwest 4:43.64
Lucas Gautier, Aurora 4:44.39
(A) Ruben Caceres, Grand Island 4:46.51
(D) Brodey Flynn, Neb. Christian 4:47.14
Jacob Swanson, Neb. Christian 4:47.63
(C) Robert Hrnchir, Hastings SC 4:58.13
3,200 meter run
Area record: Derek Bryer, GINW, 1988 9:22.94*
(A) Ruben Caceres, Grand Island 9:52.87
(B) Austin Carrera, Hastings 9:55.87
Noah Osmond, Broken Bow 10:07.20
Evan Struss, Hastings 10:18.29
Juan Ceron Millan, Hastings 10:26.88
Ben Sutherland, Northwest 10:28.87
Kian Botts, Northwest 10:34.42
Nolan Albers, Hastings 10:40.60
(D) Jacob Swanson, Neb. Christian 10:42.74
(C) George Pilsl, Grand Island CC 11:00.56
110 hurdles
Area record: Tyler Carroll, Central City, 2023 14.15
(B) Tyler Carroll, Central City 14.15
(C) Hayden Kluthe, Ord 15.47
Trevor Retzlaff, Northwest 15.74*
(A) Aiden Grobe, Grand Island 15.84*
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull 16.02
Kayden Smith, Wood River 16.03
Zane Eggleston, Broken Bow 16.07
Bladen Garcia, Centura 16.13
(D) Andrew Krick, Riverside 16.28
300 hurdles
Area record: Jeremy Buckner, Grand Island, 1991 37.64*
(B) Tyler Carroll, Central City 40.99
Zane Eggleston, Broken Bow 41.84
(C)Jack Poppe, Doniphan-Trumbull 42.16
(A) Aiden Grobe, Grand Island 42.17
Hayden Kluthe, Ord 42.34
Alex Portillo, Northwest 42.66
Ryker Booth, Grand Island 43.94
Harrison Oberg, Wood River 44.51
(D) Andrew Krick, Riverside 45.77
400 relay
Area record: Grand Island, 2000 41.91
(B) Northwest 43.89
Hastings 43.94*
(C) Centura 44.14
(A) Grand Island 44.34*
(D) Riverside 44.95
Central City 45.21
Doniphan-Trumbull 45.48
St. Paul 45.71
1,600 relay
Area record: Grand Island 2012 3:19.78
(B) Northwest 3:30.62
(C) Grand Island CC 3:36.50
Centura 3:39.02
(A) Grand Island 3:39.11
Ord 3:39.19
Aurora 3:41.50
Hastings 3:42.22
Hastings St. Cecilia 3:43.31
(D) Nebraska Christian 3:47.99
3,200 relay
Area record: Hastings 1988 7:52.54*
(B) Hastings 8:29.16
Northwest 8:40.74
Aurora 8:45.14
(C) Ord 9:45.95
(A) Grand Island 8:47.79
(D) Nebraska Christian 9:05.31
Broken Bow 9:10.29
St. Paul 9:12.79
GIRLS
Shot Put
Area record: Jessica Stieb, Arcadia-Loup City, 2022 47-5 1/4
(C) Jessica Stieb, Arcadia-Loup City 45-6 1/4
Lucy Ghaifan, Grand Island CC 38-4
Ryann Sabatka, Hastings SC 37-5
Maddie Schneider, Grand Island CC 37-0
Marin Reilly, Ord 36-7 1/2
Courtney Dimmitt, Wood River 36-5 1/4
(B) Reyse Zobel, Northwest 36-2 1/4
Janae Marten, Broken Bow 35-10
(A) Gabriella Smith, Grand Island 33-2
Discus
Area record: Karla Rennau, Wood River, 1984 159-3
(C) Jessica Stieb, Arcadia-Loup City 147-10
Ryann Sabatka, Hastings SC 121-0
(B) Claire Hemberger, Adams Central 118-11
Maddie Schneider, Grand Island CC 117-4
Taylor Schaaf, Broken Bow 112-10
Reyse Zobel, Northwest 112-8
Marin Reilly, Ord 110-6
Abigail Musalek, Hastings SC 109-8
(D) Hananiah Peters, Neb. Christian 104-3
(A) Gabriella Smith, Grand Island 88-8
Long jump
Area record: Nancy Kindig, Hastings SC, 1976 19-5 1/2
(C) Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull 17-4 3/4
(D) Teagan Gonsior, Fullerton 17-3 1/2
Sheridan Falk, Neb. Christian 17-1
(A) Keira Jones, Grand Island 16-9
Kiki Nyanok, HL Lutheran 16-8 3/4
Taytum Perdew, Neb. Christian 16-4 1/2
Emma Rauch-Word, Grand Island 16-3 1/2
(B) Annie Trausch, Adams Central 16-3 1/4
Triple jump
Area record: Mackenzie Puckett, Grand Island, 2016 39-8
(D) Teagan Gonsior, Fullerton 35-4 3/4
Taytum Perdew, Neb. Christian 34-10 1/2
(A) Cassidy Hinken, Grand Island 34-10 1/4
(C) Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull 34-7 3/4
(B) Savanna James, Aurora 34-3 1/2
Tatum Kapustka, Arcadia-LC 34-2 3/4
Addison Fahrnbruch, Aurora 34-1 1/2
Lexis Vancura, Ord 34-0 3/4
High jump
Area record: Sue Lind, Albion, 1981 5-11
(C) Laura Blake, Grand Island CC 5-2
(B) Tessa Scheer, Northwest 5-1
(D) Joslynn Donahey, Palmer 5-0
Hannah Gengenbach, Adams Central 5-0
Paige Crawford, Centura 5-0
(A) Kiera Jones, Grand Island 5-0
Brooke Baker, Adams Central 4-10
Sheridan Falk, Neb. Christian 4-10
Trinity Chatfield, Ord 4-10
Jenna Carlson, Aurora 4-10
Haylee Brandt, Northwest 4-10
Alexis Johnson, Central Valley 4-10
Marlea Donahey, Palmer 4-10
Kaidence Wilson, Ord 4-10
Ellie Morgan, Wood River 4-10
Pole Vault
Area record: Jenny Green, Grand Island CC, 2003 13-3
(A) Rylei Degen, Grand Island 11-3
(B) Amarae Krafka, Northwest 11-0
Kyra Ray, Northwest 10-6
Aizlynn Krafka, Northwest 10-0
Megyn Scott, Adams Central 9-10
Taya Engel, Central Valley 9-9
(C) Kyra Wooden, Centura 9-6
Charlee Myers, Broken Bow 9-6
Miah Kenny, Northwest 9-6
(D) Amanda Carlson, Neb. Christian 9-3
100 meter dash
Area record: Avyn Urbanski, Northwest, 2023 12.05
(B) Avyn Urbanski, Northwest 12.05
Hannah Satterly, Hastings 12.64*
(A) Emma Rauch-Word, Grand Island 12.64*
Kyla Ray, Northwest 12.81
Makenzie Nollette, Hastings 12.94*
Jayke Krueger, Aurora 13.01
(D) Teagan Gonisor, Fullerton 13.04*
Taylor McIntyre, Central Valley 13.04
(C) Macie Peters, Woo d River 13.16
200 meter dash
Area record: Nancy Kindig, Hastings SC, 1976 25.04*
Liz Lee, Grand Island, 1976 25.04*
(B) Avyn Urbanski, Northwest 25.06
Madelyn Brown, Aurora 26.48
(C) Macie Peters, Wood River 26.89
Reagan Fousek, Central City 27.00
(D) Taylor McIntyre, Central Valley 26.89
Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull 27.19
Hannah Sattery, Hastings 27.24*
Ariel Tubbs, Hastings 27.24*
Katlyn Oakley, Central Valley 27.24
(A) Rylei Degen, Grand Island 28.64*
400 meter dash
Area record: Stella Klassen, Henderson, 1996 55.94*
(B) Kaitlyn Mousel, Adams Central 1:01.93
Jordyn Slagle, Aurora 1:02.06
Annie Trausch, Adams Central 1:02.45
Kendal Wineteer, Aurora 1:03.04
Maren Chapin, Broken Bow 1:03.19
(C) Maggie Fischer, Ord 1:03.51
Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull 1:03.91
Lindsey Parr, Hastings St. Cecilia 1:04.28
(D) Alexis Johnson, Central Valley 1:04.34
(A) Emma Dye, Grand Island 1:07.34*
800 meter run
Area record: Christy Rice, Central City, 1993 2:16.84*
(B) Elaina McHargue, Central City 2:28.28
Halle Quinn, Broken Bow 2:29.23
(D) Julianna Maxfield, Fullerton 2:29.54*
Kelyn Henry Perlich, Hastings 2:30.24*
(C) Lindsey Parr, Hastings SC 2:30.51
Landri Loos, Arcadia-LC 2:30.90
Emery Vargas, Hastings SC 2:30.91
Kamden Sack, St. Paul 2:31.00
(A) Elizabeth Stoppkotte, Grand Island 2:51.37
1,600 meter run
Area record: Shona Jones, Hastings, 1984 4:59.84*
(A) Katie Johnsen, Grand Island 5:43.74
(C) Emery Vargas, Hastings SC 5:46.12
Isabella Kvols, Hastings SC 5:46.92
(B) Kelyn Henry-Perlich, Hastings 5:48.52
(D) Julianna Maxfield, Fullerton 5:48.71
Alayna Vargas, Hastings SC 5:50.34
Gracie Hackel, Neb. Christian 5:51.82
Olivia Chapman, Northwest 5:51.66
3,200 meter run
Area record: Karlene Erickson, Wheeler Central, 1982 10:19.24*
(C) Emery Vargas, Hastings SC 12:13.43
Alayna Vargas, Hastings SC 12:28.79
(D) Hannah Swanson, Neb. Chrisitan 12:37.77
Avery O’Boyle, Grand Island CC 12:44.03
(B) Lainey Benson, Hastings 12:44.54
Olivia Chapman, Northwest 12:51.27
(A) Teagan Cheetsos, Grand Island 13:01.60
Josey Moore, Ravenna 13:02.91
Alexis Ericksen, Aurora 13:06.77
100 hurdles
Area record: Kalyn Brannagan, Shelton, 2010 14.72
(B) Aizlynn Krafka, Northwest 15.24*
(A) Emma Rauch-Word, Grand Island 15.40
Kaitlyn Mousel, Adams Central 15.88
Amarae Krafka, Northwest 16.29
Suzie Wieland, Northwest 16.40
Eva Fahrnbruch, Aurora 16.64
(C) Grace Johnson, Grand Island CC 16.64
(D) Sheridan Falk, Neb. Christian 16.88
300 hurdles
Area record: Kalyn Brannagan, Shelton, 2012 44.53
(B) Kaitlyn Mousel, Adams Central 46.29
Eva Fahrnbruch, Aurora 47.39
Aizlynn Krafka, Northwest 48.93
(D) Teagan Gonsior, Fullerton 49.02
(A) Celia McCoy, Grand Island 49.21
Brooklyn Beck, Northwest 49.83
Sheridan Falk, Neb. Christian 49.90
Grace Mahony, Riverside 50.11
(C) Tatum Krikac, Hastings SC 50.05
400 relay
Area record: Northwest, 2022 48.12
(B) Northwest 50.00
Aurora 51.26
(D) Central Valley 51.34
Hastings 52.12
(A) Grand Island 52.19
(C) Ord 52.97
Wood River 53.05
Centura 53.18
1,600 relay
Area record: Grand Island, 2007 3:58.26
(B) Aurora 4:15.61
Adams Central 4:19.21
(A) Grand Island 4:19.24
Hastings 4:21.89
Northwest 4:22.46
(D) Nebraska Christian 4:24.04
Broken Bow 4:25.05
(C) Hastings St. Cecilia 4:25.21
3,200 relay
Area record: Aurora, 2017 9:32.64
(B) Hastings 10:20.63
Broken Bow 10:31.16
St. Paul 10:32.80
(C) Hastings St. Cecilia 10:37.02
Northwest 10:38.69
(D) Nebraska Christian 10:55.56
(A) Grand Island 11:01.32
Central City 11:07.62