Nebraska High School 11-Man Offensive/Defensive Linemen to Watch in 2022

I like the big guys up front. Without their skill, neither the passing, or rushing game clicks. Every running back will tell you the same story. No blocking up front, no yards.

I may have overdone this offensive and defensive line salute, missed some names, and in some cases, have the wrong school if one of these boys made the switch in the off-season.

So, if I have overlooked anyone that deserves to be on this list, there is always time to add a name since all of my material appears online in both the Grand Island Independent and McCook Gazette.

Without further adieu, here are the SKILLED players up front that make the 11-Man football teams in Nebraska GO.

Offensive/Defensive Linemen (*denotes returning All-State selection)

11-Man

CLASS A

OL-Sam Sledge-Creighton Prep, 6-5, 270, Senior* *(All-State in 2021)

OL-Mason Goldman-Gretna, 6-6, 240, Senior* *(All-State in 2021)

DL-Maverick Noonan-Elkhorn South, 6-4, 230, Senior* *(All-State in 2021)

OL-Cesar Agraz-Bellevue East, 6-2, 250, Senior

OL-David Waller-Bellevue West, 6-0, 290 (Center/3 yr starter)

OL-Kellen Stuben-Bellevue West, 6-2, 260, Senior

OL-Bennett Schroeder-Bellevue West, 6-2, 260, Senior

DL-Santos Gonzalez_Columbus, 6-2, 290, Senior

DL-Rocco Marcelino-Creighton Prep, 6-5, 250, Senior

OL-Cole Jarrett-Creighton Prep, 6-2, 270, Senior

OL-Noah Bustard-Elkhorn South, 6-2, 225, Senior

DL/OL-Ashton Murphy-Elkhorn South, 6-5, 240, Junior

DL-Henry Prochazka-Elkhorn South, 6-4, 210, Junior

OL-Titus Richardson-Fremont, 6-1, 270, Senior

OL-Caleb Wagner-Fremont, 6-3, 240, Senior

OL-Eli Hansen-Grand Island, 5-10, 190, Senior

OL-Jordan Encinger-Grand Island, 6-0, 235, Senior

OL-Bryce Free-Grand Island, 5-10, 260, Senior

OL-Drew Haith-Grand Island, 5-11, 240, Senior

DL-Bo Douglass-Grand Island, 6-1, 270, Senior (NG/STUD)

DL-Aidan Poppe-Kearney, 6-1, 200, Senior

OL-Erik Delgadillo-Kearney, 6-0, 250, Senior

DL-Sam Cappos-Lincoln East, 6-2, 260, Senior (DT, 37/31/68TT) (STUD)

OL-Trequan Henley-Lincoln High, 6-0, 270, Senior

OL-Hanan Young-Lincoln Northeast, 6-2, 280, Senior

OL-Gunnar Gottula-Lincoln Southeast, 6-6, 280, Senior

DL-Grant Berry-Lincoln Southwest, 6-4, 226, Senior (DE, 11/38/49 TT)

OL-Cole Luedtke-Lincoln Southwest, 6-0, 265, Senior

OL Chris Frazier, Millard North, 6-1, 280, Senior (2nd Team All-Metro/2021)

OL Max Hogan, Millard North, 6-1, 280, Senior

, 6-3, 275, Senior

OL Christian Coffman, Millard North, 6-2, 240, Junior

DT-Pierce Mooberry-Millard North, 6-3, 185, Sophomore (*Freshman Starter)

DL-Lance Rucker-Millard South, 6-2, 235, Junior

DL-JR Lecuona-Millard South, 6-2, 235, Junior

DL-Barrett Luce-Millaerd South, 6-4, 280, Senior (Millard North transfer)

DL-Bryson Zimmerman-Millard South, 5-11, 206, Senior (DE, 15/14/29 TT)

DL-Jackson Bos-Norfolk, 6-3, 210, Senior (DE, 31/29/60 TT)

DL-Kaleb Kinkaid-North Platte, 6-3, 215, Senior (DE, 20/51/77 TT/8 Sacks)

OL-Matthew Musselman-North Platte, 6-3, 270, Senior

DL-Cameron Bell-Omaha Burke, 5-11, 290, Senior (OG/DT, Freshman starter)

OL-Caleb Pyfrom-Omaha Central, 6-5, 290, Junior

OL-Tysen Terry-Omaha North, 6-3, 280, Sophomore

OL-Devin Jones-Omaha North, 6-3, 295, Senior

OL-Peyton Knickerbocker-Omaha North, 6-3, 265, Senior

OL-Wyatt Cox-Omaha North, 5-10, 250, Senior

OL-Jack Wing-Omaha Westside, 5-10, 215, Junior

OL-Jack Norquest-Omaha Westside, 6-0, 215, Senior

OL-RJ Ekhardt-Omaha Westside, 6-3, 240, Junior

OL-Matthew Thompson-Papillion LaVista South, 6-2, 220, Senior

DL-Ayden Barnby-Papillion LaVista South, 6-3, 225, Senior (DE, 14/27/41 TT)

CLASS B

OL-Sal Nacarelli-Omaha Gross, 6-1, 270, Senior* *(All-State in 2021)

OL-Mason Leonard-Beatrice, 6-5, 289, Senior

OL-Dominic Salazar-Beatrice, 6-2, 198, Senior (OLB, 16/20/36 TT)

OL-Tucker Timmerman-Beatrice, 6-2, 195, Senior (MLB, 17/38/55 TT)

DL-Seagan Packet-Tisdale-Blair, 6-2, 300, Senior

DL-Aidan Betz-Elkhorn, 6-3, 280, Senior*

OL-Jaxson Ninete-Elkhorn-6-0, 235, Senior

DL-John Balch-Elkhorn Mt. Michael, NA/NA, Senior

DL-Conor Connealy-Elkhorn Mt. Michael, 6-3, 220, Senior (DE, 9/26/35 TT)

OL-Cole Sharar-Elkhorn North, 6-4, 300, Senior

OL-Jadon Webster-Elkhorn North, 5-8, 225, Senior

OL-Brock Marler-Elkhorn North, 6-0, 215, Junior

DL-Maddux Janecek-Gering, 6-2, 230, Senior

OL-Alec Sibel-Gering, 5-9, 225, Junior

DL-Victor Isele-Grand Island Northwest, 6-3, 220, Senior (:11.07 hundred meters)

DL-Owen Harb-Grand Island Northwest, 6-2, 250, Senior

OL-Brock Zobel-Grand Island Northwest, 6-2, 250, Senior

DL-Cooper Garrett-Grand Island Northwest, N/A, N/A, Senior (DE, 12/35/47 TT)

OL-Kelyn Jones-Hastings, 5-10, 190, Junior

OL-Blaine Jamik-Hastings, 5-11, 275, Junior

DL-Brady Hamburger-Hastings, 6-1, 270, Junior

OL-Barrett Walker-Lincoln Pius X, 6-4, 272, Senior

OL-Tyler Castle-Lincoln Pius X, 6-0, 270, Senior

OL-Eli Koehler-McCook, 5-11, 240, Senior

DL-Eloy Carbajal-McCook, 5-10, 210, Senior

OL-Carson Almgren-Omaha Gross, 6-1, 270, Senior

OL-Sam Canova-Omaha Gross, 5-10, 265, Senior

OL-Kale Wiepen-Omaha Skutt, 6-1, 260, Senior

DL-Adam McCaw-Omaha Skutt, 6-1, 260, Senior

OL-Brandt-Pickrell-Omaha Skutt, 6-3, 235, Senior

OL-Zach Ohlinger-Ralston, 6-0, 270, Senior

OL-Brandon Cavender-Ralston, 6-1, 185, Senior

OL-Jackson Anderson-Seward, 5-10, 173, Senior

OL-Brock Knutson-Scottsbluff, 6-7, 270, Senior

OL-Tren May, Scottsbluff, 6-2, 215, Senior

OL-Daniel Garcia, Scottsbluff, 6-2, 240, Senior

DL-Khristian Jiminez-Scottsbluff, 6-3,240, Senior

DL-Caleb Adjins-Plattsmouth, 5-11, 195, Junior (DE, 21/26/47 TT)

OL-Dylan Eby-Plattsmouth, 6-2, 265, Junior

OL-Kaleb Axemann-Waverly, 5-11, 175, Senior (DE)

OL-Cooper Skorbecki-Waverly, 6-2, 205, Senior (Fabulous MLB & TE)

DL-Jude Collingham-York, 6-5, 310, Senior

OL-Dalton Snodgrass-York, 6-2, 220, York

OL-Clayton Pinneo-York, 6-1, 270, Senior

OL-Kadence Verde-York, 6-2, 280, Senior

DL-Carter Culotta-York, 5-8, 205, Senior (DE)

CLASS C-1

OL-Braxton Buck-Ashland-Greenwood, 5-9, 220, Senior* *(All-State in 2021)

OL-Dawson Raabe-Pierce, 6-0, 295, Senior* *(All-State in 2021)

OL-Grant Trausch-Adams Central, 5-10, 170, Senior

OL-Leighton Weber-Adams Central, 6-1, 205, Senior

OL-Luke Lambert-Ashland-Greenwood, 6-0, 200, Senior

OL-Jaxson Hamm-Ashland-Greenwood. 5-10, 160, Senior

OL-Cade Podany-Arlington, 5-10, 186, Junior (MLB-22/16/38TT)

OL-Braden Monke-Arlington, 5-11, 150, Senior

OL-Jack Allen-Aurora, 6-2, 225, Senior

OL-Garrett Bellis-Aurora, 5-10, 200, Senior (LB-24/35/59TT)

OL-Kellen Peterson-Aurora, 6-0, 225, Junior (DT)

OL-Wyatt Rowell-Auburn, 6-1, 220, Senior

OL-Austin Levine-Auburn, 6-4, 195, Senior (ILB-26/24/50TT)

DE-Ethan Nguyen-Bennington, 6-2, 220, Senior

DL-Weston Heinemann-Bennington, 6-3, 180, Senior (DE/C)

DT-Grant VanArdsdel-Bennington, 6-0, 225, Senior

DT-Kale Kaufmann-Bennington, 5-11, 235, Junior

DL-Jackson Roberts-Boone Central, 6-3, 185, Senior*

DL-Hank Hudson-Boone Central, 5-11, 200, Junior

OL-Cal Wells-Broken Bow, 5-10, 215, Senior

OL-Ashton Gragg-Central City, 6-3, 180, Junior

DL-Cole Brandes-Central City, 6-5, 350, Senior

OL-Ashton Stubbert-Columbus Lakeview, 5-10, 250, Senior

DL-Humberto Adame-Columbus Lakeview, 5-11, 220, Junior

DL-Isaac Stromberg-Columbus Lakeview, 5-9, 230, Junior

DL-Blake Anderson-Columbus Lakeview, 5-11, 175, Junior

OL-Cameron Houfek-Columbus Scotus, 6-0. 175, Senior

OL-Eli Boryca-Cozad, 5-11, 200, Senior

OL-Jaden Cervantes-Cozad, 5-10, 255, Senior

DL-Cael Dembinski-Douglas County West, 6-5, 250, Senior

DL-Drake Richtarik-Fairbury, 6-3, 252, Senior

OL-Ashton McCown-Fairbury, 5-11, 170, Senior

DL-Jon Craig-Falls City, 6-2, 295, Senior

OL-Bennett Geiken-Gothenburg, 6-1, 200, Senior

OL-Kai Jorgensen-Gothenburg, 6-0, 210, Senior

OL-Wyatt Pfeifer-Holdrege, 6-0, 190, SOPHOMORE (LB, 17/43/60 TT)

OL-Anthony Kouma-Malcolm, 6-2, 235, Senior

DL-Omar Weaver-Milford, 5-11, 270, Senior

OL-Cayden Baker-Milford, 6-4, 195, Senior

DL-Gavin Bailey-Nebraska City, 6-1, 220, Senior

OL-Wyatt Rangeloff-North Bend Central, 6-0, 230, Senior

DL-Race McClure-Ogallala, 6-2, 225, Senior

OL-Carter Meier-Pierce, 6-1, 230, Senior

OL-Bode Hoffman-Pierce, 6-0, 225, Senior

OL-Schuyler Simpson-Pierce, 6-5, 255, Senior

DE-Max Cooper-Pierce, 6-0, 195, Senior (DE-12/41/53TT)

DL-Leo Guenther-Platteview, 6-2, 219, Senior

OL-Charles Crisp-Platteview, 5-9, 219, Senior

DL-Colby Den Hartog-Raymond Central, n/a, n/a, Senior (29/32/61TT)

DL-Dominek Rohleder-Wahoo, 6-1, 220, Senior

DL-David Divis-Wahoo, 6-1, 170, Senior

Ol-Dalton Rafteseth-Wahoo, 6-3, 210, Senior

DL-Quade Peterson-St. Paul, 6-2, 255, Senior

OL-Grayson Meyer-West Point-Beemer, 6-3, 220, Senior

OL-Carter Gintz-Omaha Roncalli, 5-10, 260, Senior

OL-Daniel Judd-Wayne, 6-4, 230, Senior

DL-Martin Curillo-Wayne, 6-0, 220, Senior

CLASS C-2

OL-J T Brands-Oakland-Craig, 6-2, 255, Junior*

DL-Kade Pieper-Norfolk Catholic, 6-4, 240, Senior*

DL-Jacob Ottis-Battle Creek, 6-1, 225, Senior

DL-Jayde Gumaer-Centennial, 6-2, 245, Senior (DT, 18/22/40 TT)

DL-Bladen Garcia-Centura, 5-11, 185, Senior (DT)

OL-Jaret Peterson-Chase County, 5-8, 185, Junior

OL-Krae Lavicky-David City Aquinas, 5-10, 185, Senior

DL-Caden Denker-David City High, 6-3, 185, Senior (DE)

DL-Clay Hedges-Fremont Bergan, 6-4, 215, Junior

OL-Aaron Fellers-Fremont Bergan, 5-9, 205, Senior

DL-Connor Johnson-GICC - 5-8, 154, Junior (MLB-49/22/71TT)

OL-Jay Steffen-Hartington Cedar Catholic, 6-2, 260, Senior

DL-Braden Rutt-Hastings St. Cecilia, 6-0, 210, Senior (LB, 35/55/90 TT/STUD!)

DL-Jayden Lagunas-Hastings St. Cecilia, 5-11, 300, Senior

DL-Max Bernston-Hershey, 6-1, 185, SOPHOMORE (34/21/55 TT as a Freshman!)

DL-Jackson Masek-Lincoln Lutheran, 6-1, 220, Senior (DE, 28/45/73 TT/STUD)

DL-Ethan Reardon-Norfolk Catholic, 5-11, 215, Senior (DE-28/44/72TT)

OL-Nolan Fennessy-Norfolk Catholic, 6-4, 228, Junior

DL-Ben Sousek-Norfolk Catholic, 5-11, 240, Junior (DT/OG-21/44/65TT)

OL-Mason Weidner-Norfolk Catholic, 6-1, 190, Junior (OG/LB-29/61/90TT)

DL-Caden Arens-Norfolk Catholic, 5-11, 230, Senior (DT-31/74/105 TT)

OL-Elliot Johnson-Oakland-Craig, 6-2, 195, Senior (OC)

DL-Grant Seagren-Oakland-Craig, 6-7, 250, Senior (DE)

OL-Trevor Weitzenkamp-Oakland-Craig, 6-1, 190, Senior

DL-Ryan Gabriel-Ord, 6-2, 220, Senior*

OL-Bridger Rice-Ord, 6-2, 260, Senior

OL-Talan Bruha-Ord, 6-2, 200, Junior (TE)

DL-Sam Boettcher-Ord, 6-1, 220, Senior

OL-Jed Boettcher-Ord, 6-1, 270, Sophomore (Both ways)

OL-Mike Hamilton-Ponca, 6-6, 260, Senior

DL-Trent Moudry-Wahoo Neumann, 6-2, 205, Junior (MLB/22/45/47 TT/The REAL DEAL!))

DL-Evan Schwede-Wahoo Neumann, 6-1, 182, Senior

DL-Jackson Nordhues-Syracuse, 6-0, 195, Senior

DL-Logan Mayhew-Valentine, 5-11, 190, Senior (2021 Ht/Wt)

OL-Logan Harp-Valentine, 5-11, 160, Senior (MLB, 15/36/54 TT)

DL-Tyson Kreshal-Wilber-Clatonia, 6-1, 210, Senior

DL-Noah Packer-Wood River, 6-2, 250, SOPHOMORE

DL-Derek Wacker-Yutan, 6-1, 195, Junior (DL, 45/23/68 TT/BALLER!!)

OL-Will Peterson-Yutan, 6-2, 280?, Senior (Strong Dude)

OL-Caleb Daniell-Yutan, 5-10, 210, Junior