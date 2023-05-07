Note to coaches: If there is a time or mark that is not listed, please contact Marc Zavala at marc.zavala@theindependent.com
Current Wednesday meets are not included in the charts.
* converted from hand-held timing (.24 added)
BOYS
Shot Put
Area record: Steve Kriewald, NL-Scotia, 2000 63-1 1/4
(B) Max Denson, Broken Bow 53-8 1/2
(C) Thomas Thomas, Hastings SC 52-4
(A) Kaden Roberson, Grand Island 50-0
Victor Isele, Northwest 49-11 1/2
Eli Anson, Grand Island 49-6
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Spencer Snodgrass, Northwest 49-1 11/2
Sam Boettcher, Ord 48-0
Ikaiah Edgren, Wood River 46-6
(D) Gabe Langemeier, Neb. Christian 44-5 1/2
Gavin Falk, Neb. Christian 44-5 1/2
Discus
Area record: Zach Brittain, Grand Island CC, 2014 195-9
(A) Reid Kelly, Grand Island 163-0
(C) Luke Porter, St. Paul 160-6
Sam Boettcher, Ord 157-9
Gavin Standage, Ravenna 157-4
(D) Taylor Smith, Giltner 152-10
Jordan Encinger, Grand Island 150-11
(B) Max Denson, Broken Bow 149-10
Kaden Robinson, Grand Island 149-7
Long jump
Area record: Tom Haase, Aurora, 1987 24-6 1/2
(B) Carsen Staehr, Aurora 23-3 1/4
(D) Carson Bloom, Riverside 22-6 1/2
(C)Jenson Anderson, Hastings SC 22-4
Chase Wiegert, Northwest 22-3 3/4
Trenton Hansen, St. Paul 21-9 1/2
Truman Ryan, Central City 21-3
Jonah Paulsen, St. Paul 21-3
Cody Defeo, Doniphan-Trumbull 21-2 1/2
(A) Caleb Richardson, Grand Island 21-0 3/4
Triple jump
Area record: Kevin Stobbe, Grand Island, 1988 48-1 1/2
(B) Carsen Staehr, Aurora 47-11 1/2
Jonah Paulsen, St. Paul 44-5 1/4
Truman Ryan, Central City 43-6
(C) Blake Hinrichs, Ord 43-3
(A) Yeich Wal, Grand Island 43-0 3/4
(D) Vendell Juzyk, Neb. Christian 43-0 1/2
Clark Brown, Central City 43-0
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull 42-11 3/4
High jump
Area record: Chris Murrell, Grand Island, 1989 7-1 1/4
(B) Nolan Studley, Hastings 6-7
(C) Jenson Anderson, Hastings SC 6-6
Hayden Griffith, Arcadia-LC 6-4
Parker Ablott, Hastings 6-4
Ethan Ramaekers, Aurora 6-2
(D) Micah Perdew, Neb. Christian 6-1
Willie Jones, Northwest 6-0
Ethan Ramaekers, Aurora 6-0
(A) Ryan Decker, Grand Island 5-6
Pole Vault
Area record: Gable Baldwin, Grand Island CC, 2003 16-4
(B) Coy Wardyn, Broken Bow 15-0
Caleb Vokes, Northwest 14-0
(D) Roe Patton, Fullerton 13-8
Izek Leslie, Riverside 13-0
(C) Ben Alberts, Grand Island CC 12-10
Carson Bloom, Riverside 12-6
Ben Briseno, Northwest 12-6
Kaden Reeves, Arcadia-Loup City 12-6
(A) Evan McDonald, Grand Island 12-0
100 meter dash
Area record: Andrew Shanle, St. Edward, 2002 10.64*
(C) Jenson Anderson, Hastings SC 10.59
(B) Grant Trausch, Adams Central 10.79
(A) Nelsyn Wheeler, Grand Island 10.84*
Koby Nachtigal, Aurora 10.91
Porter Dickenson, Grand Island 10.93
Greg Pruitt, Hastings 10.94*
(D) Carson Bloom, Riverside 10.96
Tyler Carroll, Central City 11.04
200 meter dash
Area record: Cody Rush, Northwest, 2012 21.59
(B) Grant Trausch, Adams Central 21.87
(C) Jenson Anderson, Hastings SC 22.10
Carson Staehr, Aurora 22.27
(D) Jack Molt, Riverside 22.70
(A) Porter Dickenson, Grand Island 22.34*
Koby Nachtigal, Aurora 22.46
Teagan Lemkau, Northwest 22.54
Carson Bloom, Riverside 22.68
Chase Wiegert, Northwest 22.86
400 meter dash
Area record: Cody Rush, Northwest, 2012 47.05
(B) Chris Medlock, Northwest 50.61
Tegan Lemkau, Northwest 50.93
Carsen Staehr, Aurora 51.06
Antonio Calderon, Adams Central 51.34
(C) Quentin Morris, Centura 51.81
Ben Alberts, Grand Island CC 51.99
Chase Wiegert, Northwest 52.12
(D) Aiden Norman, Fullerton 52.36
Ishmael Nadir, Grand Island CC 52.36
(A) Trey Engberg, Grand Island 52.57
800 meter run
Area record: Colin Appel, Grand Island, 2014 1:54.12
(C) Ben Alberts, Grand Island CC 1:59.33
(B) Lucas Gautier, Aurora 1:59.72
Owen Lane, Ord 2:01.49
Austin Carrera, Hastings 2:02.64*
Kian Botts, Northwest 2:03.22
(A) Ashon Willey, Grand Island 2:03.64
Robert Hrnchir, Hastings SC 2:03.71
Logan Brooks, Hastings 2:04.94
(D) Brodey Flynn, Neb. Christian 2:08.68
1,600 meter run
Area record: Lynn Hall, Grand Island, 1970 4:16.24*
(B) Austin Carrera, Hastings 4:24.34
Noah Osmond, Broken Bow 4:36.89
Evan Struss, Hastings 4:39.14
Lucas Gautier, Aurora 4:40.21
Kian Botts, Northwest 4:40.48
(A) Ruben Caceres, Grand Island 4:43.76
Kaden Boltz, Grand Island 4:44.81
(C) Robert Hrnchir, Hastings SC 4:46.03
(D) Brodey Flynn, Neb. Christian 4:47.14
3,200 meter run
Area record: Derek Bryer, GINW, 1988 9:22.94*
(A) Ruben Caceres, Grand Island 9:52.87
(B) Austin Carrera, Hastings 9:55.87
Noah Osmond, Broken Bow 10:03.02
Kaden Boltz, Grand Island 10:10.04
Evan Struss, Hastings 10:16.03
(D) Jacob Swanson, Neb. Christian 10:23.54
Juan Ceron Millan, Hastings 10:26.88
Ben Sutherland, Northwest 10:28.87
(C) Ty Greenland, Arcadia-Loup City 10:39.18
110 hurdles
Area record: Tyler Carroll, Central City, 2023 14.15
(B) Tyler Carroll, Central City 14.15
Trevor Retzlaff, Northwest 15.24
(C) Hayden Kluthe, Ord 15.30
(A) Aiden Grobe, Grand Island 15.83
Bladen Garcia, Centura 15.85
Jack Poppe, Doniphan-Trumbull 16.02
Kayden Smith, Wood River 16.03
Zane Eggleston, Broken Bow 16.06
(D) Andrew Krick, Riverside 16.28
300 hurdles
Area record: Jeremy Buckner, Grand Island, 1991 37.64*
(B) Tyler Carroll, Central City 38.75
(C) Hayden Kluthe, Ord 40.72
Alex Portillo, Northwest 41.39
Zane Eggleston, Broken Bow 41.57
(C)Jack Poppe, Doniphan-Trumbull 41.84
(A) Aiden Grobe, Grand Island 42.17
Trevor Retzlaff, Northwest 43.56
Ryker Booth, Grand Island 43.77
(D) Klayton Kleffner, Riverside 44.14
400 relay
Area record: Grand Island, 2000 41.91
(B) Aurora 43.72
(A) Grand Island 43.82
Northwest 43.89
Hastings 43.94*
(D) Riverside 44.05
(C) Centura 44.14
Central City 44.92
St. Paul 45.17
1,600 relay
Area record: Grand Island 2012 3:19.78
(B) Northwest 3:30.62
Adams Central 3:32.88
(A) Grand Island 3:33.07
(C) Centura 3:34.63
Hastings 3:35.00
Aurora 3:36.34
Grand Island CC 3:36.50
Ord 3:38.83
(D) Central Valley 3:42.83
3,200 relay
Area record: Hastings 1988 7:52.54*
(C) Ord 8:27.29
(B) Aurora 8:26.55
Northwest 8:27.91
Hastings 8:29.16
(A) Grand Island 8:41.71
Broken Bow 8:52.49
Central City 8:54.98
Doniphan-Trumbull 8:55.30
(D) Nebraska Christian 8:56.34
GIRLS
Shot Put
Area record: Jessica Stieb, Arcadia-Loup City, 2022 47-5 1/4
(C) Jessica Stieb, Arcadia-Loup City 45-6 1/4
Lucy Ghaifan, Grand Island CC 39-5
Ryann Sabatka, Hastings SC 38-8 1/4
(B) Janae Marten, Broken Bow 38-5
Maddie Schneider, Grand Island CC 37-10
Abigail Musalek, Hastings SC 37-4
Macy Doggett, Broken Bow 37-0 1/4
Marin Reilly, Ord 36-7 1/2
(D) Reghan Flynn, Neb. Christian 34-2
(A) Gabriella Smith, Grand Island 33-2
Discus
Area record: Karla Rennau, Wood River, 1984 159-3
(C) Jessica Stieb, Arcadia-Loup City 147-10
Maddie Schneider, Grand Island CC 124-6
(B) Claire Hemberger, Adams Central 121-9
Ryann Sabatka, Hastings SC 121-5
Taylor Schaaf, Broken Bow 119-9
Hadlee Hasselmann, Grand Island CC 118-2
Sarah McKeon, Ravenna 117-9
Janae Marten, Broken Bow 115-1
(D) Avery Mann, Burwell 114-2
(A) Avery Hawke, Grand Island 99-6
Long jump
Area record: Nancy Kindig, Hastings SC, 1976 19-5 1/2
(C) Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull 17-4 3/4
(D) Teagan Gonsior, Fullerton 17-3 1/2
Sheridan Falk, Neb. Christian 17-1
(A) Emma Rauch-Word, Grand Island 16-11 1/2
Keira Jones, Grand Island 16-9
Kiki Nyanok, HL Lutheran 16-8 3/4
Taytum Perdew, Neb. Christian 16-4 1/2
(B) Annie Trausch, Adams Central 16-3 1/4
Triple jump
Area record: Mackenzie Puckett, Grand Island, 2016 39-8
(D) Teagan Gonsior, Fullerton 35-4 3/4
(C) Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull 35-4
Taytum Perdew, Neb. Christian 35-2
(B) Addison Fahrnbruch, Aurora 34-11 3/4
(A) Cassidy Hinken, Grand Island 34-10 1/4
Savanna James, Aurora 34-9
Tatum Kapustka, Arcadia-LC 34-8 1/2
Lexis Vancura, Ord 34-4 1/2
High jump
Area record: Sue Lind, Albion, 1981 5-11
(B) Hannah Gengenbach, Adams Central 5-3
(C) Laura Blake, Grand Island CC 5-2
Sydney Davis, Centura 5-2
(D) Marlea Donahey, Palmer 5-2
Tessa Scheer, Northwest 5-1
(A) Kiera Jones, Grand Island 5-1
Joslynn Donahey, Palmer 5-0
Paige Crawford, Centura 5-0
Brooke Baker, Adams Central 5-0
Reagan Fousek, Central City 5-0
Pole Vault
Area record: Jenny Green, Grand Island CC, 2003 13-3
(A) Rylei Degen, Grand Island 11-6
(B) Amarae Krafka, Northwest 11-0
Kyra Ray, Northwest 10-6
Megyn Scott, Adams Central 10-6
Aizlynn Krafka, Northwest 10-0
(D) Taya Engel, Central Valley 10-0
Charlee Myers, Broken Bow 9-9 1/4
(C) Kyra Wooden, Centura 9-6
Miah Kenny, Northwest 9-6
Mackenzie Lamberson, Elba 9-6
100 meter dash
Area record: Avyn Urbanski, Northwest, 2023 12.05
(B) Avyn Urbanski, Northwest 12.05
Hannah Satterly, Hastings 12.64*
(A) Emma Rauch-Word, Grand Island 12.64*
Kyla Ray, Northwest 12.77
(D) Taylor McIntyre, Central Valley 12.92
Makenzie Nollette, Hastings 12.94*
Jayke Krueger, Aurora 12.95
Teagan Gonisor, Fullerton 13.04*
(C) Lauren Suntych, Centura 13.04
200 meter dash
Area record: Nancy Kindig, Hastings SC, 1976 25.04*
Liz Lee, Grand Island, 1976 25.04*
(B) Avyn Urbanski, Northwest 25.06
Madelyn Brown, Aurora 26.48
(C) Macie Peters, Wood River 26.89
Morgan Trausch, Adams Central 26.97
(D) Taylor McIntyre, Central Valley 26.89
Reagan Fousek, Central City 27.00
Kyra Ray, Northwest 27.06
Hannah Dunning, Doniphan-Trumbull 27.19
(A) Rylei Degen, Grand Island 27.58
400 meter dash
Area record: Stella Klassen, Henderson, 1996 55.94*
(B) Kaitlyn Mousel, Adams Central 1:00.20
Jordyn Slagle, Aurora 1:01.17
Annie Trausch, Adams Central 1:01.76
Avyn Urbanski, Northwest 1:02.18
Elaina McHargue, Central City 1:02.29
(C) Kamden Sack, St. Paul 1:02.58
Kendal Wineteer, Aurora 1:03.04
(D) Alexis Johnson, Central Valley 1:03.04
(A) Emma Dye, Grand Island 1:07.34*
800 meter run
Area record: Christy Rice, Central City, 1993 2:16.84*
(B) Elaina McHargue, Central City 2:26.59
(C)Landri Loos, Arcadia-LC 2:27.33
Halle Quinn, Broken Bow 2:27.31
Lindsey Parr, Hastings SC 2:28.62
Marissa Miles, Northwest 2:29.50
(D) Julianna Maxfield, Fullerton 2:29.54*
Kamden Sack, St. Paul 2:29.83
Kelyn Henry Perlich, Hastings 2:30.24*
(A) Katie Johnsen, Grand Island 2:31.75
1,600 meter run
Area record: Shona Jones, Hastings, 1984 4:59.84*
(C) Alayna Vargas, Hastings SC 5:30.49
(B) Kelyn Henry-Perlich, Hastings 5:41.59
(D) Julianna Maxfield, Fullerton 5:42.72
(A) Katie Johnsen, Grand Island 5:43.74
Ella Eggleston, Aurora 5:43.94
Emery Vargas, Hastings SC 5:46.12
Isabella Kvols, Hastings SC 5:46.92
Landri Loos, Arcadia-Loup City 5:49.33
3,200 meter run
Area record: Karlene Erickson, Wheeler Central, 1982 10:19.24*
(D) Hannah Swanson, Neb. Chrisitan 11:52.59
(C) Emery Vargas, Hastings SC 12:00.76
(A) Katie Johnsen, Grand Island 12:18.11
(B) Olivia Chapman, Northwest 12:24.30
Avery O’Boyle, Grand Island CC 12:28.11
Alayna Vargas, Hastings SC 12:28.79
Teagan Cheetsos, Grand Island 12:39.49
Anna Fitzgerald, Neb. Christian 12:39.93
100 hurdles
Area record: Kalyn Brannagan, Shelton, 2010 14.72
(A) Emma Rauch-Word, Grand Island 14.88
(B) Aizlynn Krafka, Northwest 15.24*
Celia McCoy, Grand Island 15.35
Kaitlyn Mousel, Adams Central 15.88
(D) Sheridan Falk, Neb. Christian 16.01
(C) Grace Johnson, Grand Island CC 16.01
Amarae Krafka, Northwest 16.29
Britta Deden, Ord 16.35
300 hurdles
Area record: Kalyn Brannagan, Shelton, 2012 44.53
(B) Kaitlyn Mousel, Adams Central 45.03
(A) Celia McCoy, Grand Island 45.39
Eva Fahrnbruch, Aurora 46.67
Brooklyn Beck, Northwest 47.79
Aizlynn Krafka, Northwest 47.99
(D) Grace Mahoney, Riverside 48.09
(C) Tatum Krikac, Hastings SC 48.63
Jasmine Morales, Grand Island 48.88
400 relay
Area record: Northwest, 2022 48.12
(B) Northwest 49.68
Aurora 50.60
Hastings 50.60
(D) Central Valley 50.79
(A) Grand Island 51.14
(C) Ord 52.21
Central City 52.28
Wood River 52.67
1,600 relay
Area record: Grand Island, 2007 3:58.26
(B) Adams Central 4:09.62
Aurora 4:12.25
(D) Central Valley 4:14.78
Nebraska Christian 4:15.79
(A) Grand Island 4:16.35
(C) Hastings St. Cecilia 4:19.79
Ord 4:20.49
Hastings 4:21.04
3,200 relay
Area record: Aurora, 2017 9:32.64
(D) Nebraska Christian 10:06.64
(B) St. Paul 10:10.31
(C) Hastings St. Cecilia 10:12.40
Broken Bow 10:17.07
Hastings 10:20.63
Aurora 10:30.41
Northwest 10:38.69
Central City 10:40.92
(A) Grand Island 10:58.96