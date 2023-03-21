Track and field
Tuesday results
Merrick County Invite
At Central City
Individual results
Boys
Shot put — 1, Kleckner, TR, 45-1; 2, LaCroix, MEAD, 43-0 1/2; 3, Boschult, CB, 42-4 1/2.
Discus — 1, Brandes, CC, 130-9; 2, Langemeier, NC, 129-4; 3, Sebek, NC, 125-7.
Long jump — 1, Juzyk, NC, 19-9 3/4; 2, Koranda, MEAD, 19-9 1/4; 3, Ramaekers, TR, 19-5 1/4.
People are also reading…
Triple jump — 1, Juzyk, NC, 42-3 3/4; 2, Ryan, CC, 41-3 1/4; 3, Perdew, NC, 38-11 1/2.
High jump — 1, Ryan, CC, 5-8; 2, Perdew, NC, 5-6; 3, Johnson, WR, 5-4.
Pole Vault — 1, Patton, FUL, 12-0; 2, O’Kelley, TR, 10-6; 3, Kuskie, WR, 10-0.
100 — 1, Dubas, 12.26; 2, Malachias, CC, 12.38; 3, Paulk, 12.56.
200 — 1, Carroll, CC, 23.76; 2, Dubas, FUL, 24.46; 3, Norman, FUL, 24.74.
400 — 1, Norman, FUL, 54.79; 2, Paulk, WR, 56.59; 3, Russell, HP, 56.77.
800 — 1, Flynn, NC, 2:15.71; 2, Schreiber, NC, 2:15.93; 3, Helgoth, HP, 2:16.43.
1,600 — 1, Fischer, NC, 5:01.07; 2, Swanson, NC, 5:11.29; 3, Lobeda, WR, 5:16.67.
3,200 — 1, Swanson, NC, 10:57.57; 2, Kuskie, WR, 11:28.47; 3, Horn, FUL, 11:37.37.
110 hurdles — 1, Carroll, 15.00; 2, Smith, WR, 18.76; 3, Spurling, HP, 19.88.
300 hurdles — 1, Urkoski, HP, 46.88; 2, Rexilius, NC, 48.25; 3, Brabec, WR, 49.26.
400 relay — 1, Central City (Carroll, Pfeifer, Kohl, Kyes) 46.22; 2, High Plains 46.92; 3, Nebraska Christian 47.80.
1,600 relay — 1, Central City (Carroll, D. Pfeifer, D. Pfeifer, Ryan) 3:48.94; 2, High Plains 3:52.78; 3, Nebraska Christian 3:56.72.
3,200 relay — 1, Nebraska Christian (Fischer, Flynn, Swanson, Schreiber) 9:05.31; 2, Cedar Bluffs 9:54.55; 3, Central City 10:00.83.
Girls
Individual results
Shot put — 1, Dimmitt, WR, 33-1; 2, Frear, WR, 32-1 1/2; 3, Flynn, MEA, 30-3 1/2.
Discus — 1, E. Peters, NC, 104-3; 2, Peterson, CC, 101-11; 3, Ackerson, HP, 94-4.
Long jump — 1, Falk, NC, 16-6 1/2; 2, Gonsior, FUL, 16-4 3/4; 3, Sweeney, CB, 16-2 3/4.
Triple jump — 1, Perdew, NC, 34-10 1/2; 2, Gonsior, FUL, 32-11 3/4; 3, Wheeler, NC, 32-3 1/2.
High jump — 1, Falk, NC, 4-10; 2, Donahey, PAL, 4-8; 3, Peters, WR, 4-8.
Pole Vault — 1, Morgan, WR, 8-6; 2, Carlson, NC, 8-0; 3, Held, TR, 8-0.
100 — 1, M. Peters, WR, 14.05;2, Fousek, CC, 14.33; 3, Sidak, NC, 14.36.
200 — 1, M. Peters, WR, 28.37; 2, Fousek, CC, 28.67; 3, Wright, CC, 29.09.
400 — 1, McHargue, CC, 1:04.84; 2, Flynn, NC, 1:06.05; 3, Sidak, 1:06.13.
800 — 1, Maxfield, FUL, 2:33.05; 2, Hackel, NC, 2:39.49; 3, Rathjen, NC, 2:40.03.
1,600 — 1, Maxfield, FUL, 5:48.71; 2, Swanson, NC, 5:52.02; 3, Brumbaugh, NC, 6:12.64.
3,200 — 1, Swanson, NC, 12:37.77; 2, Georgoulopoulo, MEAD, 13:48.02; 3, Mundt, NC, 14:01.07.
100 hurdles — 1, Sweeney, CB, 18.38; 2, Falk, NC, 18.91; 3, Ziemba, FUL, 19.05.
300 hurdles — 1, Falk, NC, 51.54; 2, Sweeney, CB, 51.78; 3, Carlson, NC, 57.26.
400 relay — 1, Wood River (E. Morgan, Brabec, Zarraga, M. Peters) 55.19; 2, Cedar Bluffs 55.65; 3, Nebraska Christian 56.38.
1,600 relay — 1, Nebraska Christian (Brumbaugh, Hackel, Rathjen, Flynn) 4:29.45; 2, Fullerton 4:41.72; 3, Central City 4:44.31.
3,200 relay — 1, Nebraska Christian (Brumbaugh, Hackel, Rathjen, A. Brumbaugh) 10:55.56; 2, Central City 11:34.40; 3, Cross County 12:17.32.
Tennis
Junior Varsity
Grand Island CC vs. Kearney Catholic
Singles
No. 1 - Schardt, GICC, def. Homan, KC, 6-1
No. 2 - Hubl, GICC, def. Hayes, KC, 6-0.
Doubles
No. 1 - Homan/Hayes, KC, def. Schardt/Hubl, GICC, 6-4.
No. 2 - Stegman/Connick, GICC, def. Hutts/Richter, KC, 6-2
No. 3 - Heikes/Knapp, GICC def. Seely/Hirschfield, KC, 6-1.
No. 4 - Isaacson/Ruyle, KC, def. Palik/Ye, GICC, 6-2.
No. 5 - Luther/More, KC, def. Roeser/Obermiller, GICC, 6-2.