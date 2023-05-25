Class A
Boys
Discus — 8, Jordan Encinger, Grand Island, 154-8.
Triple jump — 7, Yiech Wal, Grand Island, 43-2 1/4.
Girls
Pole Vault — 3, Rylei Degen, Grand Island, 10-6.
100 hurdles — 3, Emma Rauch-Word, Grand Island, 14.90.
300 hurdles — 5, Celia McCoy, Grand Island, 45.98.
Class B
Boys
Shot put — 5, Max Denson, Broken Bow, 54-3.
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Discus — 4, Max Denson, Broken Bow, 155-1.
Long jump — 1, Carsen Staehr, Aurora, 23-0 1/4.
Triple jump — 1, Carsen Staehr, Aurora, 47-9 3/4; 3, Jonah Paulsen, St. Paul, 44-10 3/4;
High jump — 1, Nolan Studley, Hastings, 6-6; 7, Parker Ablott, Hastings, 6-2.
Pole Vault — 3, Coy Wardyn, Broken Bow, 14-0; 5T, Caleb Vokes, Northwest, 13-6.
100 — 6, Greg Pruitt, Hastings, 11.05.
200 — 5, Grant Trausch, Adams Central, 22.40; 6, Carsen Staehr, Aurora, 22.48.
1,600 — 4, Austin Carrera, Hastings, 4:25.64.
3,200 — 5, Austin Carrera, Hastings, 9:54.32.
110 hurdles — 2, Tyler Carroll, Central City, 14.28.
300 hurdles — 3, Tyler Carroll, Central City, 37.89.
Girls
High jump — 6T, Tessa Scheer, Northwest, 5-1.
Triple jump — 5, Addison Fahrnbruch, Aurora, 35-2; 8, Savanna James, Aurora, 34-7 1/4.
Pole Vault — 4, Aizlynn Krafka, Northwest, 11-0; 5, Amarae Krafka, Northwest, 11-0; 6, Kyra Ray, Northwest, 10-6; 7, Megyn Scott, Adams Central, 10-6.
100 —2, Avyn Urbanski, Northwest, 12.21.
200 — 2, Avyn Urbanski, Northwest, 25.32.
100 hurdles — 4, Aizlynn Krafka, Northwest, 15.32.
300 hurdles — 2, Kaitlyn Mousel, Adams Central, 45.38.
400 relay — 3, Northwest (Ray, Urbanski, Harb, Starman) 49.16; 8, Hastings (Tubbs, Nollette, Kendall, Satterly) 50.28.
1,600 relay — 5, Adams Central (Trausch, Fish, Scott, Mousel) 4:05.71.
Class C
Boys
Long jump — 2, Jenson Anderson, Hastings St. Cecilia, 21-11; 6, Charles Defeo, Doniphan-Trumbull, 20-3 3/4.
High jump — 1, Jenson Anderson, Hastings St. Cecilia, 6-6;
Pole Vault — 5, Calvin Zimmerman, Centura, 13-0.
100 — 7, Jenson Anderson, Hastings St. Cecilia, 11.42.
200 — 5, Jenson Anderson, Hastings St. Cecilia, 22.89.
400 — 4, Quentin Morris, Centura, 51.25.
800 — 5, Owen Lane, Ord, 1:58.88.
400 relay — 8, Centura (Morris, Lemburg, Fanta, Anderson) 44.26.
3,200 relay — 5, Ord (Severance, Poland, Geiser, Lane) 8:25.28.
Girls
Shot put — 1, Jessica Stieb, Arcadia-Loup City, 43-8 1/2; 7, Lucy Ghaifan, Grand Island CC, 38-1 1/4; 8, Maddie Schneider, Grand Island CC, 38-0 1/2.
Discus — 2, Jessica Stieb, Arcadia-Loup City, 141-8.
Long jump — 3, Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull, 18-1 1/4.
Triple jump — 8, Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull, 34-9 1/2.
High jump — 5T, Sydney Davis, Centura, 5-2
Pole Vault — 6, Kyra Wooden, Centura, 9-6.
1,600 — 5, Alayna Vargas, Hastings St. Cecilia, 5:24.63.
3,200 — 3, Anna Fitzgerald, Doniphan-Trumbull, 11:44.71; 8, Alayna Vargas, Hastings St. Cecilia, 11:53.81.
300 hurdles — 7, Grace Johnson, Grand Island CC, 48.10.
3,200 relay — 2, Hastings St. Cecilia (E. Vargas, Krikac, Parr, A. Vargas) 10:03.50.
Class D
Boys
Discus — 7, Taylor Smith, Giltner, 142-11.
Long jump — 4, Carson Bloom, Riverside, 21-4 ¼; 6, Vendell Juzyk, Nebraska Christian, 20-3 3/4.
Triple jump — 2, Vendell Juzyk, Nebraska Christian 43-8 1/2.
High jump — 4, Micah Perdew, Nebraska Christian, 6-2.
Pole Vault — 1, Roe Patton, Fullerton, 14-6; 5, Izek Leslie, Riverside, 13-0.
100 — 3, Carson Bloom, Riverside, 11.32; 7, Jack Molt, Riverside, 11.62.
200 — 4, Carson Bloom, Riverside, 23.15; 8, Jack Molt, Riverside, 24.18.
400 — 6, Zander Wolf, Central Valley, 52.81.
3,200 — 5, Jacob Swanson, Nebraska Christian, 10:28.08; 8, Boston Wood, Central Valley, 10:42.45.
400 relay — 1, Riverside (Kleffner, Carraher, Molt, Bloom) 44.03; 5, Central Valley (Ta. Landers, Zan. Wolf, Ty Landers, Zad. Wolf) 44.92.
1,600 relay — 7, Central Valley (Zan. Wolfe, Nekoliczak, Wood, Zad. Wolfe) 3:34.64.
3,200 relay — 4, Nebraska Christian (Fischer, Swanson, Schreiber, Flynn) 8:36.54.
Girls
Long jump — 2, Sheridan Falk, Nebraska Christian, 16-9.
Triple jump — 5, Taytum Perdew, Nebraska Chrisitan, 34-2 3/4.
High jump — 1 Marlea Donahey, Palmer.
Pole Vault — 6, Taya Engel, Central Valley, 9-0.
100 — 7, Taylor McIntyre, Central Valley, 13.15.
400 — 4, Alexis Johnsonn, Central Valley, 1:01.25.
800 — 8, Piper Shepard, Central Valley, 2:27.93.
1,600 —3, Julianna Maxfield, Fullerton, 5:29.20; 4, Hannah Swanson, Nebraska Christian, 5:31.26; 7, Gracie Hackel, Nebraska Chrisitan, 5:26.87.
3,200 — 1, Hannah Swanson, Nebraska Christian, 12:00.73; 4, Julianna Maxfield, Fullerton, 12:29.89; 6, Gracie Kreutz, Giltner, 12:35.94.
100 hurdles — 5, Sheridan Falk, Nebraska Christian, 16.16.
300 hurdles — 5, Grace Mahoney, Riverside, 47.78.
400 relay — 2, Central Valley (Engel, Johnson, Oakley, McIntyre) 50.10.
1,600 relay — 1, Central Valley (Oakley, Shepard, Engel, Johnson) 4:05.36; 6, Nebraska Christian (Sidak, Rathjen, Brumbaugh, Flynn) 4:16.44.
3,200 relay — 3, Nebraska Christian (Flynn, Brumbaugh, Hackel, Rathjen) 10:13.70.