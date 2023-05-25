*All times converted to FAT (.24 added)
Boys
Shot Put
Steve Kriewald, NL-Scotia, 2000 63-1 1/4
Kurt Mann, Grand Island, 2002 62-4
Scott Koethe, Central City, 1998 61-5 3/4
Discus
Zach Brittain, Grand Island CC, 2014 195-9
Brady Rutt, Hastings, 2011 187-2
Gage Griffith, Aurora, 2022 186-3
Long Jump
Tom Haase, Aurora, 1987 24-6 1/2
Mark Munger, Hastings, 1972 24-0 1/2
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Shane Godtel, Arcadia, 1996 23-9
Triple Jump
Kevin Stobbe, Grand Island, 1988 48-1 1/2
Carson Staehr. Aurora, 2023 47-11 1/2
Mark Johnson, Hastings, 1990 47-3 1/4
High Jump
Chris Murrell, Grand Island, 1989 7-1 1/4
Doug Phelps, Hastings, 1975 7-0
Grant Rathman, Wood River, 1985 6-10 1/4
Pole Vault
Gable Baldwin, Grand Island CC, 2003 16-4
Steven Cahoy, Grand Island, 2013 16-3 1/4
Kevin Cahoy, Grand Island, 2015 16-0 1/4
100 meters
Andrew Shanle, St. Edward, 2002 10.64*
Casey Burnham, Grand Island, 2016 10.67
Jake Wissing, Wood River, 2007 10.74*
Chuck Olsen, Grand Island, 1985 10.74*
Darren Schmadeke, Albion, 1991 10.74*
Damon Schmadeke, Albion, 1991 10.74*
Jason Becker, Albion, 1999 10.74*
200
Cody Rush, Northwest, 2012 21.59
Kent McCloughan, Broken Bow, 1961 21.64*
Jake Wissing, Wood River, 2007 21.74*
400
Cody Rush, Northwest, 2012 47.05
Sam Foltz, Grand Island, 2011 48.54
Bob Pierce, Ord, 1967 49.04*
800
Colin Appel, Grand Island, 2014 1:54.12
Tyler Ripperger, Hastings, 2013 1:54.33
Longins Kouri, Grand Island, 2017 1:54.53
1,600
Lynn Hall, Grand Island, 1970 4:16.24*
Steve Doran, Grand Island CC, 1981 4:16.62
Jack Schroer, Hastings SC, 1972 4:20.94*
3,200
Derek Bryer, GINW, 1988 9:22.94*
Mike O’Brien, GINW, 1979 9:27.34*
Dave Bosley, Grand Island, 1971 9:31.44*
110 hurdles
Tyler Carroll, Central City,2023 14.15
Brandon Harrington, Northwest, 2005 14.17
Randy Butts, Grand Island, 1969 14.24*
Steve Buckner, Grand Island, 1972 14.24*
300 hurdles
Jeremy Buckner, Grand Island, 1991 37.64*
Tyler Carroll, Central City, 2023 37.89
Brandon Harrington, GINW, 2005 38.05
400 relay
Grand Island (Clark Spanel, Shane Siegel, Kalan Jones, Dusty Stamer), 2000 41.91
Grand Island, 1999 42.22
Grand Island, 2012 42.61
1,600 relay
Grand Island (Spencer Wichert, Will Bamesberger, Dylan Urias, Sam Foltz), 2012 3:19.78
Grand Island 1989 3:20.07
Grand Island, 2011 3:20.13
3,200 relay
Hastings (Chris Knudsen, Todd Thorsheim, Joe Scherr, Kirk Petit), 1988 7:52.54*
Grand Island, 2019 7:56.04
Grand Island NW, 1989 7:56.34*
Girls
Shot Put
Jessica Stieb, Arcadia-Loup City, 2022 47-5 1/4
Taylor Johnson, Northwest, 2010 46-0
Jade Hodson, Adams Central, 2007 45-3 1/4
Discus
Karla Rennau, Wood River, 1984 159-3
Pam Brown, Clarks, 1986 156-4
Addison Henry, Arcadia/Loup City, 2016 154-8
Long Jump
Nancy Kindig, Hastings SC, 1976 19-5 1/2
Sondra Obermeier, Aurora, 1976 19-5
Jenny Green, Grand Island CC, 2003 19-2 1/2
High Jump
Sue Lind, Albion, 1981 5-11
Kendra Schroer, Hastings SC, 2000 5-10
Jackie Rauert, GINW, 1979 5-9
Jana Hochstetter, Centura, 1989 5-9
Triple Jump
Mackenzie Puckett, Grand Island, 2016 39-8 1/2
Tess Moyer, Aurora, 2010 38-2 1/2
Taylor Johnson, Northwest, 2010 37-11 1/4
Pole Vault
Jenny Green, GICC, 2003 13-3
Tess Merrill, Northwest, 2012 12-2 1/4
Marissa Rerucha, Grand Island CC, 2022 12-1
100 meters
Avyn Urbanski, Northwest, 2023 12.05
Deanna Schwensen, Cen.City, 1992 12.14*
Camille Hinze, Albion, 1998 12.14*
Regan Carlstrom, St. Edward, 2003 12.14*
Mary Wetterer, Grand Island CC, 1976 12.14*
200
Nancy Kindig, Hastings SC, 1976 25.04*
Liz Lee, Grand Island, 1976 25.04*
Avyn Urbanski, Northwest, 2023 25.06
400
Stella Klassen, Henderson, 1996 55.94*
Terri Smith, Hastings, 1981 57.74*
Karen Washington, G.I., 1989 57.84*
800
Christy Rice, Central City, 1993 2:16.84*
Sylvia Velt, Polk-Hordville, 1988 2:17.04*
Liz Biehl, Adams Central, 1997 2:17.74*
1,600
Shona Jones, Hastings, 1984 4:59.84*
Karlene Erickson, Wheeler Central, 1982 5:00.04*
Sammie Resh, Shelton, 1985 5:07.14*
3,200
Karlene Erickson, Wheeler Central, 1982 10:19.24*
Shona Jones, Hastings, 1985 10:40.54*
Katie White, Broken Bow, 2008 10:51.81
100 hurdles
Kalyn Brannagan, Shelton, 2012 14.72
Kayla Bachle, Northwest, 2016 14.86
Emma Rauch-Word, Grand Island, 2023 14.88
300 hurdles
Kalyn Brannagan, Shelton, 2012 44.53
Jenny Green, Grand Island CC, 2003 44.80
Kaitlyn Mousel, Adams Central, 2023 45.03
400 relay
Northwest, 2022 (Kyra Ray, Avyn Urbanski, Grace Baasch, Samantha Roby) 48.12
Northwest, 2014 49.11
Riverside, 2016 49.12
1,600 relay
Grand Island, 2007 (Ann Armes, Allison Jorgensen, Alex Armes, Suzanne Higgins) 3:58.26
Ord, 2015 3:58.42
Northwest, 2021 4:00.83
3,200 relay
Aurora, 2017 (Kennedy Krejdl, Emily Standage, Adyson Narber, Jonna Bart) 9:32.64
Aurora, 2016 9:36.30
Hastings SC, 1984 9:36.74*