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Monday city roundup
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Monday city roundup

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GIRLS GOLF

Vikings claim Aurora quad

AURORA — The Northwest girls golf team claimed the Aurora Quad Monday.

The Vikings fired a 198 to take the quad.

Olivia Ottman led the way with a 48, while Avery Hermesch shot a 49 and Alayna Wattier fired a 50. Taylor Mazour shot a 51 and Alyssa Empfield carded a 58.

Grand Island Central Catholic shot a 254. Sheridan Puncochar led the way with a 59, while Anna Blake, Hannah Hamik and Morgan Schulte shot a 65.

Aurora Quad

Team Standings

Northwest 198, Aurora 219, Central City 226, Grand Island CC 254.

Team results

Northwest: Olivia Ottman 48, Avery Hermesch 49, Alayna Wattier 50, Taylor Mazour 51, Alyssa Empfield 58.

Aurora: Izzy Hoos 51, Grace Ziegler 53, Annalese Talkington 55, Maddie Krejci 60, Cassidy Aycock 67.

Central City: Jayden Gaibler 55, Crystal Erickson 56, Kenzie Fousek 57, Audrey Haidley 58, Akeyli Bush 84.

GICC: Sheridan Punochar 59, Anna Blake 65, Hannah Hamik 65, Morgan Schulte 65, Katie Connick 79.

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