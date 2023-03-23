Thursday results
Arcadia-Loup City Invite
Boys
Team Standings
Ord 141.5, Riverside 115, St. Paul 113, Grand Island CC 57, Ansley-Litchfield 56.5, Arcadia-Loup City 55.5, Central Valley 53.5, Kenesaw 49, Ravenna 10, St. Edward 7.
Individual results
Shot put — 1, Porter, SP, 44-11; 2, S. Boettcher, ORD, 44-6 1/2; 3, J. Boettcher, ORD, 40-7 1/2.
Discus — 1, Porter, SP, 150-0; 2, S. Boettscher, ORD 138-11; 3, J. Boettcher, ORD, 130-10.
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Long jump — 1, Paulsen, SP, 21-0 1/4; 2, Bloom, RIV, 20-9 1/4; 3, Sack, SP, 20-2 1/2.
Triple jump — 1, Paulsen, SP, 42-5; 2, Bailey, AL, 40-4 3/4; 3, Kleffner, RIV, 39-4 1/4.
High jump — 1, Z. Wolf CV, 5-8; 2, Hinrichs, ORD, 5-8; 3, Wagoner, KEN, 5-8.
Pole Vault — 1, Reeves, ALC, 12-0; 2, Leslie, RIV, 12-0; 3, Carraher, RIV, 11-0.
100 — 1, Bloom, RIV, 11.49; 2, Calleroz, ALC, 11.66; 3, Placke, SP, 11.89.
200 — 1, Bloom, RIV, 23.11; 2, Molt, RIV, 23:42; 3, Nadir, GICC, 23.90.
400 — 1, Alberts, GICC, 53.03; 2, Lane, ORD, 53.34; 3, Stava, GICC, 54.75.
800 — 1, Alberts, GICC, 2:01.66; 2, Lane, ORD, 2:02.25; 3, Ryan, KEN, 2:12.03.
1,600 — 1, Severance, ORD, 4:59.03; 2, Pollard, ORD, 5:15.52; 3, Greenland, ALC, 5:18.71.
3,200 — 1, Wood, CV, 11:25.79; 2, Greenland, ALC, 11:28.12; 3, Purdy, KEN, 11:36.67.
110 hurdles — 1, Kluthe, ORD, 16.03; 2, Bailey, AL, 17.75; 3, Krick, RIV, 17.77.
300 hurdles — 1, Kluthe, ORD, 43.12; 2, Bailey, AL, 45.06; 3, Krick, RIV, 45.77.
400 relay — 1, Riverside (Carraher, Molt, Krick, Bloom) 45.62; 2, St. Paul 45.71; 3, Central Valley 46.55.
1,600 relay — 1, Ord (Lane, Hinrichs, Geyser, Kluthe) 3:42.12; 2, St. Paul 3:47.52; 3, Riverside 3:50.48.
3,200 relay — 1, Ord (Lane, Pollard, Geyser, Severance) 9:01.85; 2, Central Valley 9:44.48; 3, Arcadia-Loup City 9:47.16.
Girls
Team Standings
Ord 124.5, Grand Island CC 112.5, Central Valley 93.5, Arcadia-Loup City 88, St. Paul 71, Riverside 58, Ravenna 44, Kenesaw 36, Ansley-Litchfield 24.
Individual results
Shot put — 1, Stieb, ALC, 42-7 1/2; 2, Schneider, GICC, 37-0 1/2; 3, McKeon, RAV, 34-2 1/2.
Discus — 1, Stieb, ALC, 131-11; 2, Schneider, GICC, 109-11; 3, Hasselmann, GICC, 104-5.
Long jump — 1, Jakubowski, SP, 15-1; 2, Hinrichs, ORD, 14-10; 3, Vancura, ORD, 14-9 1/2.
Triple jump — 1, Vancura, ORD, 33-3 1/2; 2, Kapustka, ALC, 33-0 1/2; 3, Hinrichs, ORD, 31-10 1/2.
High jump — 1, Blake, GICC, 4-10; 2, Johnson, CV, 4-8; 3, Ryan, AL, 4-8.
Pole Vault — 1, Engel, CV, 8-6; 2, Gellatly, GICC, 8-0; 3, Anderson, GICC, 8-0.
100 — 1, McIntyre, CV, 13.54; 2, Gonzalo, KEN, 13.61; 3, Augustyn, ALC, 13.78.
200 — 1, McIntyre, CV, 27.77; 2, Williams, ORD, 28.74; 3, Augustyn, ALC, 28.98.
400 — 1, Johnson, CV, 1:04.34; 2, Fischer, ORD, 1:05.67; 3, Loos, ALC, 1:06.61.
800 — 1, Loos, ALC, 2:30.90; 2, Sack, SP, 2:34.07; 3, Shepherd, CV, 2:39.33.
1,600 — 1, O’Boyle, GICC, 6:02.44; 2, Moore, RAV, 6:07.38; 3, Lyions, RAV, 6:21.46.
3,200 — 1, O’Boyle, GICC, 12:44.03; 2, Moore, RAV, 13:02.91; 3, Lyions, RAV, 13:45.14.
100 hurdles — 1, Mahoney, RIV, 17.51; 2, Johnson, GICC, 17.71; 3, Fulton, RIV, 18.67.
300 hurdles — 1, Mahoney, RIV, 50.11; 2, Hinrichs, ORD, 53.36; 3, Johnson, GICC, 53.38.
400 relay — 1, Central Valley (Cargill, Johnson, Oakley, McIntyre) 52.18; 2, Arcadia-Loup City 53.57; 3, Ord 53.67.
1,600 relay — 1, St. Paul (Gawrych, Sack, Mudloff, Wegner) 4:27.10; 2, Central Valley 4:27.65; 3, Ord 4:32.48.
3,200 relay — 1, St. Paul (Gawrych, Sack, Poss, Wegner) 11:10.48; 2, Kenesaw 11:36.43; 3, Ord 12:36.29.
Lincoln NE Relays Invite
Boys
Individual results
Shot put — 1, Cappos, LE, 57-3; 2, Pederson, LE, 48-8; 3, Williams-Barney, LH, 46-3.
Discus — 1, Cappos, LE, 183-7; 2, Bluhm, LSE, 155-8; 3, Williams-Barney, LH, 144-0.
Long jump — 1, Williams, LH, 20-8; 2, DeFrand, LH, 20-5 1/2; 3, McCabe, LPX, 19-3.
Triple jump — 1, Williams, LH, 42-11 1/4;; 2, Mentore, LH, 41-5; 3, Trost, LH, 40-8 3/4.
High jump — 1, Kessler, LPX, 6-5; 2, Becker, LPX, 5-9; 3, Dak, LE, 5-7.
Pole Vault — 1, Peoples, LSE, 11-0; 2, Minne, GI, 10-6; 3, Berens, LPX, 10-0.
110 hurdles — 1, Bauman, LE, 15.53; 2, McLain, LE, 15.72; 3, Stock, LE, 17.01.
300 hurdles — 1, Mattern, LPX, 40.08; 2, Bauman, LE, 41.61; 3, McLain, LE, 42.79.
400 relay — 1, Lincoln East A (Odulate, Miles, Berge, Coleman) 42.84; 2, Lincoln Southeast 44.79; 3, Lincoln East B 46.44.
800 spring relay – 1, Lincoln High (Mentore, DeFrand, Hutchinson, Jenkins) 1:40.51; 2, Lincoln Southeast 1:41.40; 3, Lincoln Pius X 1:46.75.
1,600 relay — 1, Lincoln Pius X (Steuter, Diedrichsen, Butler, Springer) 3:33.48; 2, Lincoln Southeast 3:34.92; 3, Lincoln East 3:53.93.
1,600 sprint relay — 1, Lincoln Pius X (Ekeler, Budell, Springer, Dustin) 3:47.29; 2, Lincoln Southeast 3:51.21; 3, Lincoln Northeast 4:12.55.
Distance Medley relay — 1, Lincoln East (Ruch, Poppla, Davy, Graff) 11:22.15; 2, Lincoln Southeast 11:39.64; 3, Grand Island (Boltz, Hartford, Willey, Caceres) 11:52.46.
3,200 relay — 1, Lincoln Pius X (Steuter, Winters, Butler, Nielsen) 8:42.25; 2, Lincoln Southeast 9:11.42; 3, Lincoln East 9:17.44.
6,400 relay — 1, Lincoln Southeast (Johnson, Muir, Fikar, Bradley) 19:04.59; 2, Lincoln Pius X 19:27.18; 3, Lincoln East 19:29.75.
Girls
Individual results
Shot put — 1, Franzen, KEA, 38-6 1/2; 2, Skeen, KEA, 37-3 1/2; 3, Adams, LE, 37-0.
Discus — 1, Skeen, KEA, 118-3; 2, Adams, LE, 111-11; 3, Meyer, FRE, 105-5.
Long jump — 1, Iburg, LPX, 16-5; 2, Rauch-Word GI, 16-0 1/2; 3, Cooper, FRE, 15-8.
Triple jump — 1, Iburg, LPX, 37-1 1/4; 2, Hinken, GI, 33-6 3/4; 3, Evans, FRE, 32-11 1/4.
High jump — 1, Sadler, LNE, 5-1; 2, Mettscher, LE, 4-11; 3, Freudenberg, LSE, 4-9.
Pole Vault — 1, Evans, FRE, 10-6; 2, Dalton, LPX, 10-6; 3, Degen, GI, 10-0.
100 hurdles — 1, Campos, LPX, 14.29; 2, Songster, LNE, 15.42; 3, Rauch-Word, GI, 16.44.
300 hurdles — 1, Campos, LPX 43.78; 2, Hatcher, KEA, 49.41; 3, Smith, LE, 49.52.
400 relay — 1, Lincoln Southeast (Bumgamer, Fennell, Freudenberg, Henley) 51.18; 2, Kearney 51.95; 3, Lincoln East 52.25.
800 sprint medley – 1, Fremont (Worthy, Glause, Cooper, Merrill) 2:01.36; 2, Lincoln East 2:04.33; 3, Lincoln Southeast 2:06.76.
1,600 relay — 1, Lincoln Southeast (Duweling, Porter, Fennell, Freudenberg) 4:13.64; 2, Lincoln Pius X 4:15.57; 3, Kearney 4:16.35.
1,600 sprint relay — 1, Lincoln High (Giebelhaus, Hekl, Mayom, Bartee) 4:35.47; 2, Fremont 4:50.53; 3, Kearney 4:56.74.
Distance Medley relay – Lincoln East (Svehla, Wissing, Schutz, Murray) 12:32.52; 2, Fremont 13:31.58; 3, Kearney 13:38.16.
3,200 relay — 1, Kearney (Bauer, May, Kreycik, Moore) 10:30.52; 2, Lincoln Pius X 10:35.45; 3, Lincoln Southeast 10:52.10
6,400 relay – 1, Lincoln East (Wissing, Murray, Svehla, Schutz) 21:33.42; 2, Fremont 22:50.34; 3, Kearney 23:35.97.