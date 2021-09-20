Monday city roundup

GIRLS GOLF
Vikings claim Aurora quad
AURORA — The Northwest girls golf team claimed the Aurora Quad Monday.
The Vikings fired a 198 to take the quad.
Olivia Ottman led the way with a 48, while Avery Hermesch shot a 49 and Alayna Wattier fired a 50. Taylor Mazour shot a 51 and Alyssa Empfield carded a 58.
Grand Island Central Catholic shot a 254. Sheridan Puncochar led the way with a 59, while Anna Blake, Hannah Hamik and Morgan Schulte shot a 65.
Aurora Quad
Team Standings
Northwest 198, Aurora 219, Central City 226, Grand Island CC 254.
Team results
Northwest: Olivia Ottman 48, Avery Hermesch 49, Alayna Wattier 50, Taylor Mazour 51, Alyssa Empfield 58.
Aurora: Izzy Hoos 51, Grace Ziegler 53, Annalese Talkington 55, Maddie Krejci 60, Cassidy Aycock 67.
Central City: Jayden Gaibler 55, Crystal Erickson 56, Kenzie Fousek 57, Audrey Haidley 58, Akeyli Bush 84.
GICC: Sheridan Punochar 59, Anna Blake 65, Hannah Hamik 65, Morgan Schulte 65, Katie Connick 79.